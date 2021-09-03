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Самолет с депутатами ОПЗЖ пытался против правил приземлиться в Полтаве, пассажиров не выпустили. ФОТО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу Полтавской областной госадминистрации Олега Синегубова, а также со ссылкой на источники в Полтавской ОГА и в авиакомпании "Роза ветров".

"30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров. Когда самолет приземлился, дошла информация от СБУ, что на борту есть люди, в частности нардепы. Мы приняли решение, чтобы борт таки сел на полосу, но дальше его не пустили, потому что нет соответствующего права. Прежде всего речь идет о безопасности людей", - рассказал Синегубов.

Самолет с депутатами ОПЗЖ пытался против правил приземлиться в Полтаве, пассажиров не выпустили 01

Он также сообщил, что работники аэропорта провели переговоры с людьми, которые находились на борту самолета. Им было все разъяснено, на что они ответили, что "Роза ветров" вроде как заверила их в возможности высадки. "Было принято решение, что высадки в полтавском аэропорту не будет", - добавил глава Полтавской ОГА.

Самолет с депутатами ОПЗЖ пытался против правил приземлиться в Полтаве, пассажиров не выпустили 02

Как отмечается, самолет летел из Киева и приземлился в аэропорту "Полтава" в 11:30, осуществив посадку на взлетной полосе. По информации ОГА, пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Среди них якобы было 9 народных депутатов, но лица людей не устанавливались.

Синегубов сообщил, что об этом случае были проинформированы профильное министерство, Офис президента и правоохранительные органы.

По данным источников в Полтавской ОГА, пассажиров с самолета не выпустили, борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.

Среди пассажиров рейса 1101 якобы были Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, екснардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков.

Также среди пассажиров: помощница екснардепа Виталий Хомутынник Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.

Собеседник "Украинской правды" в ОПЗЖ на вопрос, корректная информация о составе пассажиров самолета, который хотел сесть в Полтаве, ответил: "Ерунда".

В то же время, источник в авиакомпании подтвердил, что такие пассажиры были на борту. По словам собеседника, люди знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев - Полтава.

По состоянию на сейчас в аэропорту "Полтава" происходит реконструкция, рейсовые самолеты там не принимают.

Левочкин Сергей (556) Тахтаулове (764) самолет (3591) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+56
в Полтаве что ПВО нету ?
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03.09.2021 16:42
+45
Делается просто: с километровой высоты высаживаются пассажиры и пустой самолет спокойно садится в аэропорту без лицензии. Недовольны 15 чертей, довольна вся страна.
Я молодец?
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03.09.2021 16:46
+34
ОПЗеЖшные депутаты на самолете бени пытались нарушить правила. Кто то удивлён?
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03.09.2021 16:43
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Правила форума Совет форумчан
в Полтаве что ПВО нету ?
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03.09.2021 16:42 Ответить
Зачем ракеты тратить?
Аэропорт на ремонте - бульдозер на взлетке и "ага" - минус 15 рабиновичей с помощниками 😂
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03.09.2021 17:15 Ответить
А в Охвис зачем сообщили. Они что авиадиспетчеры там все !??
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03.09.2021 18:15 Ответить
Чиновники нюхом чуют куда надо сообщать,где сейчас находится центр управления страной.ну не Чмигалю ж деревянному сообщать?
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03.09.2021 20:50 Ответить
А пілоти?
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03.09.2021 17:41 Ответить
Владислав Носовский:А пілоти?! А нічого було найматися в прислуга ворогам України!!!
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03.09.2021 18:35 Ответить
Це компанія WindRose, пілоти лише виконавці.
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03.09.2021 18:42 Ответить
Владислав Носковский: тем не менее! А если бы перенестись во времени,в истории,и повезли они Фюрера Третьего Рейха,то же были бы не при чём?
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03.09.2021 18:49 Ответить
Але ж вони фюрера не повезли))) я абсолютно підтримую будь-яку екзекуцію стосовно зажопів, проте пілотів не чіпати))
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03.09.2021 20:05 Ответить
ОПЗеЖшные депутаты на самолете бени пытались нарушить правила. Кто то удивлён?
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03.09.2021 16:43 Ответить
Тут важнее другое, а у нас есть депутаты украинской национальности?
- "пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче"
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03.09.2021 17:40 Ответить
є, всі, хто має паспорт України. не залежно від віросповідання.
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03.09.2021 17:48 Ответить
Я за квоту у Раді з національного відсотку, а не з віросподівання.
В нас, на щастя, євреї не тітульна нація. Я за рівні права усіх націй, які є громадянами України.
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03.09.2021 17:53 Ответить
Там квота по проценту популярности у избирателей. Или ты не в курсе?
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04.09.2021 13:42 Ответить
Украина - многонациональная страна. тут многие нации живут уже несколько тысячелетий (например греки). Чтобы не возникало межнациональных конфликтов и ради РАВЕНСТВА прав, пришла пора ввести квоты депутатских мандатов по национальному признаку, в соответствии с процентами КАЖДОЙ национальности в стране. А вот квоту по гендерному типу, считаю нужно отменить, так как в Украине традиционно женщины участвуют в управлении страной не меньше мужчин, просто зачастую женщинам это менее интересно, у них их дети на руках.
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04.09.2021 18:20 Ответить
В самом "логове" демократии или где-то в ЕС (в цивилизованном мире), есть национальные квоты в парламентах?
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04.09.2021 18:46 Ответить
А почему нам не стать впереди всей планеты?
Тогда не будет тихого захвата стран цивилизованного мира беженцами. Вон в Дании, в некоторых городах уже даже празднование Рождества отменили.
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04.09.2021 18:50 Ответить
Когда везде отменят Рождество, Рош ха-Шана, Ураза-байрам и т.п., тогда и будет на Земле, как минимум, меньше проблем.
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04.09.2021 19:18 Ответить
Я за немедленную отмену Рош ха-Шана, нечего тут эпидемию короновируса разносить и разную заразу.

