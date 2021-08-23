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Самый высокий флагшток Львовщины открыли на территории Национальной академии сухопутных войск. ФОТО

Самый высокий флагшток Львовской области был торжественно открыт в понедельник, 23 августа, на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного.

Как передает Цензор.НЕТ, высота флагштока, открытого ко Дню флага, составляет 50,5 метров, сообщила Львовская ОГА.

Сам флагшток имеет встроенный подъемный механизм для флага, а также молниезащиту. Для отделения территории мемориального знака от остальной территории Академии предусмотрены подпорные стенки разной высоты с устройством стеклянного ограждения.


Самый высокий флагшток Львовщины открыли на территории Национальной академии сухопутных войск 01

Участие в торжествах приняли представители власти, общественности, военнослужащие. После торжественного открытия флагштока состоялось праздничное прохождение подразделений ВСУ и стран-партнеров маршем, а также дефиле военного оркестра.

"Для многих поколений наш сине-желтый флаг - это святое знамя, это - символ тысячелетнего созидания нашего государства! Его прятали, за него умирали, он дает нам силу и волю к победе! Каждый украинский флаг - даже повязка на рукаве нашего военного - имеет высшую ценность. Поэтому сегодня, в канун 30-й годовщины Независимости, имею особую честь сказать эти слова: С Днем флага! Слава Украине! Украина - превыше всего!", - заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Самый высокий флагшток Львовщины открыли на территории Национальной академии сухопутных войск 02

Львовщина стала единственной областью, где флагшток установили на территории военного учебного заведения. По словам пресс-службы ОГА, после установки флагштока вокруг было создано новое общественное пространство.

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Автор: 

флаг (934) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+10
Зеленые утырки как с цепи сорвались. За размерами флагштоков решили спрятать размеры воровства. Кстати, сколько было отмыто на этом безумии - вопрос для будущих расследований.
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23.08.2021 11:51
+8
Самый высокий флагшток Львовщины открыли на территории Национальной академии сухопутных войск - Цензор.НЕТ 2313

..
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23.08.2021 11:42
+7
Який би вібувався срач на г+г, аби ці флагштоки встановлював Порошенко, в тей час як скромно, але чистенько вбрана бабуся просить під магазином шматочок хліба.
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23.08.2021 11:57
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Самый высокий флагшток Львовщины открыли на территории Национальной академии сухопутных войск - Цензор.НЕТ 2313

..
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23.08.2021 11:42 Ответить
сша и фрг: ребята, у вас коррупционний беспредел, экономичесский коллапс, вы в кредитах по самые уши и тд и тп... зато мы гарно співаєм і у нас саме більше флагштоків. про що з неадекватами говорила меркель та нахера байдену зустрічатися з янелохом оманским???
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23.08.2021 11:49 Ответить
А самый толстый где?
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23.08.2021 11:49 Ответить
Зеленые утырки как с цепи сорвались. За размерами флагштоков решили спрятать размеры воровства. Кстати, сколько было отмыто на этом безумии - вопрос для будущих расследований.
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23.08.2021 11:51 Ответить
Гребаный совок. Церетели проектировал?
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23.08.2021 12:30 Ответить
Ну, общая сумма известна - 5 с лихером лярдов денег. Да какая разница - будут отмыты через офшоры беня+уова.
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23.08.2021 16:21 Ответить
Який би вібувався срач на г+г, аби ці флагштоки встановлював Порошенко, в тей час як скромно, але чистенько вбрана бабуся просить під магазином шматочок хліба.
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23.08.2021 11:57 Ответить
Громадський простір на території військового закладу ???
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23.08.2021 12:09 Ответить
пистец какой то. вот интересно, сколько больничных отделений для детей можно было бы оборудовать современной медтехникой по Украине вместо всех этих флагштоков?
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23.08.2021 12:39 Ответить
дивляться так уважно солдатики на флашток, раптом буде падати, щоб зразу тікати
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23.08.2021 14:29 Ответить
 
 