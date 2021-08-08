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Новости Фото Евромайдан
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Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая. ФОТО

Иван Новотный и Сергей Мыслывый, которых обвиняют в похищении и пытках активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, вышли из СИЗО, поскольку суд не продлил им меру пресечения.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналистка Ольга Худецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Чудеса пока не произошло, оба вышли", — написала она в ночь на воскресенье, 8 августа.

Журналистка напомнила, что оба обвиняемых длительное время находились в розыске и были задержаны только в марте 2020 года. По ее словам, продлить им меру пресечения не смогли, поскольку судьи Белоцерковского суда, которые рассматривают дело о похищении Луценко и Вербицкого, "решили дружно сходить в отпуск".

Худецкая уточнила, что Новотный вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения. Мыслывому объявили новое подозрение: следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления. Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но потом в заседании объявлен перерыв до 10:00 утра.

"Я напомню, что один "Беркут" на этой неделе уже спетлял. Поэтому выход "титушек", которых так долго искали и еле нашли, - это такая история. Отдельно такая история - это синхронные выходы судей на больничный для проворачивания такой схемы", - написала журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный могут завтра выйти на свободу, - Закревская

Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая 01
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая 02
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая 03
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая 04
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая 05

Автор: 

похищение (1686) Вербицкий (76) евромайдан (7835) титушки (507) Луценко Игорь (231) Мыслывый Сергей (7)


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Топ комментарии
+35
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 8523
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08.08.2021 09:02
+30
И за такую "работу" налогоплательщики платят судьям по 200+к в месяц
Из недавнего - Рада увеличила на 600 миллионов расходы на зарплаты судей: деньги забрали у паралимпийцев
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08.08.2021 09:03
+27
думаю что на приговор ветерану АТО, которому грозит 15 лет за гранату в кабмине все судьи будут на месте. и дело не будет длиться 5 лет
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08.08.2021 08:58
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Какая разница...
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08.08.2021 08:56 Ответить
При зеленій владі ще і не таке буває.
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08.08.2021 08:56 Ответить
далі буде...

Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька - Цензор.НЕТ 5692
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08.08.2021 09:24 Ответить
Как так-похищение,пытки и убийство по предварительному сговору - и подлецы никому ничего не должны и на свободе?
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08.08.2021 08:57 Ответить
ВОНИ ЗВІЛЬЯЮТЬ МІСЦЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ НАЦКОРПУСУ І ДРУГИМ УЧАСНИКАМ БООВИХ ДІЙ ІЗ РФ, ЦЕ ВЖЕ БУЛО І ПРИ СИВОЧОЛОМУ.
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08.08.2021 09:01 Ответить
да да да.... 8000000 мульйонів добровольців посадив Порошенко за грати. чули вже
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08.08.2021 09:09 Ответить
Ти не соловей , а дятел 😀 і відійдеш в інший світ від струсу мозку 🤣
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08.08.2021 09:47 Ответить
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08.08.2021 09:53 Ответить
https://mobile.twitter.com/Romanselydove

https://mobile.twitter.com/Romanselydove Roman https://mobile.twitter.com/Romanselydove @Romanselydove