А от празднования Рождества и Ураза-байрам вреда пока не вижу, и на улицах, после их празднования нет гор мусора.
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04.09.2021 22:15 Ответить
не знали просто о "членах опзж"
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03.09.2021 16:45 Ответить
Делается просто: с километровой высоты высаживаются пассажиры и пустой самолет спокойно садится в аэропорту без лицензии. Недовольны 15 чертей, довольна вся страна.
Я молодец?
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03.09.2021 16:46 Ответить
да
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03.09.2021 16:47 Ответить
ага
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03.09.2021 17:18 Ответить
над Кримом краще скинуть або над думою.
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03.09.2021 17:50 Ответить
Там своего дерьма в достатке. А для нас важно, чтобы предатели и коллаборанты были раномерно и красиво расплющены по всей территории Украины! Ибо *****!
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03.09.2021 18:21 Ответить
Предварительно одев на них пояса смертников.
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03.09.2021 19:30 Ответить
Эх,Владимир Иванец,Вас бы в президенты...!
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03.09.2021 18:33 Ответить
Знаете, нас, таких президентов здесь воз и маленькая тележка. Вот если бы мы не молчали, когда надо кричать, не продавливали диваны, когда нужно подняться и защитить свою страну, детей, будущее, тогда и президенты у нас были бы достойные. А не как вот это... как его... ну как сказать, чтобы не матом?!
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03.09.2021 18:45 Ответить
Владимир Иванец,согласен и в полной мере поддерживаю! Но вот беда:из 73% около 25% по сей день не осознали и не поняли "всю свою вину,меру, степень,глубину!"Это я уже Леонида Филатова цитирую.
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03.09.2021 19:01 Ответить
Филатова знаю и люблю. Глубокий ум у человека, талант был тот еще!
С радостью поговорил бы с Вами о процентах, но это слишком громоздкая тема для форума. Тут не только говорить, тут работать нужно. каждый день, кропотливо и настойчиво. Люди должны знать правду.
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03.09.2021 19:39 Ответить
Звичайно молодець! Ви такий креативний!
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03.09.2021 19:13 Ответить
Спасибо! Но креатива здесь практически никакого. Я просто озвучил то, что миллионы думают!
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03.09.2021 19:40 Ответить
розлітались *********
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03.09.2021 16:50 Ответить
15 петухов в летающем курятнике
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03.09.2021 16:53 Ответить
Мне наплевать на этих чертей ОПЗШных... но, это- нестандартный случай. Обострение? А зачем? Кому-то это надо, как очевидно...
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03.09.2021 16:52 Ответить
вони думали, шо боярам усе можна. раніше ж можна було. хрен би так раніше якийсь плебей із якоїсь ога таке б заборонив.
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03.09.2021 17:51 Ответить
Вибачте,а шо ето за картінка із мацкви?
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04.09.2021 13:32 Ответить
Удаляю.
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04.09.2021 17:37 Ответить
Смішно. Зеліни опоненти . А от до чього Бенін самольот?)
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03.09.2021 16:55 Ответить
К цадику гадячскому на могилку летели
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03.09.2021 17:41 Ответить
Так и те и те - кошерные.
Одна банда, только делают вид, что грызутся.
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03.09.2021 17:41 Ответить
ото дивина! Літак з такою кількістю колаборантів і не впав...
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03.09.2021 16:56 Ответить
АН-24?,
Цей може і з грунтовки злетіли
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03.09.2021 16:56 Ответить
Это не АН-24, а самолёт производства франко-итальянского концерна ATR-72.
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03.09.2021 17:11 Ответить
Літак з депутатами ОПЗЖ намагався проти правил приземлитися в Полтаві, пасажирів не випустили - Цензор.НЕТ 5020
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03.09.2021 16:57 Ответить
Гопники на гастролях
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03.09.2021 17:08 Ответить
"...пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче."

