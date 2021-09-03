Соорганизатор интернет-магазина с партией каннабиса на 250 тыс. грн задержан в Киеве, - прокуратура. ФОТО
Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры Киева 32-летний киевлянин был задержан по факту незаконного хранения наркотического средства "каннабис" в крупных размерах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу прокуратуры Киева.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, правоохранители получили достоверную оперативную информацию в отношении 32-летнего киевлянина, который занимается незаконной деятельностью. Установлено, что указанный гражданин является администратором и организатором Интернет-сайта, через который осуществляется реализация каннабиса.
Подчеркивается, что 02.09.2021 года мужчина был задержан на "горячем" с 9 пакетами, в которых содержалось около 2,5 кг каннабиса. Стоимость изъятого наркотического средства в случае его розничного сбыта составляет свыше 250 тыс. гривен.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность мужчины к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ на территории столицы.
Досудебное расследование продолжается.
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а вот алкашка косит будь здоров, пару месяцев назад сосед по этажу помер, до 40 не дожил даже. Бухал частенько дешевый алко, который под присмотром ментов продают из под прилавка на остановке трамвая.
10 лет назад одна знакомая уехала на ПМЖ в Канаду, где это разрешено, и ты знаешь отзывы только позитивные, все в магазинах по полочках, и не валяются везде конченные нароклыги прикинь
ще б пак.. 100тис за кіло трави, що росте на городі сама..
хто таке випустить з рук ?