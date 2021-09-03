Самолет с депутатами ОПЗЖ пытался против правил приземлиться в Полтаве, пассажиров не выпустили. ФОТО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу Полтавской областной госадминистрации Олега Синегубова, а также со ссылкой на источники в Полтавской ОГА и в авиакомпании "Роза ветров".

"30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров. Когда самолет приземлился, дошла информация от СБУ, что на борту есть люди, в частности нардепы. Мы приняли решение, чтобы борт таки сел на полосу, но дальше его не пустили, потому что нет соответствующего права. Прежде всего речь идет о безопасности людей", - рассказал Синегубов.

Он также сообщил, что работники аэропорта провели переговоры с людьми, которые находились на борту самолета. Им было все разъяснено, на что они ответили, что "Роза ветров" вроде как заверила их в возможности высадки. "Было принято решение, что высадки в полтавском аэропорту не будет", - добавил глава Полтавской ОГА.

Как отмечается, самолет летел из Киева и приземлился в аэропорту "Полтава" в 11:30, осуществив посадку на взлетной полосе. По информации ОГА, пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Среди них якобы было 9 народных депутатов, но лица людей не устанавливались.

Синегубов сообщил, что об этом случае были проинформированы профильное министерство, Офис президента и правоохранительные органы.

По данным источников в Полтавской ОГА, пассажиров с самолета не выпустили, борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.

Среди пассажиров рейса 1101 якобы были Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, екснардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков.

Также среди пассажиров: помощница екснардепа Виталий Хомутынник Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.

Собеседник "Украинской правды" в ОПЗЖ на вопрос, корректная информация о составе пассажиров самолета, который хотел сесть в Полтаве, ответил: "Ерунда".

В то же время, источник в авиакомпании подтвердил, что такие пассажиры были на борту. По словам собеседника, люди знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев - Полтава.

По состоянию на сейчас в аэропорту "Полтава" происходит реконструкция, рейсовые самолеты там не принимают.