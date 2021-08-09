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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования Объединенных сил и других органов военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений "Широкий лан" Зеленский ознакомился с практической работой командования Объединенных сил ВСУ по управлению объединенным управлением войсками.

В частности, президент наблюдал за тем, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта.

В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, в частности беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Также Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных, при поддержке действий войск.

"Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов "Джавелин", "Стугна", "Корсар" по бронированным объектам противника", - следует из сообщения.

Отмечается, что учения продлятся с 9 до 13 августа.

Помимо прочего Зеленский ознакомился с нововыстроенными инфраструктурными объектами военного городка межвидового центра подготовки подразделений "Широкий лан".

Читайте также: Зеленский начал рабочую поездку на Николаевщину и Одесчину, - ОП

Военный городок построен по стандартам НАТО и рассчитан на 2500 человек. В частности, президент осмотрел казарму, спортивную площадку и столовую, а также пообедал с военнослужащими в солдатской столовой.

Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 01
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 02
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 03
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 04
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 05
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 06
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 07
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 08
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 09
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 10
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 11
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 12
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 13
Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой 14

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Николаевская область (2121) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+36
В 1918-ом году вызывают украинца в Смольный и допрашивают:
- Вот, представьте себе, что вы идете по полю, а вам навстречу идут
белый генерал и красноармеец. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Засадили его в тифозные бараки.
В 1937-ом привозят его в НКВД на допрос:
- Представьте себе, что вы идете по улице, а вам навстречу идут
иностранный шпион и коммунист. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Сослали его в Сибирь.
В 1943-ем привезли украинца в особый отдел:
- Вот идете вы по лесу, а вам навстречу фашист и советский
герой партизан. Кого вы убьете?
Он: "А ви б кого?"
- Я? Фашиста, конечно!
- Ось бачите, знов мені москаль дістався...
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09.08.2021 17:01
+33
Четырежды "служивший" бубочка про армию вспомнил.Грёбаный цирк продолжается
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09.08.2021 16:48
+25
показуха наше фсьо!
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09.08.2021 16:48
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показуха наше фсьо!
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09.08.2021 16:48 Ответить
Вова не наделай глупостей пока ПАПИК готовит встречу с Байденом!
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09.08.2021 17:08 Ответить
Оборонный заказ 3 года в заднице но фоточек нет
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09.08.2021 17:13 Ответить
приказ издал о ротации в ООС на 9-12 месяцев - дохрена ВСУ денег тратит на поездки туда обратно каждые 6 месяцев а он у нас парень экономный всё в Велике Крадівництво вкладає потвора . люди и так массово увольняться начали
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09.08.2021 17:58 Ответить
Четырежды "служивший" бубочка про армию вспомнил.Грёбаный цирк продолжается
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09.08.2021 16:48 Ответить
клубнику и абрикосы зельцу не давать
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09.08.2021 17:00 Ответить
Вот так Вальодя "Три повестки" попал в армию, Зебиратели его туда отправили говнокомандующим, а он им в ответ тарифами, тарифами, а потом ценами, ценами....
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09.08.2021 17:39 Ответить
Оно не про армию вспомнило!
Они изволили посмотреть шоу с "потешными полками", потом устав, они изволили отобедать в солдатской столовой, куда солдат впустили только когда их величество закончил!
Откуда я это знаю?! Элементарно! 1. Перед клоуном никого нет 2. Тарелки с салатами выставлены, пустых мест нет 3. Лотки полные еды, а значит еще никто ничего не брал 4. Очереди сзади я тоже не наблюдаю (на заднем фоне выпирает стена и если бы там была очередь, то она бы огибала стену и выглядывала слева на фото)
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09.08.2021 19:09 Ответить
Если потом появится фото, где он обедает в окружении солдат - это будет цирк чистой воды!!!
