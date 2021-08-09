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Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины". ФОТО

Национальный банк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом в 5 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

На аверсе монеты размещены: композиция, символизирующая Украину, - бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты - один из символов Украины, на фоне которой вверху малый Государственный Герб Украины, надписи: Украина (справа полукругом), 2021 (слева от герба), номинал монеты - 5 гривен (внизу полукругом) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чернобыль. Возрождение": Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского. ФОТО

Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету К 30-летию независимости Украины 01

На реверсе монеты изображена цветная вышитая ленту (использована тампопечать), что символизирует код нации и напоминает ДНК, которая является материальным носителем генетической информации.

Также смотрите: "Маяки Украины": НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн. ФОТО

Полукругом размещены надписи: 30 лет (вверху слева на матовом фоне) независимости Украины (справа на зеркальном фоне).

День Независимости (1196) монеты (145) НБУ (4835)


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Топ комментарии
+1
А почему не обоссаный петух в косоворотке?

Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" - Цензор.НЕТ 5710
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09.08.2021 12:58
+1
Будет в свободном обороте или для продажи коллекционерам?
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09.08.2021 13:03
+1
Дятел, хто? Весь прибуток йде в бюджет
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09.08.2021 13:07
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Сколько бабла срубят, козлы.
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09.08.2021 12:58 Ответить
Дятел, хто? Весь прибуток йде в бюджет
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09.08.2021 13:07 Ответить
ну это всё сразу же скупают барыги прямо у нацбанка .. а потом продают коллекционерам в втридорога .. простые люди эти юбилейки видят только на картинках ..
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09.08.2021 13:26 Ответить
що ти несеш??? чи аби висратися ??? заходиш на сайт НБУ і замовляєш https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/Detail?type_prod=newmon
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09.08.2021 13:32 Ответить
Там на все монеты говорит "Продукція для замовлення відсутня."...
И ничего заказать не даёт. Вообще.
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09.08.2021 18:26 Ответить
А почему не обоссаный петух в косоворотке?

Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" - Цензор.НЕТ 5710
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09.08.2021 12:58 Ответить
Журавли летят над черным покровам Украины.
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09.08.2021 12:59 Ответить
Будет в свободном обороте или для продажи коллекционерам?
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09.08.2021 13:03 Ответить
вводит в обращение памятную монету...значит для коллекционеров..
В свободном обороте обиходные монеты..
Раньше хоть одну гривну могли выпустить...юбилейную..а сейчас учитывая ее размер вряд ли..
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09.08.2021 13:14 Ответить
Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" - Цензор.НЕТ 3431
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09.08.2021 13:17 Ответить
Она что одна золотая?? Их много разных... и серебрянные есть..
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09.08.2021 13:19 Ответить
Если сразу по цене нацбанка купить...то очень выгодное вложение денег.. если деньги конечно есть..
Монеты в цене не падают..
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09.08.2021 13:21 Ответить
в свободном обороте ни одной юбилейной монеты у нас никогда не было ..
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09.08.2021 13:27 Ответить
Были...и не одна..
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09.08.2021 14:15 Ответить
Ну почему же..?? 1 гривна евро 2012...60 лет победы...60 лет освобождения Украины...65 лет победы...70 лет победы..20 лет гривне...это все обиходные монеты....некоторые редкие...некоторые довольно часто попадались..
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09.08.2021 13:51 Ответить
мне никогда не попадались и моим знакомым тоже ..
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09.08.2021 14:37 Ответить
Мне попадались просто в магазе. Целую жменю насобирал.
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09.08.2021 18:30 Ответить
 
 