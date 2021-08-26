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"Укрзализныця" тестирует швейцарские поезда Stadler FLIRT, их могут закупить до конца 2022 года. ФОТОрепортаж

В проекте City Express рассматривается возможность использования поездов Stadler FLIRT производства компании Stadler из швейцарского города Буснанг. Сейчас этот поезд тестируют на маршрутах городской электрички Киева и пригородного сообщения.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Первые поезда планируют получить и запустить на маршрутах киевского узла в рамках реализации проекта City Express до конца 2022 года. Среди источников финансирования рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями.

Отмечатеся, что City Express является одним из главных железнодорожных проектов президентской программы "Большая стройка".

"Тестовые заезды поезда FLIRT мы проводили на территории столичной агломерации. Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформам. Уже до конца сентября планируем объявить тендер. Наша задача - разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", - отметил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

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Электропоезда Stadler FLIRT способны развивать скорость до 160 км/час. В них 262 места для сидения 1-го и 2-го классов. Они приспособлены для людей с инвалидностью и адаптированы для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.

Кроме того, будет проведен тендер, "Укрзализныця" рассылает техническое задание ведущим отечественным и зарубежным производителям.

Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.

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Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородское, Богуславское (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинское (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинское (Борисполь, Березань), Узинское (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевское (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

Напомним, Президент Владимир Зеленский в феврале этого года заявил, что в рамках "Большой стройки" стартует проект City Express, который будет иметь целью обновление пригородного железнодорожного сообщения крупных украинских городов.

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Укрзализныця тестирует швейцарские поезда Stadler FLIRT, их могут закупить до конца 2022 года 01
Укрзализныця тестирует швейцарские поезда Stadler FLIRT, их могут закупить до конца 2022 года 02
Укрзализныця тестирует швейцарские поезда Stadler FLIRT, их могут закупить до конца 2022 года 03

Автор: 

поезд (1024) Укрзализныця (2745) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+19
велике крадівницво ж, все логічно
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26.08.2021 19:28
+18
а працівникам Крюківського вагонзаводу зе-сцянини в очі, бо наголосували!
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26.08.2021 19:33
+12
Сначала обьявили какие поезда планируют закупить, потом упомянули тендер
Как то «немножко по дебильному»
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26.08.2021 19:27
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Сначала обьявили какие поезда планируют закупить, потом упомянули тендер
Как то «немножко по дебильному»
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26.08.2021 19:27 Ответить
велике крадівницво ж, все логічно
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26.08.2021 19:28 Ответить
ракети-літаки будуємо, а електичку Корюківський не може ?
скільки коштує швейцарська і наші ?
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26.08.2021 19:41 Ответить
Могу рассказать про тендер 2011 года, под Евро-2012: Siemens предложил за €10.8 млн, Альстом и Бомбардье чуть дороже, но Бомбардье не успевал по срокам. Тут влазит азиров с поддиржкой отечественного виробника, и требует купить Крюковский поезд за €24 млн. Но у них тогда был конфликт с колесниковым, поэтому борик купил хюндаи по €26 млн.

Поэтому я подозреваю, что цена у Крюковского поезда будет гораздо выше европейских аналогов.
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26.08.2021 19:49 Ответить
не кивайте на Бориса. Если бы не Борис, стадион во Львове львовские строители до сих пор строили бы. А так Борис выкупил землю, прогнал "сельських будивнычых", наняли немцев и за 10 месяцев стадион "встал" и стоит до сих пор. А Интерсити досих пор таки ходит. А Азиров только мутняки "крутил". Нашли "производителя" -Корюковский завод. Одни понты. Колеса и вагоны 8 лошадей 40 человек. А что там Аваков мутил с французами ? Где локомотивы ? Америкосы с самыми мщными локомотивами не подошли? Или как ? Откатов не дают, наверное. Львиную долю зажали.
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26.08.2021 22:07 Ответить
Боря купил хюндаи в 2,5 раза дороже Сименсов, которые были адаптированы под нашу колею и токоподачу.

