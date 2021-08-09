В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат. ФОТОрепортаж
В центре Кривого Рога расположена огромная свалка шлака. Согласно кадастровой карте он находится в собственности громады города.
Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского городского совета Максим Трач, информирует Цензор.НЕТ.
"А вы в курсе, что в Кривом Роге, просто в центре - появилась огромная новая свалка шлака?!? Металлургический район!!! Проверил по кадастровой карте: более 15 га фактически свалки, на которой перерабатывают и складируют шлак. Что интересно - участок не имеет кадастрового номера, а это значит что он в собственности громады города", - говорится в сообщении.
Трач опубликовал фото свалки, скриншоты Google Maps и публичной кадастровой карты.
"У меня возникают вопрос. Много вопросов:
Кто и на каком основании пользуется данным участком? Участок официально предоставлено предприятию на условиях договора аренды или это темные дела!?
Кто, сколько и по какой ставке платить городу за пользование землей!?
Кто, сколько налогов платит из своей деятельности, которая развернута на участке!?
Кто и откуда поставляет сырье для переработки и куда поставляется переделаная предприятием продукция!?
Кто и когда дал разрешение на организацию на территории города Кривой Рог новой свалки шлака!? Нашему городу не хватает отвалов металлургических заводов, то теперь шлак будет отравлять жителей, которым отвалы шлака подсунули прямо под нос!?
Сколько тысяч тонн и каких именно шлаков складировано на этой свалке!?
Сколько вредных веществ уже попало в грунтовые воды из отвалов шлаков, складируемых очевидно незаконно!?
Кто будет компенсировать ущерб окружающей среде!? Кто восстановит здоровье жителей!? Или кто-то компенсирует им соседство с незаконными отвалами !?
Из городских чиновников получает неправомерную выгоду от пользования участком!?
Какие убытки понесет бюджет города Кривой Рог, и какой вред наносится нашей окружающей среде от такой деятельности!?
Знает ли об этом городской голова и что он скажет это!?.
Хотя, возможно, все законно, и работа этой шлаковой свалки санкционировала Государственная экологическая инспекция, офис которой работает в Кривом Роге?!" - отметил депутат.
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Більшого все одно не заслуговують
https://www.youtube.com/channel/UCIVm9dWMYZIh4-dLougYVdg Мирослав Олешко https://www.youtube.com/post/UgwB8QOYqNmn2v4iF-V4AaABCQ 3 месяца назад
Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. Обращаются в инстанции, в суды, к главе ОДА - все бестолку. Потому что друзьям Зеленского нужно зарабатывать, а затем строить себе новые дома (что собственно и делает теперь Юзик). Это жуткая история, которая наглядно показывает лицо этой власти и лицо Президента Украины. Который своим друзьям разрешил все: грабить, деребанить и даже травить людей.
город воспитавший какуюразницу
Вот площа Визволення, вул. Українська і Миру, Первомайська- єто центр.
На перехресті річок Інгулець і Саксагань стояла легендарна хата козака Рога.
Ну это крывые роги, это уникумы. Это может быть только там.Они и шламохранилище в центре города построили и.....и.... через дорогу санаторий!!!! га-га-га-га