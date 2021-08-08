РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5229 посетителей онлайн
Новости Фото
5 691 7

Украинские спасатели борются с огнем в Греции: спасены два населенных пункта. ФОТОрепортаж

Украинские спасатели продолжают бороться с пожарами в Греции. Вчера от огня удалось спасти два населенных пункта - села Спатару и Метохи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В течение 7 августе сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии "Спатару" в Греции ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м, спасены два населенных пункта с. Спатару и с. Метохи (27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 улья и стадо овец).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции, тушить помогают 100 украинских спасателей, - посольство

Украинские спасатели борются с огнем в Греции: спасены два населенных пункта 01
Украинские спасатели борются с огнем в Греции: спасены два населенных пункта 02
Украинские спасатели борются с огнем в Греции: спасены два населенных пункта 03
Украинские спасатели борются с огнем в Греции: спасены два населенных пункта 04
Украинские спасатели борются с огнем в Греции: спасены два населенных пункта 05

Работы по ликвидации пожаров продолжаются.

Напоминаем, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. На выполнение задания президента Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".

Греция (723) пожар (5940) ГСЧС (4965)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что же бойца Журавля никто не спас за четыре дня,зекрыса?нравится дегенерату пиариться на том,что его не касается лично...
показать весь комментарий
08.08.2021 11:36 Ответить
Не зацикливайся на Зеленском , а то уже добрых дел простых украинцев не замечаешь!
показать весь комментарий
08.08.2021 11:40 Ответить
Замечаю и горжусь.Просто бесит,что зекрыса пиариться на том ,шо его ну никак не касается -если что,можешь его тви почитать
показать весь комментарий
08.08.2021 12:50 Ответить
Молодцы !
показать весь комментарий
08.08.2021 11:39 Ответить
"На выполнение задания президента Владимира Зеленского и решения правительства")))
"Нам хлеба не надо - работу давай! Нам солнца не надо - нам партия светит"

.
Источник: https://censor.net/ru/p3281459
показать весь комментарий
08.08.2021 12:37 Ответить
та нехай би собі горіли
показать весь комментарий
08.08.2021 13:21 Ответить
и нэ кажи.дэ греки а дэ ми
показать весь комментарий
08.08.2021 21:24 Ответить
 
 