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В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат. ФОТОрепортаж

В центре Кривого Рога расположена огромная свалка шлака. Согласно кадастровой карте он находится в собственности громады города.

Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского городского совета Максим Трач, информирует Цензор.НЕТ.

"А вы в курсе, что в Кривом Роге, просто в центре - появилась огромная новая свалка шлака?!? Металлургический район!!! Проверил по кадастровой карте: более 15 га фактически свалки, на которой перерабатывают и складируют шлак. Что интересно - участок не имеет кадастрового номера, а это значит что он в собственности громады города", - говорится в сообщении.

Трач опубликовал фото свалки, скриншоты Google Maps и публичной кадастровой карты.

"У меня возникают вопрос. Много вопросов: 

Кто и на каком основании пользуется данным участком? Участок официально предоставлено предприятию на условиях договора аренды или это темные дела!?
Кто, сколько и по какой ставке платить городу за пользование землей!?
Кто, сколько налогов платит из своей деятельности, которая развернута на участке!?
Кто и откуда поставляет сырье для переработки и куда поставляется переделаная предприятием продукция!?
Кто и когда дал разрешение на организацию на территории города Кривой Рог новой свалки шлака!? Нашему городу не хватает отвалов металлургических заводов, то теперь шлак будет отравлять жителей, которым отвалы шлака подсунули прямо под нос!?
Сколько тысяч тонн и каких именно шлаков складировано на этой свалке!?
Сколько вредных веществ уже попало в грунтовые воды из отвалов шлаков, складируемых очевидно незаконно!?
Кто будет компенсировать ущерб окружающей среде!? Кто восстановит здоровье жителей!? Или кто-то компенсирует им соседство с незаконными отвалами !?
Из городских чиновников получает неправомерную выгоду от пользования участком!?
Какие убытки понесет бюджет города Кривой Рог, и какой вред наносится нашей окружающей среде от такой деятельности!?
Знает ли об этом городской голова и что он скажет это!?.

Хотя, возможно, все законно, и работа этой шлаковой свалки санкционировала Государственная экологическая инспекция, офис которой работает в Кривом Роге?!" - отметил депутат.

Читайте также: Госэкоинспекция обнаружила 80 нелегальных мусорных свалок на Киевщине. Их общая площадь - 900 га

В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат 01
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат 02
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат 03
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат 04
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат 05
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат 06
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат 07

Автор: 

Кривой Рог (1403) свалка (177)


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Топ комментарии
+27
И это они называют проблемой? Тут уже третий год, как не могут криворожский шлак с кресла президента Украины убрать...
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09.08.2021 14:08
+17
Заводи димлять, мусорка смердить...все найкраще для виборців зеленського.
Більшого все одно не заслуговують
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09.08.2021 14:06
+12
Кривой Рог должен страдать..
город воспитавший какуюразницу
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09.08.2021 14:12
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Правила форума Совет форумчан
Заводи димлять, мусорка смердить...все найкраще для виборців зеленського.
Більшого все одно не заслуговують
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09.08.2021 14:06 Ответить
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат - Цензор.НЕТ 5496
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09.08.2021 14:06 Ответить
И это они называют проблемой? Тут уже третий год, как не могут криворожский шлак с кресла президента Украины убрать...
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09.08.2021 14:08 Ответить
Опередил! Я хотел написать,что на улице Банковой,ну и т.д...Ну, то такэ
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09.08.2021 14:16 Ответить
Я Вас понимаю. Тут уже немало форумчан высказались в таком же духе.
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09.08.2021 14:34 Ответить
Це взагалі на Цензорі стає проблемою! Тільки-но зберешся щось написати про ЗЕ!, а все вже написано та залайковано. Що за люди?! Як за ними встигнути, х.з.
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09.08.2021 14:58 Ответить
Та просто никто не заметил. Там народ привычный.
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09.08.2021 14:09 Ответить
Нужно там концерт организовать с роялем )))
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09.08.2021 14:09 Ответить
Так там же юзик-смотрящий от квартала. Так пусть он эту свалку сожрьот, кабан дебильный! Нажрьотся наконец.)
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09.08.2021 14:09 Ответить
Ця пліснява криворізька зараза розповзлась по всій країні.
https://www.youtube.com/channel/UCIVm9dWMYZIh4-dLougYVdg Мирослав Олешко https://www.youtube.com/post/UgwB8QOYqNmn2v4iF-V4AaABCQ 3 месяца назад
Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. Обращаются в инстанции, в суды, к главе ОДА - все бестолку. Потому что друзьям Зеленского нужно зарабатывать, а затем строить себе новые дома (что собственно и делает теперь Юзик). Это жуткая история, которая наглядно показывает лицо этой власти и лицо Президента Украины. Который своим друзьям разрешил все: грабить, деребанить и даже травить людей.
У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить - Цензор.НЕТ 4885
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09.08.2021 14:45 Ответить
Кривой Рог должен страдать..
город воспитавший какуюразницу
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09.08.2021 14:12 Ответить
Ждут Зеленского. Воно им поможет.
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09.08.2021 14:14 Ответить
хм.. а Вы знаете что часть этого "опасного шлака" уже перевезли в Киев на Банковую, КМ и ВР и переименовали под кодовым именем в "кварал95"!!!
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09.08.2021 14:14 Ответить
ну шо " какая разница " или все таки какая то разница есть ?
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09.08.2021 14:19 Ответить
То вы шлачку еще в Макеевке не видели )) - Позор. Это сырье для стройработ. В том числе и дорог.
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09.08.2021 14:20 Ответить
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат - Цензор.НЕТ 1332
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09.08.2021 14:25 Ответить
Звоните Юзику, он парЕшает!
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09.08.2021 14:32 Ответить
вчера тысячка с ее матрасами, сегодня свалка - интрига что зеленский скажет?
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09.08.2021 14:36 Ответить
Ну какой же єто центр Кривого Рога.
Вот площа Визволення, вул. Українська і Миру, Первомайська- єто центр.
На перехресті річок Інгулець і Саксагань стояла легендарна хата козака Рога.
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09.08.2021 14:44 Ответить
Ніякого Козака Рога не існувало. Назві Кривий Ріг тисячі років. Цю назву дав етнос Сакси. Перекладається: холодний голос Бога.
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09.08.2021 17:09 Ответить
Га-га-га!!! все идет с ведома мера, а это ОПЗЖ!!! И именно он, лично!!! договаривался за отправку шлама и....и..погрузку его эшелонами на тупиковой станции возле Днепропетровского шоссе. Вот ее координаты 47,930091 ,33,473192. Но самое интересное, что шлам везли сорокатониками через весь город оставляя после себя черную пелену на окнах домов.
Ну это крывые роги, это уникумы. Это может быть только там.Они и шламохранилище в центре города построили и.....и.... через дорогу санаторий!!!! га-га-га-га
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09.08.2021 14:46 Ответить
В п'ятницю на РНБО розберуть ситуацію зі шламом і аномально високим відсотком дибілів в Кривому Розі)
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09.08.2021 14:49 Ответить
не надо забывать, что Кривой Рог - родной город нашего президента, и эта свалка там не случайно, он там контролирует абсолютно все процессы через Юзика
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09.08.2021 23:11 Ответить
 
 