Надо было их сначала обрезать, а потом уже дальше с ними разбираться.
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03.09.2021 17:16 Ответить
Шо, еще раз??
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04.09.2021 13:48 Ответить
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт. Источник: https://censor.net/ru/p3286228

ххх
Аэропорт на реконструкции, стало быть борты не принимает. Те пытались приземлиться, но им не разрешили покинуть борт.
Напрасно не разрешили. Пусть бы покидали борт.
Траур отпраздновали бы весело
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03.09.2021 17:17 Ответить
опзжопа рабиновичей хотела прорваться в нарушение законов, вся их смрадная жизнь - всплошные нарушения.
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03.09.2021 17:26 Ответить
Считают себя "хозяевами жизни" в этой стране, что хотят, то и делают.
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03.09.2021 17:46 Ответить
бояре
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03.09.2021 17:54 Ответить
членьі и членихи ОПЗЖ вечно что придумают...какой еще гадяч!
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03.09.2021 17:46 Ответить
У "розы ветров" до сих пор не анулировали лицензию?
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03.09.2021 17:50 Ответить
аннулировали
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03.09.2021 17:50 Ответить
почему бы и не разведка боем для орков..? СБУ поверит в "честное благородное" слово засланцев?..
походу в каждой области найдётся такой-сякой аэродром.. а говнокомандувач у нас никакой, чуть шо - сразу морозится и прячется "в траву".. пока раздуплится или раздуплят - много крови утечёт..
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03.09.2021 18:00 Ответить
а чому літак зелений?
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03.09.2021 18:11 Ответить
Возил зеленых на симпозиум в Трускавец.
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03.09.2021 18:20 Ответить
Надо было их заставить покинуть борт при заходе на посадку
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03.09.2021 18:37 Ответить
Нахєр с пляжа!
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03.09.2021 18:40 Ответить
Та дійсно. Які то "люди"? Шваль одна, а людей нема. Правильно сказали.
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03.09.2021 18:46 Ответить
С москвы летели с новыми методичками?Куда смотрит сбу ?Ведь все прекрасно знают,что опзж финансируют фсб рф.Откуда у них столько денег да и еще на самолет?
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04.09.2021 08:56 Ответить
Лётчикам надо было "отбомбиться" этими дерьмопутатами ...
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04.09.2021 09:37 Ответить
что ни у кого там пзрк не было, сразу 15 Пид....в можно было отправить в ад.....
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04.09.2021 15:30 Ответить
 
 