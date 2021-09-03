Мужчина похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать на Виннитчине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала мужчину, который похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе - за попытку изнасилования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

В полицию обратилась мать 11-летней девочки ии сообщила, что односельчанин в своем доме удерживает ее дочь.

Полицейские, прибывшие на вызов, выбили двери в доме, где злоумышленник закрылся с ребенком и освободили малолетнюю заложницу.

Предварительно установлено, что девочку нетрезвый злоумышленник встретил на улице села, когда она возвращалась домой от подружки. Пригрозив физической расправой, он заставил ребенка сесть в коляску его мотоцикла и ехать с ним. Односельчане, которые видели девочку с взрослым мужчиной, позвонили его родителям. Когда родные прибежали к дому злоумышленника и поняли, что он закрылся с ребенком и никого не впустит - сразу позвонили в полицию.

Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе - за попытку изнасилования. Ребенку, который пыталась убежать от насильника, и который заставлял ее пить алкоголь, душил и угрожал убить, пока оказывают помощь психологи.

На месте происшествия криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о преступных действиях задержанного.

Злоумышленник задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей. За такое преступление предусмотрено наказание - до 15 лет заключения.

Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

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