Полиция уговорила ветерана в Кривом Роге отдать одну гранату, в результате подрыва второй пострадал он и трое патрульных, - Недря. ФОТО

В Кривом Роге ветеран российско-украинской войны подорвал гранату, в результате чего сам лишился ноги, а также трое сотрудников роты ТОР Патрульной полиции получили осколочные ранения.

Об этом сообщил в Facebook "киборг", тренер Нацполиции Кирилл Недря, передает Цензор.НЕТ.

"Специально креплю фоточку кепки одного из пацанов, что бы понимать, как это было. Приблизительно понимать. Чуть-чуть. Понять это можно только если хотя бы раз это ощутить на себе… Причём, это была вторая граната. Отдать первую и уговорили те же ТОРовцы и начальник полиции города", - уточнил он.

Он подчеркнул, что в Украине необходимо ввести программы по реабилитации бойцов.

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"Твержу о том, что в мире цена нормальной реабилитации - миллиарды выделяемых денег… Гарантии? Они есть. Но не 100%. Но нам и до этого ещё, как до другой планеты…

Патрульке - честь! Жаль, что на своей шкуре дырки от осколков получать не за свои ошибки… Спасибо, пацаны!

И ещё… Мужчины! Братья! Не нужно! Никто и ничто не стоит ваших жизней! Даже больше - ваших нервов, ваших болей и ваших слез..! И уж тем более те, кто в форме пытается вас отговорить от, возможно, самой большой и последней ошибки в жизни", - обратился Недря.

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Напомним, вечером 8 августа в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате.