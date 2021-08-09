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СБУ разоблачила членов всемирно известной преступной организации "Ндрангета" в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз.

Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на 10 млн долл. по ценам черного рынка.

По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наркоплантация, на которой выращивалось конопли на 130 млн грн, выявлена в Кривом Роге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков. Контрабандный "товар" злоумышленники скрыли в грузовом контейнере с фруктами с одной из южноамериканских стран.

Во время углубленного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином.

Для документирования противоправной деятельности участников наркогруппировки проведен контроль за совершением преступления в форме контрольной поставки.

Также смотрите: Изъятие партии героина на свыше 1 млрд грн: задержан третий участник наркогруппировки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий, сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика.

Одновременно на территории одного из промышленных рынков Одесской области правоохранители задержали еще двух участников наркогруппировки. Они планировали "встретить" нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

Также смотрите: В аэропорту "Борисполь" задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил "товар" в личных вещах, другой - в желудке. ФОТОрепортаж

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Одесской области совместно с Госпогранслужбой, Государственной таможенной службой и Управлением стратегических расследований в Одесской области ДВР Национальной полиции за процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила членов всемирно известной преступной организации Ндрангета в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС 01
СБУ разоблачила членов всемирно известной преступной организации Ндрангета в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС 02
СБУ разоблачила членов всемирно известной преступной организации Ндрангета в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС 03
СБУ разоблачила членов всемирно известной преступной организации Ндрангета в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС 04
СБУ разоблачила членов всемирно известной преступной организации Ндрангета в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС 05
СБУ разоблачила членов всемирно известной преступной организации Ндрангета в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС 06

контрабанда (2409) наркотики (2144) Одесса (7879) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+12
60 кг. Кокаїну?!
Вау! Чекаємо від Бубочки нових відосіків!
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09.08.2021 15:44
+9
СБУ разоблачила членов всемирно преступной организации "Ндрангета" в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС - Цензор.НЕТ 5782
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09.08.2021 15:51
+8
Со следами белого порошка под носом? ))
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09.08.2021 15:46
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60 кг. Кокаїну?!
Вау! Чекаємо від Бубочки нових відосіків!
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09.08.2021 15:44 Ответить
Со следами белого порошка под носом? ))
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09.08.2021 15:46 Ответить
СБУ разоблачила членов всемирно преступной организации "Ндрангета" в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС - Цензор.НЕТ 5782
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09.08.2021 15:51 Ответить
А зельцман чьо? Не расстроился? Хотя, ему хватит и ранее завезенного...)
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09.08.2021 15:46 Ответить
Зеленский их в асфальт закатает.
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09.08.2021 15:51 Ответить
на святоє покусілісь. прада вова
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09.08.2021 16:19 Ответить
Газопровод в Европу можно перепрофилировать с большой пользой для бюджета.
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09.08.2021 16:48 Ответить
Что-то я про Ндрангету в Украине впервые слышу. Это точно Ндрангета или может кто-то другой?
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09.08.2021 16:53 Ответить
Босса Ндрангеты Доменико Павильянити арестовали на днях в Мадриде. Не досидел, был выпущен по ошибке:

https://nv.ua/world/countries/domeniko-pavilyaniti-arestovan-v-ispanii-video-poslednie-novosti-50175870.html

https://www.euronews.com/2021/08/05/ndrangheta-boss-domenico-paviglianiti-arrested-by-spanish-and-italian-police-in-madrid
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09.08.2021 17:24 Ответить
Неохота смылку искать, в Неаполе на днях арестовпли 70 летнюю женщину - босса Ндрангеты. Похоже кто то помог СБу найти груз кокса.
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09.08.2021 19:30 Ответить
Ні,це бос Гоморри кампанійської заарештована.
Ндрангетта калабрійська.
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10.08.2021 07:17 Ответить
Уважуха Полиция!!!! Приятно!!!
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10.08.2021 09:48 Ответить
 
 