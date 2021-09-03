Соорганизатор интернет-магазина с партией каннабиса на 250 тыс. грн задержан в Киеве, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры Киева 32-летний киевлянин был задержан по факту незаконного хранения наркотического средства "каннабис" в крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу прокуратуры Киева.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, правоохранители получили достоверную оперативную информацию в отношении 32-летнего киевлянина, который занимается незаконной деятельностью. Установлено, что указанный гражданин является администратором и организатором Интернет-сайта, через который осуществляется реализация каннабиса.

Подчеркивается, что 02.09.2021 года мужчина был задержан на "горячем" с 9 пакетами, в которых содержалось около 2,5 кг каннабиса. Стоимость изъятого наркотического средства в случае его розничного сбыта составляет свыше 250 тыс. гривен.

Читайте также: На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность мужчины к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ на территории столицы.

Досудебное расследование продолжается.