Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, выступавшей без своего флага. ФОТО

Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, выступавшей без своего флага. ФОТО
Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.
Снимок опубликовало российское издание Газета.ru, информирует Цензор.НЕТ.
Ласицкене завоевала золотую медаль с результатом 2,04 метра.
Народный депутат VIII созыва Егор Соболев в Facebook обратился к украинским спортсменам: "Пожалуйста, поймите - когда кто-то из Вас публично обнимается с российскими коллегами - чувствуешь отчаяние и боль.
Да, спорт остается спортом, там нужно уважение к соперникам и равные правила для всех. Но, кроме наших профессий и призваний, мы все граждане. И наша страна восьмой год под атакой. Под атакой РФ. Сегодня вновь убили нашего воина. Один из тех, благодаря которому мы имеем возможность писать код, прыгать с шестом… - делать все то, что умеем и чего хотим. Никто не призывает вас убивать, калечить или оскорблять русских спортсменов. Просто не обнимайтесь. Из уважения к тем, кто защищает страну, флаг которой вы прославляете. Из уважения ко всей стране".
Напомним, 7 августа в финале в прыжках в высоту среди женщин на Олимпийских играх - 2020 в Токио украинка Ярослава Магучих с результатом 2.00 метра завоевала бронзовую медаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хотя бы ликбез провели со спортсменами .
Ваш тролінг в ціль не влучив.
Ну і дура..безвідповідальна особина.
Обійми з кацапкою на тлі чергового вбивства нашого військового.
Весь світ побачить оте братання. Яка війна , питається...
USD - UAH
EUR - UAH
RUR - UAH
Це було в супермаркеті, де знаходиться обмін валют. І зразу подумалося: а ЧОМУ це RUR в Україні взагалі!?
Вальніть себе в голову з вісім раз.
КомандаЦСКА Москваhttps://www.wikidata.org/wiki/Q32140?uselang=uk [d] - Марія Ласіцкене
...Застав дурня молитися - це про вас.
Эйфори́я, устар. эвфори́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. εὐφορία «плодовитость», из εὖ «хорошо» + φορέω «несу, ношу», то есть буквально «хорошо несущая») - положительно окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) аффект или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоция . Ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 счастья , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3 восторга .
Да и исходя из вышепредставленной ссылке,Эйфори́я=положительно окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) аффект или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоция