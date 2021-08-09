Перекрытая дорога, подожженые покрышки: в Славянске и Краматорске протестовали против назначения Ляха главой ВГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Участники акции протеста обвиняют Вадима Ляха в сотрудничестве с врагом во время оккупации Славянска в 2014 году.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Славянск деловой".
Часть участников акции протеста перекрыли под Славянском трассу государственного значения Киев-Харьков-Довжансккое.
В это же время другие участники акции в Краматорске подожгли шины у здания Донецкой ОГА.
Обе группы протестующих требовали отставки Вадима Ляха с поста руководителя ВГА Славянска.
Вскоре протестующие разблокировали трассу, а сотрудники ГСЧС потушили горящие покрышки.
Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский издал указ о создании Славянской военно-гражданской администрации.
Перед этим Славянский городской голова Вадим Лях выступил за роспуск горсовета, временное введении на территории города военно-гражданской администрации и назначении внеочередных местных выборов. Он пояснил, что в горсовете последние 5 месяцев постоянно идет саботаж работы городского головы и не находятся компромиссные решения.
5 августа заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин представил активу общины руководителя Славянской городской военно-гражданской администрации Краматорского района Вадима Ляха.
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска.
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и так везде...только процентов 30 нормальных людей- остальное ватное быдло/отмороженные "приколисты" и "какаяразница".
Чего на Клоуна-какая-разница кивать, когда САМИ ватники зомбированные?
И даже оккупация "рюським мыром" не смогла вылечить?
логічне зеленське призначення чергового https://www.radiosvoboda.org/a/vadim-liakh-slaviansk-******-grazhdanskaja-administracija/31354658.html колаборанта та "руськомірца" на стратегічну посаду.