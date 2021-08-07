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Новости Фото Агрессия России против Украины Олимпиада-2020
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Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, выступавшей без своего флага. ФОТО

Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России.

Снимок опубликовало российское издание Газета.ru, информирует Цензор.НЕТ.

Ласицкене завоевала золотую медаль с результатом 2,04 метра.

Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, выступавшей без своего флага 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 58-й ОМПБр Ярослав Семеняка погиб при обстреле наемниками РФ автокрана, помогавшего жителям Песков, - Сумская ОГА

Народный депутат VIII созыва Егор Соболев в Facebook обратился к украинским спортсменам: "Пожалуйста, поймите - когда кто-то из Вас публично обнимается с российскими коллегами - чувствуешь отчаяние и боль.

Да, спорт остается спортом, там нужно уважение к соперникам и равные правила для всех. Но, кроме наших профессий и призваний, мы все граждане. И наша страна восьмой год под атакой. Под атакой РФ. Сегодня вновь убили нашего воина. Один из тех, благодаря которому мы имеем возможность писать код, прыгать с шестом… - делать все то, что умеем и чего хотим. Никто не призывает вас убивать, калечить или оскорблять русских спортсменов. Просто не обнимайтесь. Из уважения к тем, кто защищает страну, флаг которой вы прославляете. Из уважения ко всей стране".

Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, выступавшей без своего флага 02

Напомним, 7 августа в финале в прыжках в высоту среди женщин на Олимпийских играх - 2020 в Токио украинка Ярослава Магучих с результатом 2.00 метра завоевала бронзовую медаль.

Также читайте: "Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды", - Зеленский поздравил спортсменов с завоеванными медалями

Автор: 

Олимпиада (1136) политика (6957) россия (95497) Соболев Егор (467) Магучих Ярослава (45)


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Топ комментарии
+80
Да что ты, а кто, интересно, стреляет? Может быть само ***** бегает с калашом? Или скабеиха с соловьем?
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07.08.2021 21:44
+72
мышебрат?за поребрик давай.нету флага -нечего по олимпиадам и чужим форумам шастать
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07.08.2021 21:48
+57
Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, недостойной ношения своего флага - Цензор.НЕТ 8531
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07.08.2021 21:57
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Страница 7 из 7
да , за москаля,кацапа суки банят нещадно, даже если вместо букв вставляешь знаки...
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11.08.2021 23:35 Ответить
Хвора вата і такої вати в Україні хватає, що таке Україна такі люди розуміють тільки коли вже рік живуть десь у Саратові разом з місцевими скрєпними аборігєнами
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08.08.2021 19:47 Ответить
Кто основной ответственный в Украине за подготовку сборной ?
Хотя бы ликбез провели со спортсменами .
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08.08.2021 21:28 Ответить
Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор - Цензор.НЕТ 3428
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08.08.2021 22:37 Ответить
Ксения, завидуем красоте Магучих? Ви уже не раз высказывали свой справедливый гнев по этой теме. А щас это чистая травля, похоже 6а зависть. Дiвчина пiд прапором Украiни здобула медаль, а ви зараз робите ii життя нестерпним, дитина може поiхати на Олiмппіаду 2024 під прапором Азейбаржана наприклад, ви цього хочете?
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09.08.2021 12:19 Ответить
це перший мій коментар в цій темі.
Ваш тролінг в ціль не влучив.
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09.08.2021 12:21 Ответить
Перший? Ну ну, промовчу
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10.08.2021 09:09 Ответить
да , вот я хочу... лучше без медалей ,чем с таким дерьмом, и какого хрена про травлю, шо люди не могут своє обурення висказать??? да мне ее медалька до ....а вот лобзания с путинской воякой не все равно...
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11.08.2021 23:39 Ответить
Спитати б цю курвицю , чи уявляє вона обійми совкового спортсмена з німцем у розпалі війни ?
Ну і дура..безвідповідальна особина.
Обійми з кацапкою на тлі чергового вбивства нашого військового.
Весь світ побачить оте братання. Яка війна , питається...
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08.08.2021 22:40 Ответить
коцапы под этим фото умиляются, ой какое милое фото, мы отжали у вас крым, и фигарим градами, а теперь давайте дружить... могуче она нам насрала этим фото
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09.08.2021 11:46 Ответить
Ёханы бабай.... Ну обе девочки стоят под украинским флагом. Всё. Флага другой страны там нет! Прекращайте балаган на ровном месте.
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09.08.2021 13:10 Ответить
ууу, этож самая страшная зрада во вселенной.
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10.08.2021 04:45 Ответить
Я прилетів в Україну, і перше, на що я звернув увагу, були кілька абревіатур:
USD - UAH
EUR - UAH
RUR - UAH
Це було в супермаркеті, де знаходиться обмін валют. І зразу подумалося: а ЧОМУ це RUR в Україні взагалі!?
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10.08.2021 07:24 Ответить
І що характерно, жоден УльтраКвазіМегапатріот чи -іотка цього не помічають. А спортсменку з українським прапором, до якої в момент зйомки підійшла якась інша спортсменка - помітили і почали плювати в українську дівчину.
Вальніть себе в голову з вісім раз.
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10.08.2021 07:30 Ответить
придурошний от печатания курса валют скабееви шабаш не поднимают, и не кричат шо ми адин народ....а подошла капитан росийской армии, представитель зуйла на виборах, и не просто подошла ,а устроили лобзания, фотосессию...не дошло,не??? еще раз перечитай....
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11.08.2021 23:44 Ответить
Придурошне, писати навчись, тоді будеш повчати.
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12.08.2021 05:32 Ответить
У тебе проксі злетів, лахта.
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20.08.2021 21:06 Ответить
Була довіреною особою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна на виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_2018 Президента Росії 2018 року.

КомандаЦСКА Москваhttps://www.wikidata.org/wiki/Q32140?uselang=uk [d] - Марія Ласіцкене
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10.08.2021 09:20 Ответить
Наша дівчина звідки мала це знати? Не чіпайте людину, дебіли. Вона виграла для України медаль, кров'ю і потом, під впливом емоцій вона була готова обняти весь світ! А ви з неї зрадницю ліпите!
...Застав дурня молитися - це про вас.
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12.08.2021 05:31 Ответить
Афе́кт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. affecere - впливати → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. affectus - пристрасть, душевне хвилювання) - сильне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F хвилювання , що раптово виникає внаслідок значущого для особи психічного подразнення, стрімко розвивається і призводить до звуження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C свідомості , послаблення контролю за своїми діями, переходу значною мірою від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC розумового керування ними до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82 інстинктивного .
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10.08.2021 09:30 Ответить
Здесь более уместно понятие- эйфория.
Эйфори́я, устар. эвфори́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. εὐφορία «плодовитость», из εὖ «хорошо» + φορέω «несу, ношу», то есть буквально «хорошо несущая») - положительно окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) аффект или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоция . Ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 счастья , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3 восторга .
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12.08.2021 09:09 Ответить
Не согласен. Боролась за золото - получила бронзу - какая уж тут эйфория?
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12.08.2021 10:50 Ответить
Взяла медаль на ОИ,да и на лице видны эмоции радости.
Да и исходя из вышепредставленной ссылке,Эйфори́я=положительно окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) аффект или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоция
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12.08.2021 12:34 Ответить
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