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"Беларусь при Лукашенко стала концлагерем", - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 августа, в 14.00 на Майдане Незалежности в Киеве стартовала акция памяти белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в одном из киевских парков утром 3 августа. Параллельно собравшиеся активисты провели День Единства Беларуси и высказались в поддержку политических заключенных, которые преследуются режимом захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ровно год прошел с тех пор, как тысячи белорусов вышли на улицы городов, мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов. В этот день они сделали выбор и решили бороться за будущее страны, в которой они хотят жить", - отмечают организаторы акции.

Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 01
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 02
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 03
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 04
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 05
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 06
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 07
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 08
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 09
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 10
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 11
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 12
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 13
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 14
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 15
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 16
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 17
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 18
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 19
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 20
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 21
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 22
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 23
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 24
Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 25

Присоединилась к акции и также девушка погибшего Шишова Божена Жолудь.

Беларусь при Лукашенко стала концлагерем, - на Майдане Незалежности почтили память Шишова и выразили поддержку митингующим белорусам 26

"Несмотря на беспрецедентную массовую поддержку предвыборной кампании Светланы Тихановской и рекордную в истории страны явку на выборах, 9 августа 2020 года ЦИК заявила, что более 80% голосов получил Александр Лукашенко. К тому времени он находился у власти уже 27 лет. Это вызвало массовые мирные акции протеста по всей стране. В течение следующих дней ОМОН, милиция, внутренние войска и спецназ задерживали и жестоко избивали протестующих, использовали светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, а также огнестрельное оружие. За четыре дня с 9 по 13 августа 2020 года только по официальным данным были задержаны более 7000 человек, более 2000 - подверглись пыткам", - добавили организаторы акции.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7890) майдан (4142) протест (5857) Богачук Олег (1462) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+14
Пока беларусы не поймут что все проблемы не от лукашенко, а от россии толку не будет.
Кстати нас это тоже касается, а то ещё полно ватников любящие эту агрессивную мразь на планете.
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08.08.2021 16:10
+12
Уже как бы годовщина протестов у Бяларусав) Чо они не выходят на протест: не дарят цвяты, не становятся басониж на лавочки, не светят с окон фонариками?
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08.08.2021 15:36
+10
Киздуй в бан козломордый😁😁😁😁
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08.08.2021 15:58
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Уже как бы годовщина протестов у Бяларусав) Чо они не выходят на протест: не дарят цвяты, не становятся басониж на лавочки, не светят с окон фонариками?
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08.08.2021 15:36 Ответить
Лукашенко и его госбанда понимают только пулю в их лоб или жопу. Воздушные шарики, цветочки под завывания "только мирным путем" так называемой оппозиции - самоубийство. Только вооруженная борьба что-то решает!
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08.08.2021 15:43 Ответить
а что будет если зе-власть и лично господжа Бенедиктовна скажут, что Шишов внатуре наложил на себя руки, что бы таким образом очернить Бацку?
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08.08.2021 16:00 Ответить
А так оно и будет. Ермак на месте, зеледент все исправно выполняет.
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08.08.2021 16:05 Ответить
Как дети , мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов.
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08.08.2021 15:43 Ответить
Киздуй в бан козломордый😁😁😁😁
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08.08.2021 15:58 Ответить
Ваш свинорейх ни с чем не спутаешь, как и вас-его обитателей. Даже под флагом германии твой пятак торчит, весь в говне и грязи)))
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08.08.2021 16:32 Ответить
Дорогі хороші, чистенько, порядок віздє, прєзідєнт народний, СССР уважають - павізло сябрам, нетошо у нас!!!
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08.08.2021 16:01 Ответить
чисто как в трамває. тут не плюй, там не ходи.
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08.08.2021 16:39 Ответить
Пока беларусы не поймут что все проблемы не от лукашенко, а от россии толку не будет.
Кстати нас это тоже касается, а то ещё полно ватников любящие эту агрессивную мразь на планете.
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08.08.2021 16:10 Ответить
Парня жаль. Царствие ему небесное и вечный ад его палачам до седьмого их колена.
Но вот эти, совершенно не майданутые со своим особым путём, они почему без цветов? аааа, балаурсуських ментов нет, потому и без цветов.
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08.08.2021 16:22 Ответить
Да ладно. Концлагерь там давно, а вам учить новейшую историю.
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08.08.2021 16:37 Ответить
причому це перший концтабір постсовка, ще до абхазького й лугандонського

ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://p.dw.com/p/1IXBB
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08.08.2021 17:53 Ответить
"Білорусь за Лукашенка стала концтабором", - на Майдані Незалежності вшанували пам'ять Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам - Цензор.НЕТ 6916
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08.08.2021 16:49 Ответить
У нас гетьманович и его тупые зеленые лягушки в раде тоже,переписывая законы у путина,делают из страны концлагерь.
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08.08.2021 16:49 Ответить
Нет ешо !!! нет. Это начинающий Пол Пот. Вот когда он выселит Минск за 72 часа. А уже есть куда, готовят. Вот тогда и скажите....
Нууу....вы его сами выбирали....вспомнили????
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08.08.2021 17:42 Ответить
Особено порадовал чел с плакатом где на фоне флага - рыцарь на велосипеде - явно контуженый зеленой пропагандой.
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09.08.2021 00:15 Ответить
 
 