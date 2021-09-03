Досудебное расследование в деле растраты имущества на 20 млн грн директором санатория на Киевщине завершено, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего директора государственного детского санатория "Журавочка" по факту растраты имущества почти 20 млн гривен. Дело передано в суд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

"Установлено, что в течение 2015-2020 годов действующий в то время директор совместно с руководителем частного общества, в аренде которого находился имущественный комплекс ГП "Журавочка" на Киевщине, вывезли из санатория оборудование и мебель.

Кроме того, были разобраны на строительные материалы и вывезены корпуса и административные здания санатория.

В результате таких действий государству нанесен ущерб почти 20 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что экс-директора санатория обвиняют в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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