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09.08.2021 19:10 Ответить
Главное пожрать, объедает солдат зелёный шаромыжник!
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09.08.2021 16:49 Ответить
говорят планокуров на хавчик пробивает после употребления, не верю!!!
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09.08.2021 18:03 Ответить
Шота не видно солдат. Ссытся Бубочка. Как всегда.
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09.08.2021 16:49 Ответить
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 2218
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09.08.2021 21:47 Ответить
Єдине фото де зі спини зняті двое людей схожих на бійців ВСУ. Решта фото - збіговисько уклоністів інспектує ВСУ.
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10.08.2021 08:40 Ответить
Генерал - строю солдат: "Здравия желаю!"
И тут каждый из солдат подумал, что если прокричать "Пошел на х...й!",
то в толпе этого будет не слышно...
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09.08.2021 16:51 Ответить
В 1918-ом году вызывают украинца в Смольный и допрашивают:
- Вот, представьте себе, что вы идете по полю, а вам навстречу идут
белый генерал и красноармеец. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Засадили его в тифозные бараки.
В 1937-ом привозят его в НКВД на допрос:
- Представьте себе, что вы идете по улице, а вам навстречу идут
иностранный шпион и коммунист. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Сослали его в Сибирь.
В 1943-ем привезли украинца в особый отдел:
- Вот идете вы по лесу, а вам навстречу фашист и советский
герой партизан. Кого вы убьете?
Он: "А ви б кого?"
- Я? Фашиста, конечно!
- Ось бачите, знов мені москаль дістався...
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09.08.2021 17:01 Ответить
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09.08.2021 18:04 Ответить
Блин, у этого идиота всьо со жрачкой связано! Как у студентов. Где бы пожрать на шару? Или это чисто еврейское? С тортиком пришел, с тортиком ушел?! Клубнику, черешню, абрикосы привез, шлимазл?!
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09.08.2021 16:51 Ответить
Давайте гифку с ыном...где он в бинокль смотрит...ракурс один в один...😀
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09.08.2021 16:52 Ответить
Не, 1 в 1 не будет, там вождя со спины фоткать...расстрелом попахивает. А так да, те же "героические позы"
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 7218
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09.08.2021 19:18 Ответить
У него есть другой пример для подражания
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 8696
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09.08.2021 19:21 Ответить
Лично меня выбешивает его манера подкатывать рукава, всегда когда посещает вояк так делает. Его вид как бы говорит "Что вам тут надо сделать, я сейчас все сделаю..." НО лично у меня ассоциации с Вовкой из совкового мультика "Вовка в тридевятом царстве" ("И так сойдет" типа "Какая разница")Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 2108
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 672
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09.08.2021 19:32 Ответить
А Дєрьмак теж тоді був з ним?
А ні вони разом зі шмарклею насміхалися над Україною в Юомалі.
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09.08.2021 17:03 Ответить
ешь гавно - не отвлекайся...
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09.08.2021 17:05 Ответить
Та за тобой разве успеешь!
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09.08.2021 17:11 Ответить
ты кайфуешь быть гавнюком? или просто кацап?
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09.08.2021 17:32 Ответить
Только он ел когда все ели,а не сидели с пустыми тарелками,ублюдок)
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09.08.2021 17:09 Ответить
І такий думає: даремно я чотири рази уклонявся... Після каденції обов'язково піду до лав Збройних Сил!
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09.08.2021 16:53 Ответить
___столовая(!). на учениях (!) .
Олл ин клузив !
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09.08.2021 16:53 Ответить
В Николаеве что заморозки сегодня?? Кочему в куртках и плащах? У меня +32. Трава зеленая, крашеная что ли? Или фоткам полгода...
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09.08.2021 16:54 Ответить
кондиционеры проклятые)
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09.08.2021 18:06 Ответить
Так там де два броніка знизу,бо бз дошно.
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09.08.2021 20:09 Ответить
Фоточки это конечно хорошо, но неплохо было бы увидеть видео с этими самыми "практическими стрельбами". Видео почему-то нет и меня терзают смутные сомнения ... В покатушках/побегушках я не сомневаюсь, а вот на счет стрельб ...
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09.08.2021 16:55 Ответить
За якими ознаками на одязі цього чувака можна зрозуміти що він має стосунок до ВСУ?
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09.08.2021 16:57 Ответить
А шо, хіба є знаки розпізнавання для уклоністів і дезертирів? Кущі на погонах? У Бубочки тоді повинно бути по три на кожному плечі.
