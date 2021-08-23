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В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В День государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг в Украине, а в селе Марьяновка Черкасской области, которое является географическим центром Украины, подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, подняли на флагшток самый большой Государственный флаг ветераны АТО и ООС.

Церемония поднятия флага состоялась при участии Киевского городского головы Виталия Кличко и общевойскового взвода роты Почетного караула.

День Государственного Флага в столице впервые проходит на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Здесь в прошлом году открыли мемориал с самым большим флагом.

Кличко напомнил, что накануне на флагштоке самого большого Государственного Флага установили новый тризуб. Конструкция обновленного тризуба более легкая и оснащена поворотным механизмом. Именно с печерских холмов украинский флаг видно из многих мест.

"Год назад, здесь, на печерских холмах мы подняли самый большой и самый высокий флаг Украины, который виден из многих уголков нашего города. Много времени и много усилий нам было нужно, чтобы воплотить этот проект, чтобы над столицей Украины реял наш Государственный Флаг - один из главных символов государственности. И сегодня этим флагом могут любоваться и днем ​​и ночью и киевляне и гости нашего города", - отметил Кличко.

Сам флагшток сейчас является наибольшим в Украине. Его высота - около 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 01
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 02
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 03
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 04
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 05
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 06
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 07

В то же время на площади Конституции перед зданием Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины по случаю Дня государственного флага и Дня независимости. В церемонии, в частности, приняли участие руководство ВР и народные депутаты.

"Надо делать так, чтобы украинский флаг, сине-желтый, был не только над Киевом, но и над Донецком и Луганском, потому что для нас это не просто флаг страны. Это знамя победы, который, я уверен, будет таким, а для этого должны работать и мы (власть. – Ред.), и вы (граждане. – Ред.), и наша армия", - сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 08
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 09
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 10
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 11
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 12
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 13
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 14
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 15
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре 16

Вместе с тем, в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.

Президент рассказал, что в географическом центре Украины у флагштока с национальным флагом размещен артобъект, где расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих 24 области Украины и украинской Крым.

"Это – символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе", - подчеркнул Зеленский.

День Государственного Флага отмечается в Украине 23 августа. Праздник установили "в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно указу Президента от 23 августа 2004 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Кличко Виталий (4640) флаг (934)


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Топ комментарии
+35
больше бы было пользы если бы подняли очень маленький флаг Украины над каким ни будь вновь освобожденным селом в серой зоне на Лугандонии..
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23.08.2021 10:47
+25
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 1049
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23.08.2021 10:48
+21
Прапор на новому мосту на Хортицю. 41 на 30 метрів.У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 5046
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23.08.2021 10:59
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Правила форума Совет форумчан
больше бы было пользы если бы подняли очень маленький флаг Украины над каким ни будь вновь освобожденным селом в серой зоне на Лугандонии..
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23.08.2021 10:47 Ответить
А хто це зараз може зробити? Зєлєнскій, який цього року піднімав прапор, а минулого року топтався по ньому?
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23.08.2021 12:20 Ответить
Гігантоманія - то совкова традиція. Не розміром прапора і висотою щогли вимірюється наш патріотизм. Особисто я пишаюся не найбільшим прапором, піднятим сьогодні в рідному Києві, а тим, що шестирічна доця моїх друзів занесла самостійно в нашій дорослій компанії свій маленький прапорець України на найвищу гору нашої держави Говерлу і була тим дуже втішена. От це і є патріотизм, як я його розумію.
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23.08.2021 14:28 Ответить
Без Гриця і вода не освятиться.
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23.08.2021 10:47 Ответить
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 1049
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23.08.2021 10:48 Ответить
Когда уже это зеленое чучело посадят?! Сколько оно еще будет играть роль презедента имитируя офигительную деятельность?!
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23.08.2021 10:49 Ответить
Кто ж его посадит то? Вон Кучма вообще реальный убийца и никто его не трогает, неприкасаемые они.
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23.08.2021 10:56 Ответить
Два вора отпиарились.
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23.08.2021 10:49 Ответить
А шо такое: бубочка тебя уже не вставляет? А так смешно было два года назад! Ведь правда?!
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23.08.2021 10:51 Ответить
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 1076
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23.08.2021 10:53 Ответить
А чё это ЗЕ!президент из Киева улепетнул? Он хоть на парад покажется или будет отмечать очередной отпуск?
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23.08.2021 10:52 Ответить
извините отвечу (как думаю) ))) - из Киева ушурува, бо там Виталий будет (а он еще зол за недопуск к встрече фрау в аэропорту))) мог и.....высказаться (минимум)... и потом, от честно, Виталий так органично смотрелся на фоне самого большого флага как один из самых высоких украинцев..
про парад...уж лучше бы без отэтого ... такая сила, мощь, красота военного Парада и без недоразумения зеленого прекрасно состоится...
(пардон, за личное мнение))))
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23.08.2021 11:10 Ответить
Вам не за что извинятся. Я он вобще думаю, что преЗЕ!дент забоится появляться в Киеве на открытых местах, бо ему не токо выскажут всё, что думают, но и могут закидать чем-нибудь типа яиц или помидор (яйца дорогие). По крайней мере без тройного окружения своей персоны полицаями ЗЕ! точно не покажется
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23.08.2021 11:18 Ответить
Так там же були майже всі екс-президенти! (крім Янека звичайно)! І він прекрасно розуміє, яким "прищем на жопі" він буде виглядіть на їх фоні!
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23.08.2021 16:07 Ответить
НЕ хотів щоб з нього реготали Кравчук Кучма Ющенко і Порошенко Вирішив стать "єдиним і неповторним" у Мар"янівці на Черкащині Але й там на "шкандаль" нарвався!
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23.08.2021 16:09 Ответить
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 7887Это кто? Не знает что делать когда гимн Украины звучит?
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23.08.2021 10:55 Ответить
У него живот мешает, чтобы руку к сердцу приложить.
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23.08.2021 10:56 Ответить
не..ну чисто анатомически...мог бы до сердечка и дотянуться
(это ж не ...низ живота - там без вариантов))))
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23.08.2021 11:12 Ответить
Без секретарши ни вверх ни вниз дотянуться не может. Инвалид.
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23.08.2021 14:41 Ответить
главное это доходчиво объяснить жене и теще))))
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23.08.2021 14:45 Ответить
Это дружбан Юзика, точнее брат дружбана Юзика, правда за президиумом сидящий! А рядом с Юзиком сидящий дружбан - его коллега по храпу и пердаболу во время сессии ВР! Эх, какая бы сборная страны была по японской борьбе сумо!
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23.08.2021 12:04 Ответить
Державна авіаційна служба України видала Запорізькому машинобудівному конструкторському бюро «Прогрес» ім. академіка О. Івченка сертифікат на двигун AI-450T для БпЛА.

