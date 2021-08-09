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Украинские спасатели продолжают бороться с пожарами в Греции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские спасатели продолжают бороться с огнем в Греции. Вчера удалось путушить отдельные очаги и локализировать пожар леса в горном массиве на территории периферии "Спатару".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В течение 8 августе сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии "Спатару" между населенными пунктами Трупи и Дафнусса ликвидированы отдельные очаги и локализован пожар леса в горном массиве по фронту 1 тыс. 800 м (с начала работ 4 тыс. 50 м), глубиной до 60 м.

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Украинские спасатели продолжают бороться с пожарами в Греции 02
Украинские спасатели продолжают бороться с пожарами в Греции 03
Украинские спасатели продолжают бороться с пожарами в Греции 04
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Украинские спасатели продолжают бороться с пожарами в Греции 06

Работы по ликвидации пожаров продолжаются.

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Напоминаем, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. На выполнение задания президента Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".

Греция (723) пожар (5941)


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Что они там тушат без техники? 100 рабов бесплатных? Фото показывает ,участие,грек держит брандспойт,а двое наших вцепились в шланг.
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09.08.2021 12:36 Ответить
 
 