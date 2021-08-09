Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой. ФОТОрепортаж
Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования Объединенных сил и других органов военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений "Широкий лан" Зеленский ознакомился с практической работой командования Объединенных сил ВСУ по управлению объединенным управлением войсками.
В частности, президент наблюдал за тем, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта.
В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, в частности беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Также Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных, при поддержке действий войск.
"Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов "Джавелин", "Стугна", "Корсар" по бронированным объектам противника", - следует из сообщения.
Отмечается, что учения продлятся с 9 до 13 августа.
Помимо прочего Зеленский ознакомился с нововыстроенными инфраструктурными объектами военного городка межвидового центра подготовки подразделений "Широкий лан".
Военный городок построен по стандартам НАТО и рассчитан на 2500 человек. В частности, президент осмотрел казарму, спортивную площадку и столовую, а также пообедал с военнослужащими в солдатской столовой.
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Они изволили посмотреть шоу с "потешными полками", потом устав, они изволили отобедать в солдатской столовой, куда солдат впустили только когда их величество закончил!
Откуда я это знаю?! Элементарно! 1. Перед клоуном никого нет 2. Тарелки с салатами выставлены, пустых мест нет 3. Лотки полные еды, а значит еще никто ничего не брал 4. Очереди сзади я тоже не наблюдаю (на заднем фоне выпирает стена и если бы там была очередь, то она бы огибала стену и выглядывала слева на фото)
И тут каждый из солдат подумал, что если прокричать "Пошел на х...й!",
то в толпе этого будет не слышно...
- Вот, представьте себе, что вы идете по полю, а вам навстречу идут
белый генерал и красноармеец. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Засадили его в тифозные бараки.
В 1937-ом привозят его в НКВД на допрос:
- Представьте себе, что вы идете по улице, а вам навстречу идут
иностранный шпион и коммунист. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Сослали его в Сибирь.
В 1943-ем привезли украинца в особый отдел:
- Вот идете вы по лесу, а вам навстречу фашист и советский
герой партизан. Кого вы убьете?
Он: "А ви б кого?"
- Я? Фашиста, конечно!
- Ось бачите, знов мені москаль дістався...
А ні вони разом зі шмарклею насміхалися над Україною в Юомалі.
Олл ин клузив !
почему не пишут?
Порох обеспечил.
понавибирали амебу наркозалежну, яка без опікуна від ФСБ д"Ермака - взагалі порожнє місце
Нехай хоч вигляд зробить, що керує країною