Авіаційний турбовальний двороторний двигун AI-450T використовується у складі безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різного призначення, зокрема в турецьких Bayraktar Akıncı. Також він розглядається як один з варіантів оснащення перспективного українського ударно-розвідувального дрона «Сокіл-300», над створенням якого наразі працюють в ДККБ «ЛУЧ».

Сертифікат типу TD0070 на двигун AI-450T виданий 6 серпня 2021 року.
Зазначимо, що 5 травня 2018 року Державіаслужба видала ДП «Івченко-Прогрес» Сертифікат типу №TD0070, який підтверджує відповідність європейським «Нормами льотної придатності EASA CS-E», на іншу модифікацію двигуна - https://uprom.info/news/cars/zaversheno-sertyfikatsiiu-novoho-turbohvyntovoho-dvyhuna-ai-450sr/ AI-450СР , яка призначена для навчально-тренувальних літаків типу DART-450 (Diamond Aircraft Industries, Австрія).https://uprom.info/news/avia/ivchenko-progres-otrymalo-sertyfikat-na-dvygun-ai-450t-dlya-udarnyh-bezpilotnykiv/
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23.08.2021 10:55 Ответить
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 2389
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23.08.2021 10:57 Ответить
хмм.. у Виталика явно президентские амбиции..
Поздравлю всех форумчан с днем нашего Флага!.. Слава Украине!
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 9576
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23.08.2021 10:59 Ответить
Прапор на новому мосту на Хортицю. 41 на 30 метрів.У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 5046
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23.08.2021 10:59 Ответить
а особисто я не розумію цієї події.
державність на великому розкраданні,чі в великому прапорі...? державність в діях за для громадян України,а їх немає.
чи може хто скаже що від цього великого прапора пенсія зросте,чі лікі подешевшають?
ні!
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23.08.2021 11:03 Ответить
У Вави піару повні памперси.
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23.08.2021 11:07 Ответить
лікі подешевшають?..чиї лікі?
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23.08.2021 11:08 Ответить
не чиї,а де!
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23.08.2021 12:06 Ответить
о, шлунок на ніжках відписався
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23.08.2021 11:15 Ответить
ты предлагаешь сделать "день подешевшення ліків"?
Я лично с сыном с самого утра родной флаг во дворе цеплял, сверлили, стучали, когда повесили - море эмоций. Можешь дальше не розуміть смысл этого праздника.
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23.08.2021 11:17 Ответить
есть люди,которые свято веруют в бога,но при этом не ходят в церковь,не вешают идолов в доме в виде иконы. они просто верят.
а день флага,это шоу,для подобных тебе. это как 8 марта,когда раз в году,лицемерят перед женщинами.
а в моей семье,просто любят Украину,без ажиотажа и цирковых шоу.
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23.08.2021 12:05 Ответить
Патриотические чувства у детей именно таким образом воспитываются. А просто сидеть на кухне и молча любить Украину толку не будет. В США 4 июля на каждом доме флаг весит, для них это гордость. В Украине же одним противно, другим страшно, третьим вообще пофиг флаг родной страны в праздник вывешать. А мне пофиг на таких людей. К счастью таких как я все больше и больше.
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23.08.2021 12:16 Ответить
с чего ты решил,что таких как ты больше?
заметь,что можно много и долго кричать об патриотизме,но когда случается беда,как случилось с нашей страной,то люди,которые имеют настоящую украинскую душу,идут погибать за Родину,а другие,вопят о патриотизме.
к слову-меня не взяли на фронт,во первых я инвалид-сердечник,во вторых зрение ни в дугу,и в третьих возраст-58.
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23.08.2021 13:15 Ответить
Ну что, порохоботы? Бросайте в кучу свои клавы, руки вверх и стройными рядами в сдаваться Зеленскому. Акт безоговорочной капитуляции подпишет сам сывочолый гетьман.
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23.08.2021 11:05 Ответить
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 4022
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23.08.2021 11:10 Ответить
кстати, тебе поставил лайк https://censor.net/ru/user/333331, который перед этим лайкал залетного кацапа..
это что б ты понимал запах и цвет своего коммента..
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23.08.2021 11:27 Ответить
Я думаю, что это оценка не за запах, а за логику. .
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23.08.2021 12:27 Ответить
мєня пєчяліт від твой грусстний...какой бєдою ти тамім?...і чєлавєк сказал - я русскій!...і Бог заплакал вмєстє с нім...
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23.08.2021 11:16 Ответить
Все это прекрасно , но возникает вопрос - поднимаем флаги , а полиция прессует ветеранов и активистов , а власть сдает позиции Украины по всем направлениям! Это что? Очковтирательство!
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23.08.2021 11:12 Ответить
Зрада
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23.08.2021 11:20 Ответить
Мавзолейные гоффноеды,сегодня у вас праздник,Ссср сдох... Боря Алкаш Ельцин сказал по этому поводу 23 августа 1991 года коротко...мы с Мишей развалили советское Гоффно,до основания а затем....Мы сраный рюсский мир построим,кто быль никем,тот станет Крысой...,и Абхазия с Ю.Осетией и Приднестровьем с Крымом станут нашим гоффном... Родная Говень наше всё...
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23.08.2021 11:13 Ответить
Днепр на Днепре...Дніпро на Дніпрі...
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 9281