А хюндаи как в песне «я его слепила из того что было».
Первый пуск - он влетел на станцию и ободрал бока, так как был шире, чем в техзадании. Постоянно тралеи обрывал. Я сам так попал зимой, 4 часа в чистом поле с выбитыми стёклами и полностью обесточены. Оборвал тралею, её болтало по всем бортам поезда.
Они до сих пор ломаются регулярно.
Купил поезда IC по цене ICE, и чтобы замылить всем глаза назвал это гуано IC+
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26.08.2021 22:55 Ответить
Кетай у Сименса покупал давно поезда,но вместе с технологической линией и лицензией на их производство в Китае-почему в Украине такого нет? Почему даже Рашка смогла привлечь евроинвесторов и например Автоваз принадлежит концерну Рен-Ниссан и жигули уже приличного качества? В Украине при наличии достаточно квалифицированных рук способных собирать такую технику-нет госпрограммы привлечения иностранных инвестиций
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26.08.2021 22:36 Ответить
В Украине было сборочное производство, которое успешно развалили пока йуля с близнюком делили кто с этого получать будет. Локомотивы до сих пор ходят.
Были предложения и по сборке пассажирских поездов, но на тот момент этим рулил сепар кава, который и сейчас при делах
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26.08.2021 22:47 Ответить
крутячна електричка
шо там і казать, коли воно конєшно
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26.08.2021 19:29 Ответить
А відкат який буде?
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26.08.2021 19:32 Ответить
Сюїзи - кальвіністи, для них відкат це грішний гріх.
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26.08.2021 19:40 Ответить
Допоможемо французам та швейцарцям. Їм робочі місця та прибутки потрібніші.
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26.08.2021 19:31 Ответить
а працівникам Крюківського вагонзаводу зе-сцянини в очі, бо наголосували!
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26.08.2021 19:33 Ответить
..а зачем в этих элебздричках места для сидения ?
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26.08.2021 19:32 Ответить
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27.08.2021 00:08 Ответить
Похоже Президенты Украины участвуют в соревновании кто лучше угробит промышленность и машиностроение Украины. Но тут появилась еще вторая часть соревнований - Кто больше кредитных денег вложит в развитие промышленности Европы.
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26.08.2021 19:33 Ответить
https://www.kvsz.com/index.php/ua/
Чим погана ця українська продукція? Чи завдання знищити українське виробництво, як і все виробництво України, крім теми бені та інших башляющих на зелену лапу олігархів?🤬
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26.08.2021 19:33 Ответить
А в Украине какие только поезда не запуская,а кондиционеры все лето отключают.
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26.08.2021 19:33 Ответить
Свои, крюковские, нафиг не нужны, я так понимаю. Откаты, откатики, бабосы, бабосики...
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26.08.2021 19:34 Ответить
Так и тебе "Электрон" нафиг не нужен - а нужен Самсунг или Сони. И Таврия не нужна, а нужен Народоваген или Рено.
Так можно ваще на паровозах ездить шоб Вася имел свое место работы где он полчаса машет молотком, а два часа курит
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26.08.2021 19:38 Ответить
Шопопало
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26.08.2021 19:42 Ответить
Не паровоз, а электровоз. Он даже красивее швейцарского.

"Укрзалізниця" до кінця 2022 року планує закупити швейцарські поїзди Stadler FLIRT - Цензор.НЕТ 535
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26.08.2021 19:52 Ответить
а куда его продают кроме как не знаю куда? надо бы Лещенко спросить - он скажет чего не подходят эти крюковозы.
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26.08.2021 20:04 Ответить
Ти подивись крюківські поїзди та вагони свідомий...а потім трісни себе по голові та подумай що не так зморозив! Телефони порівнювати з важкою промисловостю то треба бути конченим зеленим бараном! Є сторони в яких ми дуже сильні, є де нас зовсім немає! Так от тут ми зобов'язані підтримати власне виробництво, хай воно не Мерседес але і не лада калина бл...
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26.08.2021 20:03 Ответить
а ты видел цену и/или качество? почему то же не подошли, не? или если они дороже - так доплати разницу, или если качество/экономия хуже - так езди сам на них. "свідомий" - это у тебя ругательство?
иди шоле - баночку боярки наверни, а я не буду(сегодня)
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26.08.2021 20:08 Ответить
А ты в курсе где эти Стадлеры собраны? Так напомню: поезд построен на белорусском заводе Stadler ЗАО Штадлер Минск.
Лукашенка кормить и создавать рабочие места соседям у нас умеют, это мы все знаем.
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26.08.2021 21:00 Ответить
может, дело идет к переносу производства в украину?...батьке создадут невыносимые условия
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26.08.2021 21:11 Ответить
Очень сомневаюсь. И ихние намерения локализовать производство в Украине - мыльный пузырь. От силы, будут колёса прикручивать к уже готовым составам.
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26.08.2021 21:40 Ответить
Читаю отзывы об улучшении обслуживания пассажиров на УЗ и напрашивается вопрос.А чем мы отличаемся от "бабушек пуйла",которые требуют запретить в их кацапии сумки мирового бренда Луи Виттон?А давайте ездить на дрезинах,и пусть Львов выпускает "Элетрон".
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27.08.2021 10:01 Ответить
"Укрзалізниця" до кінця 2022 року планує закупити швейцарські поїзди Stadler FLIRT - Цензор.НЕТ 9813
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26.08.2021 19:39 Ответить
Эти поезда собирали в Беларуси
Там был построен новый завод
Stadler Minsk

