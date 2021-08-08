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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Полиция уговорила ветерана в Кривом Роге отдать одну гранату, в результате подрыва второй пострадал он и трое патрульных, - Недря. ФОТО

В Кривом Роге ветеран российско-украинской войны подорвал гранату, в результате чего сам лишился ноги, а также трое сотрудников роты ТОР Патрульной полиции получили осколочные ранения.

Об этом сообщил в Facebook "киборг", тренер Нацполиции Кирилл Недря, передает Цензор.НЕТ.

"Специально креплю фоточку кепки одного из пацанов, что бы понимать, как это было. Приблизительно понимать. Чуть-чуть. Понять это можно только если хотя бы раз это ощутить на себе… Причём, это была вторая граната. Отдать первую и уговорили те же ТОРовцы и начальник полиции города", - уточнил он.

Полиция уговорила ветерана в Кривом Роге отдать одну гранату, в результате подрыва второй пострадал он и трое патрульных, - Недря 01

Он подчеркнул, что в Украине необходимо ввести программы по реабилитации бойцов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге - его госпитализировали. ФОТОрепортаж

"Твержу о том, что в мире цена нормальной реабилитации - миллиарды выделяемых денег… Гарантии? Они есть. Но не 100%. Но нам и до этого ещё, как до другой планеты…

Патрульке - честь! Жаль, что на своей шкуре дырки от осколков получать не за свои ошибки… Спасибо, пацаны!

И ещё… Мужчины! Братья! Не нужно! Никто и ничто не стоит ваших жизней! Даже больше - ваших нервов, ваших болей и ваших слез..! И уж тем более те, кто в форме пытается вас отговорить от, возможно, самой большой и последней ошибки в жизни", - обратился Недря.

Полиция уговорила ветерана в Кривом Роге отдать одну гранату, в результате подрыва второй пострадал он и трое патрульных, - Недря 02

Также читайте: Прохнич не планировал выдвигать никаких требований, он хотел обратить внимание на социальную незащищенность ветеранов, - адвокат Безпалый

Напомним, вечером 8 августа в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате.

Автор: 

ветераны (1107) граната (998) Кривой Рог (1403) патрульная полиция (1813) Недря Кирилл (5)


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Топ комментарии
+16
зелох выбрасывает миллиарды на асфальт и тратит на петухов в косоворотке - а ветеранам денег нет... они ж не сепары чтобы им особый статус и снижение налогов дать
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08.08.2021 22:28
+14
а где ж ты был падла когда зелох обвинял во всем не рашку а порошенко, завали хлеборезку тварь
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08.08.2021 22:41
+13
Вашего Пороха народ оценил на выборах и сейчас стабильные 15%. Вот только при чём тут он к данной новости или лишь бы везде его втюхать?..
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08.08.2021 22:45
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Правила форума Совет форумчан
Может быть, не стоит публиковать такие новости? При всей любви к свободе слова, это срабатывает как реклама. Пошатнувшаяся на войне психика получает толчок. Не знаю, как это правильно назвать (не психиатр и не психолог), но что-то подсказывает, что иакой пример может стать катализатором для других.
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08.08.2021 22:09 Ответить
Катализатором желания остаться без ноги?
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08.08.2021 22:11 Ответить
В такие минуты об этом не думают. Вообще готовы погибнуть.
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08.08.2021 22:18 Ответить
В какие ТАКИЕ минуты? Есть информация от том, что это вообще было?
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08.08.2021 22:24 Ответить
Думаю треба. Саме для таких, хто прагне показати несправедливість у безглуздий спосіб. Ні до чого, крім тюрьми і каліцтва, така форма протесту не призведе. Треба об"єднуватись і спільно тиснути. Оприлюднювати любий факт несправедливості по відношенню до ветеранів. Люди зажди будуть на вашому боці.
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08.08.2021 22:22 Ответить
Ну допустим опубликуют и что дальше?
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08.08.2021 23:00 Ответить
Суспільний резонанс - велика сила. Як приклад: погранець, який відкрив вогонь супротив дамбасян на кордоні, вже б чотири роки сидів.
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08.08.2021 23:16 Ответить
Дальше насадят тебя на бутылку
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08.08.2021 23:34 Ответить
Отож.
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09.08.2021 17:59 Ответить
Это только первые ласточки, как когда-то Врадиевка ещё перед Майданом. Можно пытаться замолчать, но ничто не остановит ход истории.
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08.08.2021 22:23 Ответить
україці і так народ забісований, із адреналіном, а після 14-го відчуття справедливості стало особливо загостреним і зник поріг між жеття та смертю.
скоро будуть гранати по інших персонажах, ніж поліцейські.....
і це буде вірно
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08.08.2021 22:35 Ответить
Гранаты просто домой не надо везти и потом подрывать себя с полицейскими вместо сепаров. Теперь вопрос, кто будет ему инвалидность и полисменам ранения оплачивать? Свои проблемы надо приучаться без оружия решать
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08.08.2021 22:29 Ответить
за все в ответе ЗЕленский - это его политика полного пофигизма, безответсвености и воровства доводит людей до отчаяния!

при Порохе ветераны себя не взрывали
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08.08.2021 22:38 Ответить
И уж тем более не сжигали сами себя.
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08.08.2021 22:42 Ответить
На Майдане в Киеве ночью 11 октября в Киеве 49-летний участник АТО/ООС Николай Мыкитенко совершил акт самосожжения на Майдане Независимости в знак протеста против политики действующей власти


орки убивают Воинов на фронте, ЗЕленский - в тылу !
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08.08.2021 22:47 Ответить
11 октября 2020 года
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08.08.2021 22:49 Ответить
Я упомянул именно об этом самосожжении....
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08.08.2021 23:32 Ответить
Вашего Пороха народ оценил на выборах и сейчас стабильные 15%. Вот только при чём тут он к данной новости или лишь бы везде его втюхать?..
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08.08.2021 22:45 Ответить
вот о чем ты киздишь?
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08.08.2021 23:37 Ответить
Тобі ж написали, до порівняння. Це не Порохах оцінили, це оцінка дорослого населення України на незрілість, небажання працювати в першу чергу над собою і прагнення шари. Але, нажаль, люди, які обрали цього виродка, так нічого і не зрозуміли.
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09.08.2021 06:44 Ответить
тогда цалуй Зелю ниже спины.
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09.08.2021 21:03 Ответить
при Порохе не было ветеранов
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08.08.2021 23:54 Ответить
При порохе добробаты и ветераны в тюрьмах сидели
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09.08.2021 05:02 Ответить
Все 13000.😁
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09.08.2021 07:24 Ответить
Гранату можна і купити. Тепер це не проблема.
Бачу ти вмієш вирішувати свої проблеми без зброї.
Пиши книгу, як вирішити проблеми побутового характеру в 61 рік без роботи!
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08.08.2021 23:15 Ответить
А що боязко??? Боязко що можеш опинитись не там і не в тому місці?? А 7 років бути в тому місці- тобто вдома, пити, їсти, спати і війна десь там а не тут, це не боязко?? А тобі потім а що навоювали, а я тебе туди не посилав, а ти там заробітчанином був!
Трясись і пісяй під себе тому що всім відлуння прилетить.
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08.08.2021 22:44 Ответить
українці і так народ забісований, із адреналіном, а після 14-го роеу відчуття справедливості стало особливо загостреним і зник поріг між життям та смертю.
скоро будуть гранати по інших персонажах, ніж поліцейські.....
і це буде вірно
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08.08.2021 22:51 Ответить
Спасибо всем, кто ответил, и прошу прощения, что не отвечаю всем по отдельности. Я лишь поднял тему и не претендую на истину. Пусть окончательный ответ скажут психиатры, психологи и прочие эксперты.
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09.08.2021 00:53 Ответить
зелох выбрасывает миллиарды на асфальт и тратит на петухов в косоворотке - а ветеранам денег нет... они ж не сепары чтобы им особый статус и снижение налогов дать
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08.08.2021 22:28 Ответить
точно.
виновата не рашка, влезшая в Украину с оккупацией и войной.
виноват - зелох.

