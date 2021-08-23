В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В День государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг в Украине, а в селе Марьяновка Черкасской области, которое является географическим центром Украины, подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, подняли на флагшток самый большой Государственный флаг ветераны АТО и ООС.
Церемония поднятия флага состоялась при участии Киевского городского головы Виталия Кличко и общевойскового взвода роты Почетного караула.
День Государственного Флага в столице впервые проходит на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Здесь в прошлом году открыли мемориал с самым большим флагом.
Кличко напомнил, что накануне на флагштоке самого большого Государственного Флага установили новый тризуб. Конструкция обновленного тризуба более легкая и оснащена поворотным механизмом. Именно с печерских холмов украинский флаг видно из многих мест.
"Год назад, здесь, на печерских холмах мы подняли самый большой и самый высокий флаг Украины, который виден из многих уголков нашего города. Много времени и много усилий нам было нужно, чтобы воплотить этот проект, чтобы над столицей Украины реял наш Государственный Флаг - один из главных символов государственности. И сегодня этим флагом могут любоваться и днем и ночью и киевляне и гости нашего города", - отметил Кличко.
Сам флагшток сейчас является наибольшим в Украине. Его высота - около 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
В то же время на площади Конституции перед зданием Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины по случаю Дня государственного флага и Дня независимости. В церемонии, в частности, приняли участие руководство ВР и народные депутаты.
"Надо делать так, чтобы украинский флаг, сине-желтый, был не только над Киевом, но и над Донецком и Луганском, потому что для нас это не просто флаг страны. Это знамя победы, который, я уверен, будет таким, а для этого должны работать и мы (власть. – Ред.), и вы (граждане. – Ред.), и наша армия", - сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков.
Вместе с тем, в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.
Президент рассказал, что в географическом центре Украины у флагштока с национальным флагом размещен артобъект, где расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих 24 области Украины и украинской Крым.
"Это – символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе", - подчеркнул Зеленский.
День Государственного Флага отмечается в Украине 23 августа. Праздник установили "в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно указу Президента от 23 августа 2004 года.
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про парад...уж лучше бы без отэтого ... такая сила, мощь, красота военного Парада и без недоразумения зеленого прекрасно состоится...
(пардон, за личное мнение))))
(это ж не ...низ живота - там без вариантов))))
Авіаційний турбовальний двороторний двигун AI-450T використовується у складі безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різного призначення, зокрема в турецьких Bayraktar Akıncı. Також він розглядається як один з варіантів оснащення перспективного українського ударно-розвідувального дрона «Сокіл-300», над створенням якого наразі працюють в ДККБ «ЛУЧ».
Сертифікат типу TD0070 на двигун AI-450T виданий 6 серпня 2021 року.
Зазначимо, що 5 травня 2018 року Державіаслужба видала ДП «Івченко-Прогрес» Сертифікат типу №TD0070, який підтверджує відповідність європейським «Нормами льотної придатності EASA CS-E», на іншу модифікацію двигуна - https://uprom.info/news/cars/zaversheno-sertyfikatsiiu-novoho-turbohvyntovoho-dvyhuna-ai-450sr/ AI-450СР , яка призначена для навчально-тренувальних літаків типу DART-450 (Diamond Aircraft Industries, Австрія).https://uprom.info/news/avia/ivchenko-progres-otrymalo-sertyfikat-na-dvygun-ai-450t-dlya-udarnyh-bezpilotnykiv/
Поздравлю всех форумчан с днем нашего Флага!.. Слава Украине!
державність на великому розкраданні,чі в великому прапорі...? державність в діях за для громадян України,а їх немає.
чи може хто скаже що від цього великого прапора пенсія зросте,чі лікі подешевшають?
ні!
Я лично с сыном с самого утра родной флаг во дворе цеплял, сверлили, стучали, когда повесили - море эмоций. Можешь дальше не розуміть смысл этого праздника.
а день флага,это шоу,для подобных тебе. это как 8 марта,когда раз в году,лицемерят перед женщинами.
а в моей семье,просто любят Украину,без ажиотажа и цирковых шоу.
заметь,что можно много и долго кричать об патриотизме,но когда случается беда,как случилось с нашей страной,то люди,которые имеют настоящую украинскую душу,идут погибать за Родину,а другие,вопят о патриотизме.
к слову-меня не взяли на фронт,во первых я инвалид-сердечник,во вторых зрение ни в дугу,и в третьих возраст-58.
это что б ты понимал запах и цвет своего коммента..
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и поздравил украинцев с Днем Независимости.
http://www.facebook.com/watch/?v=1061666764662169 www.facebook.com/watch/?v=1061666764662169
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Зеля й там вскочив попіаритись.
«…Над свободным радостным народом
Гордо реют украинские знамена.
Не сдержать ликующей стихии:
Не объять очами всей картины...
Вот сияют желто - голубые
Гордо флаги вольной Украины".
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