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Онкодиспансер на Закарпатье получит первый в области линейный ускоритель, - ОГА. ФОТОрепортаж

Клинический онкологический диспансер, расположенный в Ужгороде, получит первый в области линейный ускоритель.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, что в Ужгороде, готовится к приему мощного оборудования, которое позволит нашим врачам спасти не одну сотню жизней. Речь идет о первом в Закарпатской области линейном ускорителе", - говорится в сообщении.

Медучреждение, которое реконструируют и оборудуют современной техникой в ​​рамках президентской программы "Большая стройка", заработает ко Дню Независимости. По данным ОГА, общая сметная стоимость объекта составляет 65 млн грн.

"В помещении завершаются строительные работы. Подрядчик почти обустроил бункер, в котором разместят медицинский аппарат. Планируется, что через две недели в Ужгород приедет сам линейный ускоритель", - рассказал Билецкий.

Теперь в медучреждении смогут проводить лучевую терапию и радиотерапию с использованием ионизирующего излучения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что со следующего года стартует глобальная реконструкция областных больниц в каждом областном центре - по одной взрослой и детской больнице.

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Онкодиспансер на Закарпатье получит первый в области линейный ускоритель, - ОГА 01
Онкодиспансер на Закарпатье получит первый в области линейный ускоритель, - ОГА 02
Онкодиспансер на Закарпатье получит первый в области линейный ускоритель, - ОГА 03

Автор: 

больница (1439) Ужгород (434) онкология (147) Большая стройка (728) Закарпатская область (2584)


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какой ужас!!эти раздвижные двери!!увидев такое пациент от этого умрёт!!(в закарпатье да и украине в целом не имеют понятия?какие должны быть раздвижные двери в медицинском учреждении??
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09.08.2021 12:52 Ответить
Пациентам в ускорителе делать нечего. Там готовится контраст для ПЭТ-томографии.
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09.08.2021 13:44 Ответить
я образно высказался,в основе что в любом случае (будет не будет пациент это видеть или нет) а эстетика медучреждения должна присутствовать.(об этом хотел сказать)
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09.08.2021 14:40 Ответить
И зачем нужен такой ускоритель?которому пациент не нужен?
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23.08.2021 19:35 Ответить
 
 