какие же вы порохоботы мерзкие!
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08.08.2021 22:34 Ответить
при Порохе ветераны себя не взрывали
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08.08.2021 22:39 Ответить
а где ж ты был падла когда зелох обвинял во всем не рашку а порошенко, завали хлеборезку тварь
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08.08.2021 22:41 Ответить
А де ж ви були з стопіїсят перемирьями і двома мирними мінськими угодамі і формулою штнанмаєра? Ця влада - ваші прямі послідовники.
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08.08.2021 23:20 Ответить
если между лечением ветеранов и Вэлыком Крадивництвом вы делаете выбор в пользу крадивныцтва, значит вы - ЗЕленский
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08.08.2021 22:42 Ответить
На 8-м году войны вы наконец то поняли, что виновата рашка? Это не Порох развязал войну, как утверждает зелох? Зелох ВРЕТ???
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08.08.2021 22:50 Ответить
Яке ж ти хворе. З твоєю логікою, діюча влада, яка навіть агресором Рашку не визнає, а називає її тою стороною, взагалі ніякого відношення до стану війни в країні не має. Запишись на Банкову, та поцьомай свою бездарну гнусяву хвойну у дупу.
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09.08.2021 06:52 Ответить
Поднял пенсам-УБД с 165% до 210% от минимума з липня цього року....
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09.08.2021 08:46 Ответить
жолко пацана дуже. а от від чого дах зносе ветеранам, догадуюсь. але нехай на це відповість автор цього листа ветеран АТО, кіборг, патріот України, тренер Кирило Недря.

Скажи Кирило, ти воював за те щоб керівники нафтогазу виписували собі премії по 31 міліону гривень, чи за те щоб коболев отримував премію 4-5 міліонів доларів? чи може за щось іньше? може за те чого не побачив ні ти ні той хто був в кабміні з гранатою ні цей ветеран?
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08.08.2021 22:36 Ответить
В мене є запитання, а чому вас так бентежить премія керівника у розмірі 31 міліон гривень, але зовсім не бентежить те, що зелені депутатоси списали борги власникам облгазів на 100 мільярдів гривень? У вас що, ця сумма у макитру не вміщається?.
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08.08.2021 23:01 Ответить
я пишу що прийшли в голову на цей момент. не можу ж я перерахувати все що натворила ця зелена шобла...
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08.08.2021 23:07 Ответить
Саме тому що зелене кодло зараз руйнує державу, вкрай небезпечно думати ємоціями які викликані першою думкою що прийшла у голову. Саме це використали зелені гниди для поваленя проукраїнської влади, і саме це вони зараз використовують щоб закрити за грати наприклад генерала Павловського.
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08.08.2021 23:16 Ответить
ти якось не вдало змішуєш в купу цифри які прийшли в голову на момент написання (це можуть бути цифри вибрані з сотень відомих фактів) з емоціями і діями людини в житті.