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09.08.2021 18:48 Ответить
зе-упырь ни шагу не делает без своей любовницы - дерьмака.
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09.08.2021 16:57 Ответить
а покакать сходил?
почему не пишут?
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09.08.2021 17:01 Ответить
Що оно везде жрет?
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09.08.2021 17:07 Ответить
первый-и в столовой первый...
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09.08.2021 17:12 Ответить
Скоро он заявил, что Томос это его заслуга.
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09.08.2021 17:14 Ответить
його заслуга - Термос.
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09.08.2021 17:17 Ответить
чого його в море не викинули ?
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09.08.2021 17:17 Ответить
Приїхало дві бєстолочі... порозважатись і похавати.
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09.08.2021 17:19 Ответить
очень приятно, царь
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09.08.2021 17:20 Ответить
Как же по-идиотски выглядит вся эта гоп-компания с Банковой на фоне армии. Чужеродная опухоль продолжает шапито.
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09.08.2021 17:23 Ответить
Во какая раздача в солдатской столовой!
Порох обеспечил.
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09.08.2021 17:33 Ответить
Как я не люблю показуху. Лучше бы просветил , что там с оборонзаказом на 2021 год?
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09.08.2021 17:36 Ответить
Глупо думать, что засланный троянский конь будет выполнять оборонзаказ.
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09.08.2021 17:38 Ответить
Выполняет правительство. Он (Вова) харант.
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09.08.2021 17:46 Ответить
Гарант и Главнокомандующий, который ставит подпись на всех оборонзаказах. Учитывая то, что по факту этот клоун - засланный троянский конь, который ввел на ключевые должности пророссийских людей, а сам продолжает гримасничать и впаривать малообразованному народу очередную туфту...об оборонзаказах и прочих вещах, укрепляющий государственность Украины, в ближайшее время можно и не думать. По факту противоположное - показать, что Украина-это цирк, а не демократическое государство в Европе.
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09.08.2021 18:03 Ответить
До цирку най би воно сходило.
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09.08.2021 17:41 Ответить
По стандартам НАТО ШирЛан должен был строиться 3 месяца,а у нас -почти 5 лет и тяп-ляп.Дилетантам доверили.Но Президент не пилюли приехал раздавать.Армейцам желательно дать диетологов от Кличков.Чтобы генералы были стройными, а не арбузами с сухим хвостиком.
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09.08.2021 17:44 Ответить
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 2670
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09.08.2021 17:55 Ответить
А солдатський туалет посЄтіл?...
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09.08.2021 18:01 Ответить
Та Воно там,як мінімум,тричі пос рало
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09.08.2021 20:11 Ответить
Так одне діло покакати, а друге обкакатись...
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09.08.2021 20:16 Ответить
А там два в одному.
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09.08.2021 21:04 Ответить
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09.08.2021 22:53 Ответить
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 6055
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09.08.2021 18:07 Ответить
пля я понял кого мне дермак напоминает Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 8613
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09.08.2021 18:42 Ответить
Еще немного и стаю беркутов подымет на перелет или гетьманску булаву со дна Днепра достанет, кск старший коллега из за поребрика.
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09.08.2021 18:08 Ответить
сором і ганьба, говнокомандувач-турИст чхати хотів на солдат, що гинуть майже кожен день.. воно тільки сере та жере..
понавибирали амебу наркозалежну, яка без опікуна від ФСБ д"Ермака - взагалі порожнє місце
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09.08.2021 18:11 Ответить
И вообще глупо винить этого клоуна во всем что происходит. Клоун выполняет свою задачу на "5". Мы смеемся с него, говорим какое оно недалекое. Но если изменить свой ракурс взгляда и наконец-то уже осознать, что идет война, тогда все станет на свои места, и этот клоун станет троянским конем, который завел на ключевые должности пророссийских, людей. Эти люди ломают государственное устройство, институции права и закона и берут в ручное управление все структуры власти. Как бы не до смеха, да?..
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09.08.2021 18:13 Ответить
Лучше бы фото покрупнее - чем их там кормят!
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09.08.2021 18:16 Ответить
то отдельный блок привезённый с Зе
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09.08.2021 18:28 Ответить
А может пора и отдельный передвижной полигон за Зелей возить?
