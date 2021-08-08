Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая. ФОТО
Иван Новотный и Сергей Мыслывый, которых обвиняют в похищении и пытках активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, вышли из СИЗО, поскольку суд не продлил им меру пресечения.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналистка Ольга Худецкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Чудеса пока не произошло, оба вышли", — написала она в ночь на воскресенье, 8 августа.
Журналистка напомнила, что оба обвиняемых длительное время находились в розыске и были задержаны только в марте 2020 года. По ее словам, продлить им меру пресечения не смогли, поскольку судьи Белоцерковского суда, которые рассматривают дело о похищении Луценко и Вербицкого, "решили дружно сходить в отпуск".
Худецкая уточнила, что Новотный вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения. Мыслывому объявили новое подозрение: следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления. Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но потом в заседании объявлен перерыв до 10:00 утра.
"Я напомню, что один "Беркут" на этой неделе уже спетлял. Поэтому выход "титушек", которых так долго искали и еле нашли, - это такая история. Отдельно такая история - это синхронные выходы судей на больничный для проворачивания такой схемы", - написала журналистка.
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Кто саботировал процесс все эти 7,5 лет?
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мы поставили себе задачу возродить Новороссию,ведь по сути еуть от Харькова до Одессы это и есть Новороссия...,а Майдан в Украине когда начался?Правильно,в ноябре 2013 года...,ИХТАМНЕТЫ сраные...
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Хлопці, вже було все, окрім справедливого суду.
саме головне щоб клоуна і його прихвостнів після їх каденції посадили б хоча б на 2-роки....
так просто або просто-так "па-пріколу"....
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