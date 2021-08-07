Сегодня в разных областях Украины ветер срывал крыши, град засыпал дороги, ливень затопил улицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На юге страны 7 августа ливни и грозы бушевали сразу в двух областях - Одесской и Николаевской. Шквальный ветер срывал крыши с домов, а град засыпал дороги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Утром очевидцы сняли, как дорогу Одесса-Николаев засыпал град. Издалека он похож на снег, который покрыл траву.
Трасса Николаев -Одесса … Подвезли лёд ! Нааада ? pic.twitter.com/auM5TJkhYN— ღ ÄԈЁНÄ ღ (@Alona1508) August 7, 2021
Град также выпал в Харькове. Как сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.
Стихия бушевала и в самом Николаеве. Шел только дождь, но осадков выпало столько, что в некоторых районах города автомобили плыли по дороге.
Так же началось утро и у жителей Днепра. Сильный ливень затопил улицы, вода заливалась в маршрутки. По данным местной редакции Vgorode, выпал и град.
В туристическом Каменец-Подольском ураган сорвал крышу с Лаской башни в крепости. Она отлетела на несколько метров и упала на корпус, повредив и его. Теперь средства на ремонт достопримечательности ищут в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Сильные порывы ветра оставили без света 339 населенных пунктов. Больше всего ремонтникам придется потрудиться в Полтавской и Черкасской областях. Бригады там работают в усиленном режиме.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о грозах и сильных порывах ветра в ночь на завтра. Больше всех достанется Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областям. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.
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придется скинуться и купить Зели - нашему народному призеденту новый лесопед..
мож в хайфе бубен шаману заказать?стопудово розогодыться...
Уперше бачу аж дві штуки за одну грозу.