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09.08.2021 18:41 Ответить
хз в прошлый его визит на 0 всю связь и все БЛА нам положили его охранники ну его нафиг
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09.08.2021 18:43 Ответить
Щоб Воно з простими солдатами жрало?Що не зробиш заради рейтингу.
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09.08.2021 20:14 Ответить
Объедал военнослужащих?
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09.08.2021 19:03 Ответить
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 8787
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09.08.2021 19:19 Ответить
Самое адекватное сравнение из всех фоток, что есть в коментах.
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09.08.2021 19:25 Ответить
Зеленский абсолютно ермакоголовый.. И не стесняется этого. Он даже не понимает, что он полный ермак.. Даже фото публикуются такие, чтобы было видно ермака за Зеленским.. Везде. Всюду. Во веки веков. Есть сценарист ермак , есть Коломойский - продюсер, и есть актёр для видосиков - Зеленский.
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09.08.2021 19:29 Ответить
дЄрмак куратор.
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09.08.2021 22:22 Ответить
А судя по коментам складывается впечатление, что у большинства явно неадекватное понимание происходящего. У нас дома (Украина) орудуют воры и шулеры. Вы смеетесь с них, ведь эти волки одели овечью шкуру и маску клоуна, и развлекают вас всякой ерундой. Вы комментируете их действия, говорите что надо им делать, а они отвлекая внимание делают одно - воруют. И несут награбленное тому, кто ведет против нас войну. Хороший цирк, но дороговато стоит, вам не кажется? Хотя это же ваши деньги, деньги налогоплатильщиков. В принципе вы вправе платить за весь этот балаган.
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09.08.2021 19:37 Ответить
Паскудне "чінопочітаніє" перейшло до нас з усрусько-імперської транзитом через совєйськую армію.Офіцером глиста в 4-5-ирічному звіринці ніхто не зробить.Там продовжується традиція вирощування сраколизів і шаркунів.Офіцером треба народитися.Справжній офіцер з цією дрібною гнидою не те що за одним столом сидіти не буде,а і на одному гектарі срати не сяде.А тим більше віддавати військове вітання такій чотириразовій мразоті-дезертиру.
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09.08.2021 19:46 Ответить
Дезертири це 70%, які обрали цого. Що може зробити невелика кількість справжніх патріотів, коли кругом ті, що бажають зазирати в очі окупанта і надалі класти в кішені окупанта своє майно?
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09.08.2021 20:15 Ответить
Мы не повторили подвиг 300 спартанцев, после которых вся др. Греция пробудилась и всем народом пошла против загарбника. У нас спустя спустя 5 лет после подвига небесной сотни, 70% народа привело загарбника во власть. Вот такая реальность.
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09.08.2021 20:26 Ответить
Так смачно і з свіжих продуктів солдати давно не їли.
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09.08.2021 20:30 Ответить
Є#ана показуха... наче ніхто не знає як вони "обідають з солдатами".... й дЄрмак там, янєлоха без куратора вже нікуди не відпускають?
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09.08.2021 22:21 Ответить
Ермак даже в столовой боится оставить Зелепукина одного...
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09.08.2021 22:37 Ответить
Мабуть за кордон нашого бідоносця не пускають, то хоч по країні поїздить - провітриться.
Нехай хоч вигляд зробить, що керує країною
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09.08.2021 22:47 Ответить
Немножко развлекли Вовочку, а то он совсем засиделся в своем кабинетике...
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09.08.2021 22:59 Ответить
оно во дворце в квн наигралось и чем оно там страдает пристегнули ерьмака дядьки писюнцика на выгул..тут пашеш а больной клоун в масле катается и брешит брешит брешит а теперь концерты на месяц какая украина я тоже в это верил Феодальное БЕсправное образование кто без клыков или болен в могилу нет крематорий земля уже их..КАКиЕ МЫ ГРЁБАНЫЕ ТЕРПИЛЫ
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09.08.2021 23:33 Ответить
айайай, зрадуля-зрадуленция.
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10.08.2021 05:26 Ответить
В столовой по ходу дела одна шмаркля со товарищи обедали, все защищено, никаких солдатиков. Ходок в армию, сцка.
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10.08.2021 06:59 Ответить
Шоб ты подавился..
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10.08.2021 07:04 Ответить
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 6314
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10.08.2021 07:06 Ответить
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 3114
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10.08.2021 07:10 Ответить
так вот откуда там град по-щиколотку и волны на полях...
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10.08.2021 07:50 Ответить
Молодец. Побывать на ширлане даже в качестве президента - уже подвиг
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12.08.2021 07:35 Ответить
 
 