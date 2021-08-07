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Сегодня в разных областях Украины ветер срывал крыши, град засыпал дороги, ливень затопил улицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На юге страны 7 августа ливни и грозы бушевали сразу в двух областях - Одесской и Николаевской. Шквальный ветер срывал крыши с домов, а град засыпал дороги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Утром очевидцы сняли, как дорогу Одесса-Николаев засыпал град. Издалека он похож на снег, который покрыл траву.

Трасса Николаев -Одесса … Подвезли лёд ! Нааада ? pic.twitter.com/auM5TJkhYN

— ღ ÄԈЁНÄ ღ (@Alona1508) August 7, 2021

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это все снег... Ой, бл#дь, сколько там воды - волны!", - трассу Одесса-Николаев накрыл сильный дождь с градом. ВИДЕО

Град также выпал в Харькове. Как сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.

Сегодня в разных областях Украины ветер срывал крыши, град засыпал дороги, ливень затопил улицы 01
Сегодня в разных областях Украины ветер срывал крыши, град засыпал дороги, ливень затопил улицы 02
Сегодня в разных областях Украины ветер срывал крыши, град засыпал дороги, ливень затопил улицы 03
Сегодня в разных областях Украины ветер срывал крыши, град засыпал дороги, ливень затопил улицы 04
Сегодня в разных областях Украины ветер срывал крыши, град засыпал дороги, ливень затопил улицы 05

Также читайте: Башню Каменец-Подольской крепости, пострадавшую от урагана, отремонтируют из резервного фонда Кабмина, - Ткаченко

Стихия бушевала и в самом Николаеве. Шел только дождь, но осадков выпало столько, что в некоторых районах города автомобили плыли по дороге.

Так же началось утро и у жителей Днепра. Сильный ливень затопил улицы, вода заливалась в маршрутки. По данным местной редакции Vgorode, выпал и град.

Читайте также: В результате непогоды обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях Украины

В туристическом Каменец-Подольском ураган сорвал крышу с Лаской башни в крепости. Она отлетела на несколько метров и упала на корпус, повредив и его. Теперь средства на ремонт достопримечательности ищут в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Сильные порывы ветра оставили без света 339 населенных пунктов. Больше всего ремонтникам придется потрудиться в Полтавской и Черкасской областях. Бригады там работают в усиленном режиме.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о грозах и сильных порывах ветра в ночь на завтра. Больше всех достанется Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областям. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

Автор: 

Каменец-Подольский (76) непогода (816) Николаев (2152) Николаевская область (2124) Одесса (7885) Одесская область (3571) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+7
У Дніпрі опівночі періщив потужний дощ із грозою. Граду не було, зате спостерігав з балкону аж дві (!) кульові блискавки, одна пролетіла униз цікавою спіралевою траекторію, друга утворилася після удару звичайної блискавки і через кілька секунд потужно ******* в повітрі.
Уперше бачу аж дві штуки за одну грозу.
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08.08.2021 04:44
+5
Десь на обрії вже блимає. Вночі обіцяють грім та молонью.
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07.08.2021 22:31
+4
_У людов не существует технологий влияния на процессы в коих задействованы такие энергии. Так максимум тучку подоить.
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07.08.2021 22:37
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Враждебная погода
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07.08.2021 22:24 Ответить
Кліматична зброя.
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07.08.2021 22:26 Ответить
_У людов не существует технологий влияния на процессы в коих задействованы такие энергии. Так максимум тучку подоить.
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07.08.2021 22:37 Ответить
Десь на обрії вже блимає. Вночі обіцяють грім та молонью.
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07.08.2021 22:31 Ответить
"молонью"? мабуть - блискавку?
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07.08.2021 22:43 Ответить
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07.08.2021 23:15 Ответить
Головне, щоб не молофью... з неба...
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08.08.2021 04:45 Ответить
ничего так градик - думаю панам придется заплатить за побитые машины слуг.....
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07.08.2021 22:35 Ответить
тонко

придется скинуться и купить Зели - нашему народному призеденту новый лесопед..
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07.08.2021 22:38 Ответить
у мерсов нет педалей и снимите уже с ушей голободька - зеленский там со всей своей мишпухой.
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07.08.2021 22:43 Ответить
пора бубе шамана по погоде в офисе завести...и бубен сотруднику свежему токо мырыканськый...
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07.08.2021 22:37 Ответить
чисто на зло тувинцам и алтайцам...
мож в хайфе бубен шаману заказать?стопудово розогодыться...
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07.08.2021 22:40 Ответить
розпогодыться...бувайе...
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07.08.2021 22:43 Ответить
Якусь кацапомовне бидло коментує видиво. Як вже дістали ці кривороті перевертні…
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07.08.2021 22:39 Ответить
Косоворотні.
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07.08.2021 23:26 Ответить
якесь спанюче бидло щось вигукнуло?
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08.08.2021 00:30 Ответить
https://www.jw.org/finder?wtlocale=K&docid=501100027&srcid=share Природні катаклізми. Біблія дає поради і надію

Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці - Цензор.НЕТ 361
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07.08.2021 23:04 Ответить
Засновник секти ;Свідки Ягови; знався на наркотиках.
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08.08.2021 07:29 Ответить
"Свидетели по делу Иеговы" )))0))0)))
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08.08.2021 07:58 Ответить
Я вас прошу! Те що радить біблія - на вуха не налазить. Сьаре єврейське хорор-фентезі, тільки без драконів і котиків.
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08.08.2021 19:58 Ответить
Так вам никто и не навязывает авторитет Библии. Не хотите советы? Проходите мимо. Это не вам!
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08.08.2021 23:27 Ответить
У Дніпрі опівночі періщив потужний дощ із грозою. Граду не було, зате спостерігав з балкону аж дві (!) кульові блискавки, одна пролетіла униз цікавою спіралевою траекторію, друга утворилася після удару звичайної блискавки і через кілька секунд потужно ******* в повітрі.
Уперше бачу аж дві штуки за одну грозу.
показать весь комментарий
08.08.2021 04:44 Ответить
 
 