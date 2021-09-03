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Мужчина похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать на Виннитчине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала мужчину, который похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе - за попытку изнасилования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

В полицию обратилась мать 11-летней девочки ии сообщила, что односельчанин в своем доме удерживает ее дочь.

Полицейские, прибывшие на вызов, выбили двери в доме, где злоумышленник закрылся с ребенком и освободили малолетнюю заложницу.
Предварительно установлено, что девочку нетрезвый злоумышленник встретил на улице села, когда она возвращалась домой от подружки. Пригрозив физической расправой, он заставил ребенка сесть в коляску его мотоцикла и ехать с ним. Односельчане, которые видели девочку с взрослым мужчиной, позвонили его родителям. Когда родные прибежали к дому злоумышленника и поняли, что он закрылся с ребенком и никого не впустит - сразу позвонили в полицию.

Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе - за попытку изнасилования. Ребенку, который пыталась убежать от насильника, и который заставлял ее пить алкоголь, душил и угрожал убить, пока оказывают помощь психологи.

На месте происшествия криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о преступных действиях задержанного.
Злоумышленник задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей. За такое преступление предусмотрено наказание - до 15 лет заключения.

Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

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Мужчина похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать на Виннитчине, - Нацполиция 01
Мужчина похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать на Виннитчине, - Нацполиция 02
Мужчина похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать на Виннитчине, - Нацполиция 03
Мужчина похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать на Виннитчине, - Нацполиция 04

Автор: 

Винницкая область (1034) дети (6492) изнасилование (917) Нацполиция (16459) похищение (1686)


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Топ комментарии
+19
Рожу этого ублюдка покажите! Возможно, его еще кто-то опознает.
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03.09.2021 17:13
+14
Привязатьк мотоциклу и катать по селу
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03.09.2021 17:09
+14
Кандидат в депутаты Слуги народа!
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03.09.2021 17:12
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Привязатьк мотоциклу и катать по селу
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03.09.2021 17:09 Ответить
До двох мотоциклів.
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03.09.2021 17:17 Ответить
за яйца
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03.09.2021 17:53 Ответить
Ні, перед тим як" катать" прив"язаного по селу потрібно ще й яйця обрізати начисто тупим серпом.
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03.09.2021 22:06 Ответить
Кандидат в депутаты Слуги народа!
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03.09.2021 17:12 Ответить
Рожу этого ублюдка покажите! Возможно, его еще кто-то опознает.
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03.09.2021 17:13 Ответить
у иврапейцив так низя! сперва вину докажите!
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03.09.2021 17:42 Ответить
А мы им не скажем! Зашарашим укол серной кислоты в яйца этого упыря и начнем следственные действия.
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03.09.2021 17:44 Ответить
Подвесить на сельской площади за причинное место и пусть ночку повисит. Все равно уже человеком не станет
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03.09.2021 17:15 Ответить
Вот для какого биомусора должны выдумать вирус и очистить Землю.
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03.09.2021 17:16 Ответить
Офигенно смелые односельчане!
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03.09.2021 17:16 Ответить
Каструвати виродка !!
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03.09.2021 17:23 Ответить
Ни как не пойму,почему для таких выродков нет закона о принудительной химической кастрации?
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03.09.2021 17:38 Ответить
Ви зауважили,як збільшилось на вулицях психічно нездорових людей?..Вчора у Львові від Опери до Коперніка зустрів трьох,причому один був агресивний,копав сміттєві урни...У нас їх ніколи не бракувало,але тепер таке враження що закрили Кульпарківську...Там у нас під № 95 найстаріший в Україні дурдом...
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03.09.2021 17:26 Ответить
Живьём 3/14дораса в кислоте растворить...
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03.09.2021 17:27 Ответить
Отдать бойцовской собаке на растерзания Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1744
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03.09.2021 17:39 Ответить
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6144
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03.09.2021 17:47 Ответить
Отдать бойцовским котам на.. да какаяразніца, просто отдать.
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9739
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03.09.2021 17:50 Ответить
Мені здається, він просто хворий на голову. Та ще й алік.
А що скажете про тверезих, здорових мужиків, які одружуються з маленькими неповнолітніми дівчатками?
Айша, улюблена дружина пророка Мухаммада. Їй було всього 9 років, коли пророк узяв її за дружину. До речі, саме ревність до Айші спричинила наказ пророка усім мусульманкам ховати обличчя від чоловіків. З того часу мусульманки одягаються у чорні мішки-маскхалати... )))

Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 366
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03.09.2021 18:00 Ответить
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 775
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03.09.2021 18:09 Ответить
За яйця цього 3,14дора підвісити і нехай висить поки здохне, падло!
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03.09.2021 18:16 Ответить
Ты что, так нельзя, может быть это наш будущий президент.....
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03.09.2021 18:36 Ответить
Таких слід знищувати - бажано вкрай жорстоко та публічно. Аби іншим була наука. Жодних прав у подібної мерзоти не може бути в принципі.
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03.09.2021 18:27 Ответить
вот оно - животное человеческой породы ... - в утиль..
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03.09.2021 18:45 Ответить
Хай попрощаеться із мотом і садочком.....
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03.09.2021 19:47 Ответить
хата есть, мотоцикл есть, даже телик есть, хатка такая ухоженная - чего тебе еще не хватало, скотина
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03.09.2021 21:54 Ответить
Ему нужно отрубить по одному - яйца, салупу и нос с ушами с временным промежутком в 1 месяц. Затем работать на урановых рудниках в Жёлтых Водах.
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03.09.2021 22:33 Ответить
Забыл добавить что рубать надо только японской катаной в прямом эфире.
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03.09.2021 22:34 Ответить
Виродок.
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04.09.2021 02:21 Ответить
 
 