Теперь производство планируется перевести в Украину
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26.08.2021 19:40 Ответить
очередной способ спи@дить деньги
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26.08.2021 19:44 Ответить
Предлагаю сразу переоборудовать на лыжи,гусеницы или колеса.Дорог и мостов мы всеравно 50 лет не строим...
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26.08.2021 20:01 Ответить
добре, якщо так.
без якоiсь частини ********* якiсного iмпорту, гарних зразкiв, не буде i ********* свого.
але поступово бiльша частина повинна бути локалiзована.
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26.08.2021 20:03 Ответить
..а дать работу своим, тому же Крюковскому заводу религия не позволяет?
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26.08.2021 20:11 Ответить
както ехал в Киев в новом нашем поезде в купе, долго не мог уснуть, стоял приличный шум, назад ехал в старом вагоне, шума не замечал, вот вам и качество современного гуано...
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26.08.2021 21:11 Ответить
А как же ****** южнокорейские..которые на буксире тянули?
"Укрзалізниця" до кінця 2022 року планує закупити швейцарські поїзди Stadler FLIRT - Цензор.НЕТ 6369
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26.08.2021 20:13 Ответить
Я в нем ехал с выбитыми окнами. Потом 4 часа ночью в чистом поле стояли
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27.08.2021 17:47 Ответить
Безрукий бантустан.Тендер надо на производство!!!

....
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26.08.2021 20:15 Ответить
Так вот почему сегодня городской электрички так и не дождался.
А в обратном направлении рижские так и ездили.
Снимут паровоз с пьедестала и поедет на прицепе
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26.08.2021 20:18 Ответить
А где наши "сапсасаны"?ау Зебобики.
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26.08.2021 20:35 Ответить
САПСАН это сименс,адаптированый только для рашки.Та же ваши сапсаны.
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26.08.2021 20:48 Ответить
Только не для именно для рашки, а для всех стран бывшего совка. У нас он должен был называться Славутич.
А если брать поезда IC, то адаптированный был веларо
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27.08.2021 17:49 Ответить
Точно уедут отсюда все специалисты с головой и руками.Отсюда скоро побегут даже не за деньгами,а чтобы не стать идиотом.
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26.08.2021 20:50 Ответить
Интересно "тестируют" - уже и покрасили, и "УЗ" написали.
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26.08.2021 20:53 Ответить
"УЗ" неефективна корумпована структура яка може закуповувати хоч ракети Ілона Маска бо це за гроші держбюджету які здерли з платників податку .
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26.08.2021 21:01 Ответить
Толку от суперпоездов, когда одни рельсы и для товарняка и для пассажиров. Сколько времени этот супертрейн будет ехать, например в Запорожье?
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26.08.2021 21:08 Ответить
згоден , якшо шосе в дірках то неважливо ти на ферарі чи на запорожці , всеодно швидкість буде майже однакова. Доля корейських потягів тому прикладом.
Ладно самі потяги, але виникає питання чому вагони не роблені у нас. Зараз усі їздять в старих наших (радянських) вагонах і не скаржаться, а коли пересядомо в наші наші та ще й нові - взагалі буде свято якесь.
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26.08.2021 21:30 Ответить
Пусть посмотрят в сторону Львова там уже один валяется под откосом.
Зебилы рельсы раньше поменяйте!
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26.08.2021 21:42 Ответить
Щось банда ригів вже купила на нашу голову в Кореї, ламалися постійно.
Зе-банда хоче придбати ще щось подібне але сума буде захмарною, швейцарці дорогі.
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26.08.2021 22:21 Ответить
Почему не сделать как в нормальных странах:закупить несколько новых поездов+ технологическую линию и лицензию на их производство в Украине? И меть потом более дешевые поезда отечественного производства+ рабочие места,зарплаты и налоги?
Украина прочно скаьывается в аграрную отсталую страну и это притом что есть собственные технические кадры для производства техники
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26.08.2021 22:30 Ответить
Это какие-то устаревшие модели. В Швейцарии давно нет таких электричек. Почти все электрички в Швейцарии двухэтажные. https://www.youtube.com/watch?v=l1KfExgoXLI А на след. видео Цюрихский Аэропорт и ж/д станция под аэропортом. Во второй половине вагон изнутри. Что-то не встречались за 26 лет такие электрички, которые предложили Украине. https://www.youtube.com/watch?v=RH3_7FxugfQ
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26.08.2021 23:59 Ответить
Украина может поезда и локомотивы делать сама!Все для этого есть!А менять абсолютно весь подвижной состав давно пора!Все старое и изношено на 100%.Одни электрички чего стоят!Попередники только крали на железной дороге.ДАЖЕ В ********* уже электрички новые и современые ездят.
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27.08.2021 00:03 Ответить
В наших реалиях - бесполезный проект - чисто распил бабла. Если бы лихштейн и монако производили поезда, то зебилы обязательно у них заказали - ведь откат был бы больше.
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27.08.2021 09:17 Ответить
Можно было бы купить б/у электрички у немцев или скандинавов, и это обошлось бы на 50-60% дешевле. Или заказать на крюковском заводе, наши роботяги получили бы работу.
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27.08.2021 09:20 Ответить
Если бы у бени были ещё паспорта Лихтенштейна и Монако, то купили бы и там
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27.08.2021 17:50 Ответить
их в минске собирают. они такие же швейцарские, как наш президент
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08.02.2022 17:39 Ответить
 
 