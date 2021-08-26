"Укрзализныця" тестирует швейцарские поезда Stadler FLIRT, их могут закупить до конца 2022 года. ФОТОрепортаж
В проекте City Express рассматривается возможность использования поездов Stadler FLIRT производства компании Stadler из швейцарского города Буснанг. Сейчас этот поезд тестируют на маршрутах городской электрички Киева и пригородного сообщения.
Об этом сообщает сайт "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
Первые поезда планируют получить и запустить на маршрутах киевского узла в рамках реализации проекта City Express до конца 2022 года. Среди источников финансирования рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями.
Отмечатеся, что City Express является одним из главных железнодорожных проектов президентской программы "Большая стройка".
"Тестовые заезды поезда FLIRT мы проводили на территории столичной агломерации. Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформам. Уже до конца сентября планируем объявить тендер. Наша задача - разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", - отметил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Электропоезда Stadler FLIRT способны развивать скорость до 160 км/час. В них 262 места для сидения 1-го и 2-го классов. Они приспособлены для людей с инвалидностью и адаптированы для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.
Кроме того, будет проведен тендер, "Укрзализныця" рассылает техническое задание ведущим отечественным и зарубежным производителям.
Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.
Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородское, Богуславское (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинское (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинское (Борисполь, Березань), Узинское (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевское (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).
Напомним, Президент Владимир Зеленский в феврале этого года заявил, что в рамках "Большой стройки" стартует проект City Express, который будет иметь целью обновление пригородного железнодорожного сообщения крупных украинских городов.
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Как то «немножко по дебильному»
скільки коштує швейцарська і наші ?
Поэтому я подозреваю, что цена у Крюковского поезда будет гораздо выше европейских аналогов.
А хюндаи как в песне «я его слепила из того что было».
Первый пуск - он влетел на станцию и ободрал бока, так как был шире, чем в техзадании. Постоянно тралеи обрывал. Я сам так попал зимой, 4 часа в чистом поле с выбитыми стёклами и полностью обесточены. Оборвал тралею, её болтало по всем бортам поезда.
Они до сих пор ломаются регулярно.
Купил поезда IC по цене ICE, и чтобы замылить всем глаза назвал это гуано IC+
Были предложения и по сборке пассажирских поездов, но на тот момент этим рулил сепар кава, который и сейчас при делах
шо там і казать, коли воно конєшно
Чим погана ця українська продукція? Чи завдання знищити українське виробництво, як і все виробництво України, крім теми бені та інших башляющих на зелену лапу олігархів?🤬
Так можно ваще на паровозах ездить шоб Вася имел свое место работы где он полчаса машет молотком, а два часа курит
иди шоле - баночку боярки наверни, а я не буду(сегодня)
Лукашенка кормить и создавать рабочие места соседям у нас умеют, это мы все знаем.
Там был построен новый завод
Stadler Minsk
Теперь производство планируется перевести в Украину
без якоiсь частини ********* якiсного iмпорту, гарних зразкiв, не буде i ********* свого.
але поступово бiльша частина повинна бути локалiзована.
....
А в обратном направлении рижские так и ездили.
Снимут паровоз с пьедестала и поедет на прицепе
А если брать поезда IC, то адаптированный был веларо
Ладно самі потяги, але виникає питання чому вагони не роблені у нас. Зараз усі їздять в старих наших (радянських) вагонах і не скаржаться, а коли пересядомо в наші наші та ще й нові - взагалі буде свято якесь.
Зебилы рельсы раньше поменяйте!
Зе-банда хоче придбати ще щось подібне але сума буде захмарною, швейцарці дорогі.
Украина прочно скаьывается в аграрную отсталую страну и это притом что есть собственные технические кадры для производства техники