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У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 9957

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23.08.2021 11:14 Ответить
Ждем очередное Мавзолейное ГКЧП против Клона Путлера.... как говорит Айдер Муждабаев ,Смерть рюсскава Рейха станет праздником для всего Мира...
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23.08.2021 11:18 Ответить
"зе" - запретил Кличко присутствовать на встрече с меркельшей, тот не разрешил "зе" брать участие в поднятии флага в Киеве, дабы не возникло намного больших столкновений ветеранов с полицией ,как в селе Марьяновка, где "зе" поднимал украинский флаг
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23.08.2021 11:19 Ответить
Дмитрий Чекалкин выпустил очередной детский киножурнал зЕРАЛАШ....
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23.08.2021 11:21 Ответить
мосийчук ща лусне 2х2колобок
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23.08.2021 11:23 Ответить
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 3111
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23.08.2021 11:24 Ответить
Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к Виталию Кличко
и поздравил украинцев с Днем Независимости.

http://www.facebook.com/watch/?v=1061666764662169 www.facebook.com/watch/?v=1061666764662169
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 2937

..
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23.08.2021 11:40 Ответить
И тут без Дерьмака не обошлось,жопализы телевизионщики знают,что не показать не первого но и не второго человека в стране никак нельзя.
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23.08.2021 11:47 Ответить
Гадяч, Псел У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 4620
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23.08.2021 13:34 Ответить
А где простые люди - полиция отогнала, чтобы не мозолили глаза властьимущему ворью?
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23.08.2021 15:04 Ответить
Прапор Кличка піднімали ?
Зеля й там вскочив попіаритись.
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23.08.2021 15:46 Ответить
4 (17) березня 1917 року в м. Києві було створено Українську Центральну Раду, з ініціативи якої 6 березня в Києві під жовто-блакитними прапорами відбувся Український свято свободи, в якому взяли участь понад 200 тис. Чоловік, і більше 30 тис. Українських військових. Свято свободи вилився в величезну маніфестацію, на якій очевидці нарахували понад 320 жовто - блакитних і синя - жовтих прапорів. А київська газета «Останні новини» писала:
«…Над свободным радостным народом
Гордо реют украинские знамена.
Не сдержать ликующей стихии:
Не объять очами всей картины...
Вот сияют желто - голубые
Гордо флаги вольной Украины".
*
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23.08.2021 15:56 Ответить
тоді друже до кінця ....армія орків муравьова в 18 вирізала всіх патріотів в Києві та змішала з землею. Невже колесо історії іде по колу? Виконавці сьогодення то внучата 1917...
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23.08.2021 22:00 Ответить
Дивно. На слідуючий рік де буде встановлено нові прапор-віхи..!?
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23.08.2021 21:53 Ответить
Дивно. На слідуючий рік де буде встановлено нові прапор-віхи..!?
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23.08.2021 21:57 Ответить
 
 