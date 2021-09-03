Самолет с депутатами ОПЗЖ пытался против правил приземлиться в Полтаве, пассажиров не выпустили. ФОТО
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу Полтавской областной госадминистрации Олега Синегубова, а также со ссылкой на источники в Полтавской ОГА и в авиакомпании "Роза ветров".
"30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров. Когда самолет приземлился, дошла информация от СБУ, что на борту есть люди, в частности нардепы. Мы приняли решение, чтобы борт таки сел на полосу, но дальше его не пустили, потому что нет соответствующего права. Прежде всего речь идет о безопасности людей", - рассказал Синегубов.
Он также сообщил, что работники аэропорта провели переговоры с людьми, которые находились на борту самолета. Им было все разъяснено, на что они ответили, что "Роза ветров" вроде как заверила их в возможности высадки. "Было принято решение, что высадки в полтавском аэропорту не будет", - добавил глава Полтавской ОГА.
Как отмечается, самолет летел из Киева и приземлился в аэропорту "Полтава" в 11:30, осуществив посадку на взлетной полосе. По информации ОГА, пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Среди них якобы было 9 народных депутатов, но лица людей не устанавливались.
Синегубов сообщил, что об этом случае были проинформированы профильное министерство, Офис президента и правоохранительные органы.
По данным источников в Полтавской ОГА, пассажиров с самолета не выпустили, борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.
Среди пассажиров рейса 1101 якобы были Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, екснардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков.
Также среди пассажиров: помощница екснардепа Виталий Хомутынник Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.
Собеседник "Украинской правды" в ОПЗЖ на вопрос, корректная информация о составе пассажиров самолета, который хотел сесть в Полтаве, ответил: "Ерунда".
В то же время, источник в авиакомпании подтвердил, что такие пассажиры были на борту. По словам собеседника, люди знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев - Полтава.
По состоянию на сейчас в аэропорту "Полтава" происходит реконструкция, рейсовые самолеты там не принимают.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аэропорт на ремонте - бульдозер на взлетке и "ага" - минус 15 рабиновичей с помощниками 😂
- "пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче"
В нас, на щастя, євреї не тітульна нація. Я за рівні права усіх націй, які є громадянами України.
Тогда не будет тихого захвата стран цивилизованного мира беженцами. Вон в Дании, в некоторых городах уже даже празднование Рождества отменили.
А от празднования Рождества и Ураза-байрам вреда пока не вижу, и на улицах, после их празднования нет гор мусора.
Я молодец?
С радостью поговорил бы с Вами о процентах, но это слишком громоздкая тема для форума. Тут не только говорить, тут работать нужно. каждый день, кропотливо и настойчиво. Люди должны знать правду.
Одна банда, только делают вид, что грызутся.
Цей може і з грунтовки злетіли
Надо было их сначала обрезать, а потом уже дальше с ними разбираться.
ххх
Аэропорт на реконструкции, стало быть борты не принимает. Те пытались приземлиться, но им не разрешили покинуть борт.
Напрасно не разрешили. Пусть бы покидали борт.
Траур отпраздновали бы весело
походу в каждой области найдётся такой-сякой аэродром.. а говнокомандувач у нас никакой, чуть шо - сразу морозится и прячется "в траву".. пока раздуплится или раздуплят - много крови утечёт..