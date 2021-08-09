СБУ разоблачила членов всемирно известной преступной организации "Ндрангета" в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз.

Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на 10 млн долл. по ценам черного рынка.

По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".

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Сотрудники СБУ получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков. Контрабандный "товар" злоумышленники скрыли в грузовом контейнере с фруктами с одной из южноамериканских стран.

Во время углубленного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином.

Для документирования противоправной деятельности участников наркогруппировки проведен контроль за совершением преступления в форме контрольной поставки.

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По результатам проведенных мероприятий, сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика.

Одновременно на территории одного из промышленных рынков Одесской области правоохранители задержали еще двух участников наркогруппировки. Они планировали "встретить" нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Одесской области совместно с Госпогранслужбой, Государственной таможенной службой и Управлением стратегических расследований в Одесской области ДВР Национальной полиции за процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.