Скоро у кримінальному кодексу пропишуть, що якщо якийсь злочинець почне свідчити проти Порошенка, то амністія.
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08.08.2021 09:25 Ответить
Вопрос еще в том, почему спустя 7,5 лет после совершения ими преступления они были все еще не осуждены и продолжали сидеть в СИЗО?
Кто саботировал процесс все эти 7,5 лет?
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08.08.2021 10:54 Ответить
Журналистка напомнила, что оба обвиняемых длительное время находились в розыске и были задержаны только в марте 2020 года.Источник: https://censor.net/ru/p3281449
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08.08.2021 17:11 Ответить
Украинские "суды"-самое гнусное явление.
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08.08.2021 08:57 Ответить
Так там же сидят сплошь дети юристов - все "наши", все свои.
У них в катехизисе записано: "протекционизме наша сила!", "помогайте друг другу!"
Почитайте "катехизис юриста в ссср" - в гугле есть.
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08.08.2021 09:13 Ответить
Украинские судьи уже десяток лет получают зарплату как-будто они рабоают в ЕС.
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08.08.2021 10:09 Ответить
думаю что на приговор ветерану АТО, которому грозит 15 лет за гранату в кабмине все судьи будут на месте. и дело не будет длиться 5 лет
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08.08.2021 08:58 Ответить
Русофобия короче в Судах Украины...
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08.08.2021 09:00 Ответить
Революции как говорят делают одни,а пользуются ею совсем другие подонки,становясь миллиардерами за пару месяцев...Такова се ля ви...
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08.08.2021 09:01 Ответить
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 8523
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08.08.2021 09:02 Ответить
И за такую "работу" налогоплательщики платят судьям по 200+к в месяц
Из недавнего - Рада увеличила на 600 миллионов расходы на зарплаты судей: деньги забрали у паралимпийцев
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08.08.2021 09:03 Ответить
Деньги забрали у инвалидов - надо писать как есть - чтобы отдать пархатым юристам.
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08.08.2021 09:16 Ответить
РАБссия Майдан Ющенко просрала,Майдан Порошенко просрала,войну на Донбассе просрала,а что в итоге?Зато Крым наш,Южная Осетия Наша,Приднестровье наш,Абхезия наш.., Белорусия наш...,Это РАБссия сынок...,сплошь Русофобия...даже на Олимпиаде в Токио Стадо Мавзолейных баранов...
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08.08.2021 09:08 Ответить
Валдайский Форум на РАЬссии,2012 год .Путлер...цитата...
мы поставили себе задачу возродить Новороссию,ведь по сути еуть от Харькова до Одессы это и есть Новороссия...,а Майдан в Украине когда начался?Правильно,в ноябре 2013 года...,ИХТАМНЕТЫ сраные...
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08.08.2021 09:16 Ответить
Сєпар - це ти 73%!
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08.08.2021 09:25 Ответить
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство/ / Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
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08.08.2021 09:26 Ответить
Не стоит искать идеологию у проституток. Собирайте деньги.
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08.08.2021 10:20 Ответить
Еще один смачный плевок. Хотя сколько их уже до этого было... Мда... Судя по всему, эту тупую быдломассу уже никто не разбудит...
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08.08.2021 09:33 Ответить
Я уже неоднократно говорил: нет никакого патриота зеленского, есть галимое сцикливое малороское чмо, которое дорвалось до власти на кацапских финансовых и пропагандонских с одной целью - ограбить страну. А потом свалить в подмосковье, как это сделал петухович. А вы думали почему после оманской встречи с патрушевым, зе-упырь резко назначил гебешную шлюху - дерьмака своим смотрящим? Все очень просто: кремлефашисты сохраняют жизнь клоуну и дают убежище в случае майдана, а в обмен клоун реализует хотелки кремля. Легализация убийц евромайдановцев и АТОшников, развал экономики, уничтожение впк, деморализация армии, уничтожение поддержки западных партнеров, достройка сп-2 и тд. План кремлефашистов, клоун успешно выполняет. А вы "зеленский патриот", патриот, но только фашистской парашии, а не Украины!
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08.08.2021 09:43 Ответить
Прав был мой покойный отец Сенатор...
на 40 лет в Пустыню изгонать советское говно из башки тупой,и то я не не уверен, что 40 лет хватит...
запись в дневнике сделана в 2010 году в дневнике отца и на єтом сайте,когда президентоми стал дважды не судимый Хмырь из Енакиево...
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08.08.2021 09:43 Ответить
очень наивно полагать, что это говно - советское. оно точно так же булькало в черепах задолго до советов.
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08.08.2021 10:06 Ответить
при любой, возникшей заварухе - вешать надо судей... а там как пойдет.....
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08.08.2021 09:45 Ответить
ага, ну і це теж вже було в 1941 році у Львові.
Хлопці, вже було все, окрім справедливого суду.
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08.08.2021 10:08 Ответить
От тому я прихильник створення українського Гуантанамо для тітушок, вати і сєпарів! Де б тримали без суду і слідства...
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08.08.2021 09:45 Ответить
без суду і слідства ? ну , там швидко опиняться отакі , як ви, а тітушня буде насолоджуватись життям
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08.08.2021 10:09 Ответить
перепрошую. в Гуантанамо сидять не громадяни США... і слідство по кожному з утримуваних терористів таки активно йде...
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08.08.2021 11:05 Ответить
Слідство йде, але посадили їх БЕЗ вироку суду!
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08.08.2021 11:39 Ответить
Очевидно, ребята понадобились. Эсть новая непыльная работенка...
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08.08.2021 09:50 Ответить
О. І Дніпро в іншу сторону не потік. Ні хлопці, це не судді "такі". Це наш народ "такий", бо оце саме віддтворюється систематично вже скоро 1000 років. От одне і те саме лайно.
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08.08.2021 10:04 Ответить
тітушок-вбивць випускають... чауси, тупіцькі, вінідіктави... вітають Україну знову і знову...

саме головне щоб клоуна і його прихвостнів після їх каденції посадили б хоча б на 2-роки....
так просто або просто-так "па-пріколу"....
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08.08.2021 10:21 Ответить
Вотето реальный "зеленский", а не трескучая звиздешь по телику....
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08.08.2021 10:32 Ответить
Портнов с дерьмаком рулит судами.
https://espreso.tv/vagnergeyt-na-suddyu-yakiy-ukhvaliv-shcho-dbr-mae-vidkriti-provadzhennya-na-zelenskogo-za-derzhzradu-naklali-styagnennya Суддя Євген Сидоров отримав дисциплінарне стягнення за два тижні після того як ухвалив, що Державне бюро розслідувань повинно відкрити справу на президента Володимира Зеленського. Стягнення наклали за зверненням Портнова та Бужанського
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08.08.2021 10:40 Ответить
портнов рулит
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08.08.2021 11:48 Ответить
Подонки, убившие и калечившие патриотов, абсолютно не наказаны. Хорошо, хоть им денежную премию не выплатили за их зверства.... Похоже, что подгодит момент, когда судит подобную нечисть будут стихийные народные суды - без проволочек, без адвокатов....Дерево - петля - торжество справедливости....
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08.08.2021 13:10 Ответить
Тепер зрозуміло чому Зе називає українських "суддів" шкідниками і всі корисні для України рішення проводить через РНБО . Бо то ніякі не судді , а звичайнісінькі бандити , корупціонери у мантіях . Ну і кому потрібні такі "суди" ? Убивцям ? Корупціонерам ? Злодіям ? Україні вони точно не потрібні. Як влучно сказано : шкідники в мантіях.
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08.08.2021 16:31 Ответить
снова арестовали. зрады нет.
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08.08.2021 17:37 Ответить
 
 