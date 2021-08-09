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Перекрытая дорога, подожженые покрышки: в Славянске и Краматорске протестовали против назначения Ляха главой ВГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции протеста обвиняют Вадима Ляха в сотрудничестве с врагом во время оккупации Славянска в 2014 году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Славянск деловой".

Часть участников акции протеста перекрыли под Славянском трассу государственного значения Киев-Харьков-Довжансккое.

Перекрытая дорога, подожженые покрышки: в Славянске и Краматорске протестовали против назначения Ляха главой ВГА 01Перекрытая дорога, подожженые покрышки: в Славянске и Краматорске протестовали против назначения Ляха главой ВГА 02

В это же время другие участники акции в Краматорске подожгли шины у здания Донецкой ОГА.

Обе группы протестующих требовали отставки Вадима Ляха с поста руководителя ВГА Славянска.

Вскоре протестующие разблокировали трассу, а сотрудники ГСЧС потушили горящие покрышки.

Смотрите: Мэр Славянска Лях просит распустить горсовет и ввести военно-гражданскую администрацию. ВИДЕО

Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский издал указ о создании Славянской военно-гражданской администрации.

Перед этим Славянский городской голова Вадим Лях выступил за роспуск горсовета, временное введении на территории города военно-гражданской администрации и назначении внеочередных местных выборов. Он пояснил, что в горсовете последние 5 месяцев постоянно идет саботаж работы городского головы и не находятся компромиссные решения.

5 августа заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин представил активу общины руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации Краматорского района Вадима Ляха.

На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска. 

Перекрытая дорога, подожженые покрышки: в Славянске и Краматорске протестовали против назначения Ляха главой ВГА 03
Перекрытая дорога, подожженые покрышки: в Славянске и Краматорске протестовали против назначения Ляха главой ВГА 04
Перекрытая дорога, подожженые покрышки: в Славянске и Краматорске протестовали против назначения Ляха главой ВГА 05
Перекрытая дорога, подожженые покрышки: в Славянске и Краматорске протестовали против назначения Ляха главой ВГА 06

Автор: 

Краматорськ (2275) протест (5857) Донецкая область (9629) военно-гражданская администрация (88) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+30
Той, хто призначив сепара Ляха, зараз знімається в головній ролі у черговому відосику "преЗедент-патріот" на півдні країни, отираючись біля військових.
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09.08.2021 17:39
+11
Молодцы! Так надо высказывать и настаивать на своей позиции!
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09.08.2021 17:42
+10
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска.

и так везде...только процентов 30 нормальных людей- остальное ватное быдло/отмороженные "приколисты" и "какаяразница".
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09.08.2021 18:28
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Той, хто призначив сепара Ляха, зараз знімається в головній ролі у черговому відосику "преЗедент-патріот" на півдні країни, отираючись біля військових.
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09.08.2021 17:39 Ответить
Такий соби звичайний єврейський хлопчик з провінціі !!!)))
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09.08.2021 17:43 Ответить
Есть такая жопа . В Украине когда-нибудь будет справедливость и нормальный президент .
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09.08.2021 17:44 Ответить
Уже был, но клоун желанне для публики стал.
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09.08.2021 17:52 Ответить
Був ! Перед зе . А совкам знову жопу подавай . Нічого , Порошенко повернеться . а хто проти - отуди , куди совки-зебіли з ватніками-малоросами захотіли . І нарешті - вчора почув від двох затятих зебілів , що зе презерватив і вони за нього не голосували . Процес пішов ?
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10.08.2021 04:46 Ответить
https://youtu.be/rWqHDeCxPzY все подробно по этой теме
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09.08.2021 17:42 Ответить
Молодцы! Так надо высказывать и настаивать на своей позиции!
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09.08.2021 17:42 Ответить
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска. Источник: https://censor.net/ru/p3281711 так может нужно было голосовать правильно, а не бегать потом с покрышками?
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09.08.2021 17:54 Ответить
Перекрита дорога, підпалені покришки: в Слов'янську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА - Цензор.НЕТ 9964
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09.08.2021 18:05 Ответить
Нада попростть этих патриотов в Киев, шоб они вынесли все пропутинское ОП, а зе отправить на нары, раз во всей Украине нету патриотов.
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09.08.2021 18:05 Ответить
Якщо на те,що співпрацював із сепарами є докази,то місце Ляха у в"зниціці,а не у мерії. А в наш час,на жаль, тільки таким шляхом,як слов"янці,можна чогось добитись від влади.
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09.08.2021 18:09 Ответить
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска - Безнадежная вата и рабы кацапов.Как и весь юго-восток.Только лишение гражданства таких поможет
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09.08.2021 18:18 Ответить
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09.08.2021 18:23 Ответить
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска.

и так везде...только процентов 30 нормальных людей- остальное ватное быдло/отмороженные "приколисты" и "какаяразница".
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09.08.2021 18:28 Ответить
Чото не понял, "Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента", а теперь протестуют??
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09.08.2021 18:32 Ответить
Ну так протестуют не те 64,8%, иначе людей на улице было гораздо больше. Мэрию и горсовет Славянска реорганизовали в военно-гражданскую администрацию, глава ВГА уже не выборная, а назначаемая должность, могли назначить кого угодно, но решили оставить избранного мэра.
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09.08.2021 18:45 Ответить
"На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска."
Чего на Клоуна-какая-разница кивать, когда САМИ ватники зомбированные?
И даже оккупация "рюським мыром" не смогла вылечить?
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09.08.2021 19:27 Ответить
Зе назначает того кто может контролировать этих баранов, тут уж как есть.
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09.08.2021 20:03 Ответить
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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09.08.2021 20:15 Ответить
праильна майданы надо запретить
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09.08.2021 21:06 Ответить
А 64,8 відсотки теж сепари?!
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09.08.2021 21:47 Ответить
10 тел это пшик а не протест.
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09.08.2021 22:22 Ответить
А без подпалов шин никак протестовать нельзя? И так уже бедная экология на ладан дышит, так еще и токсичным дымом от шин добивают
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10.08.2021 08:13 Ответить
нічого дивного чи надприродного.
логічне зеленське призначення чергового https://www.radiosvoboda.org/a/vadim-liakh-slaviansk-******-grazhdanskaja-administracija/31354658.html колаборанта та "руськомірца" на стратегічну посаду.
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10.08.2021 09:23 Ответить
лях игрок в карты. Засрал Славянск. куда не плюнь везде полный пипец. ляха на нары давно пора и тех кто его назначил.
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10.08.2021 10:41 Ответить
 
 