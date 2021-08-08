Украинские спасатели борются с огнем в Греции: спасены два населенных пункта. ФОТОрепортаж

Украинские спасатели продолжают бороться с пожарами в Греции. Вчера от огня удалось спасти два населенных пункта - села Спатару и Метохи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В течение 7 августе сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии "Спатару" в Греции ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м, спасены два населенных пункта с. Спатару и с. Метохи (27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 улья и стадо овец).

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Работы по ликвидации пожаров продолжаются.

Напоминаем, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. На выполнение задания президента Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".