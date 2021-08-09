В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат. ФОТОрепортаж

В центре Кривого Рога расположена огромная свалка шлака. Согласно кадастровой карте он находится в собственности громады города.

Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского городского совета Максим Трач, информирует Цензор.НЕТ.

"А вы в курсе, что в Кривом Роге, просто в центре - появилась огромная новая свалка шлака?!? Металлургический район!!! Проверил по кадастровой карте: более 15 га фактически свалки, на которой перерабатывают и складируют шлак. Что интересно - участок не имеет кадастрового номера, а это значит что он в собственности громады города", - говорится в сообщении.

Трач опубликовал фото свалки, скриншоты Google Maps и публичной кадастровой карты.

"У меня возникают вопрос. Много вопросов:



Кто и на каком основании пользуется данным участком? Участок официально предоставлено предприятию на условиях договора аренды или это темные дела!?

Кто, сколько и по какой ставке платить городу за пользование землей!?

Кто, сколько налогов платит из своей деятельности, которая развернута на участке!?

Кто и откуда поставляет сырье для переработки и куда поставляется переделаная предприятием продукция!?

Кто и когда дал разрешение на организацию на территории города Кривой Рог новой свалки шлака!? Нашему городу не хватает отвалов металлургических заводов, то теперь шлак будет отравлять жителей, которым отвалы шлака подсунули прямо под нос!?

Сколько тысяч тонн и каких именно шлаков складировано на этой свалке!?

Сколько вредных веществ уже попало в грунтовые воды из отвалов шлаков, складируемых очевидно незаконно!?

Кто будет компенсировать ущерб окружающей среде!? Кто восстановит здоровье жителей!? Или кто-то компенсирует им соседство с незаконными отвалами !?

Из городских чиновников получает неправомерную выгоду от пользования участком!?

Какие убытки понесет бюджет города Кривой Рог, и какой вред наносится нашей окружающей среде от такой деятельности!?

Знает ли об этом городской голова и что он скажет это!?.



Хотя, возможно, все законно, и работа этой шлаковой свалки санкционировала Государственная экологическая инспекция, офис которой работает в Кривом Роге?!" - отметил депутат.

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