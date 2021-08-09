Онкодиспансер на Закарпатье получит первый в области линейный ускоритель, - ОГА. ФОТОрепортаж
Клинический онкологический диспансер, расположенный в Ужгороде, получит первый в области линейный ускоритель.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, что в Ужгороде, готовится к приему мощного оборудования, которое позволит нашим врачам спасти не одну сотню жизней. Речь идет о первом в Закарпатской области линейном ускорителе", - говорится в сообщении.
Медучреждение, которое реконструируют и оборудуют современной техникой в рамках президентской программы "Большая стройка", заработает ко Дню Независимости. По данным ОГА, общая сметная стоимость объекта составляет 65 млн грн.
"В помещении завершаются строительные работы. Подрядчик почти обустроил бункер, в котором разместят медицинский аппарат. Планируется, что через две недели в Ужгород приедет сам линейный ускоритель", - рассказал Билецкий.
Теперь в медучреждении смогут проводить лучевую терапию и радиотерапию с использованием ионизирующего излучения.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что со следующего года стартует глобальная реконструкция областных больниц в каждом областном центре - по одной взрослой и детской больнице.
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