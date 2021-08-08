"Беларусь при Лукашенко стала концлагерем", - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 августа, в 14.00 на Майдане Незалежности в Киеве стартовала акция памяти белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в одном из киевских парков утром 3 августа. Параллельно собравшиеся активисты провели День Единства Беларуси и высказались в поддержку политических заключенных, которые преследуются режимом захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Ровно год прошел с тех пор, как тысячи белорусов вышли на улицы городов, мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов. В этот день они сделали выбор и решили бороться за будущее страны, в которой они хотят жить", - отмечают организаторы акции.
Присоединилась к акции и также девушка погибшего Шишова Божена Жолудь.
"Несмотря на беспрецедентную массовую поддержку предвыборной кампании Светланы Тихановской и рекордную в истории страны явку на выборах, 9 августа 2020 года ЦИК заявила, что более 80% голосов получил Александр Лукашенко. К тому времени он находился у власти уже 27 лет. Это вызвало массовые мирные акции протеста по всей стране. В течение следующих дней ОМОН, милиция, внутренние войска и спецназ задерживали и жестоко избивали протестующих, использовали светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, а также огнестрельное оружие. За четыре дня с 9 по 13 августа 2020 года только по официальным данным были задержаны более 7000 человек, более 2000 - подверглись пыткам", - добавили организаторы акции.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстати нас это тоже касается, а то ещё полно ватников любящие эту агрессивную мразь на планете.
Но вот эти, совершенно не майданутые со своим особым путём, они почему без цветов? аааа, балаурсуських ментов нет, потому и без цветов.
ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://p.dw.com/p/1IXBB
Нууу....вы его сами выбирали....вспомнили????