я просто навів приклад і написав саме ті, цифри які першими прилетіли. а ємоції, це коли стадо баранів голосує за голобородька. коли г.вно називають цукеркою. а назву я свинарчуків чи рюкзаковіх, хто вкрав більше, хто меньше, нема різниці і які суми, головне що крадуть. чомусь три людини зрозуміли мене а ти ні. а може я не в,їхав про що ти писав, це ж діалог.
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08.08.2021 23:48 Ответить
А мене також це бентежить. Державне підприємство, нічого не виробляє а тільки перепродує, премія 30 млн і гарантоване державою пенсійне забезпечення 2 тис грн. Різницю відчуваєш???
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08.08.2021 23:18 Ответить
Якщо б мені зараз було 65 мені навіть 2000 грн не світить, максимум 1854 грн.
Коболев 31 мільон звісно не заробив, але слухая "мудрий наріт", я розумію, що якщо я підпишу з державою контракт, за яким я маю отримати наприклад 1% від розміру виграного судового позива, який буде забезпечений моїми діями, та який отримає держава, і лише потім заплатить мені цей 1% від отриманої суми, то я точно знаю, что я не зможу отримати ці гроши.
Бо позов буде наприклад $1 мільярд, а 1% це $10 мільонів. Це буде забагато для патріотів та ветеранів.
Коли ви пишете "нічого не виробляє а тільки перепродує" - ви воюєте за існування совка з його пролетаріатом. І не має різніци чи ви у каментах воюєте, чи ви отримали важкі пораненя на фротні. Ціль у будь якому разі совок.
Саме тому ви й отримали совок, такий собі постмодерн срср у виконанні убер совка зеленського.
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08.08.2021 23:52 Ответить
Я б зрозумів відсоток виплати винагороди від суми позову для третьої сторони, тобто юридичної фірми чи юриста, який не працює в державній компанії.
Але працівник який і так зобов'язаний відстоювати інтереси компанії в силу своєї роботи, котрий отримує за це зарплатню і доволі не малу то це --абсурд.
Статтю КК України за шкоду заподіяну бездіяльністю ще ніхто не відміняв. Не бажаєш працювати йди таксуй.
Ось моя позиція.
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09.08.2021 09:39 Ответить
Бо в країні безробіття, хаос, корупція і квітуча бюрократія ..... цього вже занадто але владі - пофіг .....
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08.08.2021 22:40 Ответить
Якій владі? ЛЮДЯМ пофіг
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08.08.2021 23:49 Ответить
и ни слова о ПРИЧИНЕ этого поступка...просто "да, подорвал, да жалко пацов патрульных и воина-контузийника"...а вот причина то в чем?? может он был не доволен сегодняшней ситуацией в стране/судах/экономике еще чем то а???
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08.08.2021 22:42 Ответить
Це і так очевидно...
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08.08.2021 22:47 Ответить
Причина в тому що держава як і всіх інших його виплюнула! У всіх розумінням цього поняття. Не він зрадив державу а держава його
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08.08.2021 22:49 Ответить
какая разница, был он чем-то недоволен или всем доволен, программа реабилитации для людей, вернувшихся с войны- это строгая медицинская необходимость, тем более, на 8-ом году войны... ради них, ради их семей, ради нас всех...
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08.08.2021 22:57 Ответить
Тільки резонанс не в тому, що це зробила порядна і впорядкована людина, а в тому, що до цього призвело!

