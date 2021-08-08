"Беларусь при Лукашенко стала концлагерем", - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 августа, в 14.00 на Майдане Незалежности в Киеве стартовала акция памяти белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в одном из киевских парков утром 3 августа. Параллельно собравшиеся активисты провели День Единства Беларуси и высказались в поддержку политических заключенных, которые преследуются режимом захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ровно год прошел с тех пор, как тысячи белорусов вышли на улицы городов, мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов. В этот день они сделали выбор и решили бороться за будущее страны, в которой они хотят жить", - отмечают организаторы акции.



















































Присоединилась к акции и также девушка погибшего Шишова Божена Жолудь.

"Несмотря на беспрецедентную массовую поддержку предвыборной кампании Светланы Тихановской и рекордную в истории страны явку на выборах, 9 августа 2020 года ЦИК заявила, что более 80% голосов получил Александр Лукашенко. К тому времени он находился у власти уже 27 лет. Это вызвало массовые мирные акции протеста по всей стране. В течение следующих дней ОМОН, милиция, внутренние войска и спецназ задерживали и жестоко избивали протестующих, использовали светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, а также огнестрельное оружие. За четыре дня с 9 по 13 августа 2020 года только по официальным данным были задержаны более 7000 человек, более 2000 - подверглись пыткам", - добавили организаторы акции.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук