Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, выступавшей без своего флага. ФОТО

Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.

Снимок опубликовало российское издание Газета.ru, информирует Цензор.НЕТ.

Ласицкене завоевала золотую медаль с результатом 2,04 метра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 58-й ОМПБр Ярослав Семеняка погиб при обстреле наемниками РФ автокрана, помогавшего жителям Песков, - Сумская ОГА

Народный депутат VIII созыва Егор Соболев в Facebook обратился к украинским спортсменам: "Пожалуйста, поймите - когда кто-то из Вас публично обнимается с российскими коллегами - чувствуешь отчаяние и боль.

Да, спорт остается спортом, там нужно уважение к соперникам и равные правила для всех. Но, кроме наших профессий и призваний, мы все граждане. И наша страна восьмой год под атакой. Под атакой РФ. Сегодня вновь убили нашего воина. Один из тех, благодаря которому мы имеем возможность писать код, прыгать с шестом… - делать все то, что умеем и чего хотим. Никто не призывает вас убивать, калечить или оскорблять русских спортсменов. Просто не обнимайтесь. Из уважения к тем, кто защищает страну, флаг которой вы прославляете. Из уважения ко всей стране".

Напомним, 7 августа в финале в прыжках в высоту среди женщин на Олимпийских играх - 2020 в Токио украинка Ярослава Магучих с результатом 2.00 метра завоевала бронзовую медаль.

Также читайте: "Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды", - Зеленский поздравил спортсменов с завоеванными медалями