Так і не висвітив причини.
А вона є. І називається з е л е н с ь к и й.
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08.08.2021 22:43 Ответить
Там і Порошенко і Зеленський і Каломойський і прокуратура і суди і весь хлам що називається державні діячі
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08.08.2021 22:51 Ответить
давай-ка Порошенко от ЗЕ-льоных мух !
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08.08.2021 22:53 Ответить
Система по відношенню до ветеранів почала вибудовуватися з 2016 року. Так що відокремити не вийде. Розпочалось все з урізання норм пільг.
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08.08.2021 23:08 Ответить
Урізання почалося з зелених. Так, нову систему почали створювати ще на початку 19. Але саме на кінець року більшість замовлень отримала контора, що мала відношення до постачання ще за яника. Але хіба мало бути інакше?
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09.08.2021 00:22 Ответить
Розмова не про замовлення, а розмова про земельні ділянки, пільгові норми та інші соціальні гарантії котрі прописані в Законах, але влада включно з минулою на це наплювала!
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09.08.2021 09:44 Ответить
Я вас зрозумів стосовно харчування. А земельні ділянки це все ж питання місцевої влади. Якщо президент (наприклад) буде втручатися в місцеві питання, державні інституції взагалі ніколи не складуться.
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09.08.2021 12:28 Ответить
Вообще-то причина в НАС! Выбравших и терпящих, жующих пиццу и запивающих ее пивком, смотря по телевизору новости из Песков....
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09.08.2021 08:53 Ответить
Ветеранів доволі багато. Чому вони не гуртуються ?
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09.08.2021 09:03 Ответить
Вокруг кого? Белецкий, Береза, Семенченко, Хомчак? Ситуация близка к марксисткому - бродит призрак ефрейтора, верха жрут, а низа тошнит. И Руина, которой 30 лет!
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09.08.2021 09:13 Ответить
Не вони організовували підрозділи. Були інші, більш принципові. ДЕ ВОНИ ???
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09.08.2021 09:15 Ответить
І все таки думаю, що це початок. Далі буде...
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08.08.2021 22:47 Ответить
Если осенью власть собирается по формуле Штайнмайера легализовать сепаров и закрепить в Конституции особый статус Донбасса, пустить воду в Крым для Черноморского флота РФ, когда легализованная "народная милиция" сможет ездить по всей Украине и арестовывать АТОшников, а донецкие-луганские суды будут их судить - то что будут чувствовать воины, прошедшие ад войны, вспоминая своих убитых побратимов - это будут пляски на их костях. Тогда уже заботливо припрятанное оружие на такой случай загремит по всей Украине.
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09.08.2021 00:18 Ответить
Украину и украинцев пытаются уничтожить два врага. Внешний - кремлёвскоя нечисть и внутренний - слуги кремлёвской нечисти.У приступов отчаяния наших воинов - ветеранов масса причин, и они всем прекрасно известны и понятны. Зеленский и его кодла разоружают армию, кормят солдат на передовой малосъедобным дерьмом, не повышает зарплату военным на передовой, не лечит контуженых и раненых, не обеспечивает реабилитацию ветеранам , не помогает семьям погибших героев.... А в это время транжирит миллиарды на содержание десятков советников Дерьмака, на реставрацию резиденции на Бирючьем, на ремонты в своих киевских дворцах, на полёты в "оманы", на курорты, на бессмысленные зарубежные визиты, разворовал ковидные миллиарды, собирается строить университет ,освободил от налогов игорный бизнес......
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08.08.2021 23:40 Ответить
Может синька?
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09.08.2021 01:40 Ответить
От хорошей жизни в синьку не уходят! Богатые любят кокс!
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09.08.2021 08:49 Ответить
А заметьте - НИ СЛОВА о ПРИЧИНЕ ПОСТУПКА ВЕТЕРАНА! НИ СЛОВА! Молчат... Бояться говорить. В крайнем случае все списывают на ПТС. И то, как то с опаской, боязливо.... А ведь есть причина, по которой тот или иной человек хватается за оружие или гранату.... Зеленые мрази!
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09.08.2021 06:56 Ответить
зеленский уже довел народ до ручки.. то ли ещё будет
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09.08.2021 07:05 Ответить
Пенсію на 800гр добавив в серпні,редіска....
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09.08.2021 08:56 Ответить
это единицам.. остальным по 5 грн
но даже если 800 рн вам и добавили, посчитайте просто что вы могли купить на 800 грн 2 года назад, сейчас в 2-3 раза меньше.. я уж молчу про свет и газ которые с осени тоже в 2 раза подоражают
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09.08.2021 09:32 Ответить
Я ж і кажу -система -паскудна,шанс в 14му різко поміняти на гуманну прос....ли,а то лише брижі на поверхні....
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09.08.2021 09:41 Ответить
надо было голосовать правильно в 19ть, а не клоуна выбирать
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09.08.2021 09:42 Ответить
Ще раз повторюсь -наша проблема -в негуманній системі,а не в її конкретному обличчі...
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09.08.2021 13:48 Ответить
наша проблема в 73% дебилов которые проголосовали за шута ))
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09.08.2021 20:10 Ответить
..."И ещё… Мужчины! Братья! Не нужно! Никто и ничто не стоит ваших жизней!...

Смотри, чтобы в окопах этого не услыхали! А то только когда в тихом тылу граната взорветься вспоминаете...
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09.08.2021 08:48 Ответить
А проблеми в виплеканій багатьма системі .....
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09.08.2021 09:05 Ответить
А ещё рядом с фоторчкой нужно было рассказать, что ветерана довели. Очень скоро ветераны станут зелёную шоблу из окон выбрасывать, а особо отмороженных садить в бачок и гранату - туда
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09.08.2021 15:19 Ответить
 
 