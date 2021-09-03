Мемориальную доску погибшему при выходе из Иловайска воину 93-й ОМБр Василию Логвиненко открыли в Никополе. ФОТОрепортаж

Вчера, 2 сентября, в городе Никополь Днепропетровской области, на фасаде общеобразовательной школы №5 торжественно открыли мемориальную доску Василию Васильевичу Логвиненко, 1978 года рождения, солдату, пулеметчику 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 29.08.2014 года в районе села Новокатериновка Старобешевского района Донецкой области во время выхода из Иловайского котла так называемым Зеленым коридором на перекрестке дорог из поселка Победа в село Новокатериновка рядом с прудом. Погиб вместе со значительной частью воинов 93-й механизированной бригады, которые пока что не опознаны (не идентифицированы). Был эксгумированы поисковиками Миссии "Эвакуация-200" ( "Черный тюльпан") 11 сентября 2014 года. Опознан по экспертизе ДНК.

Об этом говорится на Фейсбук-странице Никопольского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось открытие мемориальной доски Логвиненко Василию Васильевичу, погибшему при исполнении воинского долга на востоке Украины. Мемориальную доску разместили на здании школы №5, в которой учился погибший герой.

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Родился Логвиненко Василий 16.11.1978 года в Днепропетровской обл., Никопольского района, с. Криничоватое.

В 1997 году окончил Никопольский центр профессионального образования.

С 1997 по 1998 годы проходил срочную воинскую службу в армии.

С 2003 года работал в ЗАО Никопольский завод технологической оснастки формовщиком 6 разряда.

Мобилизован в ряды ВСУ 3 апреля 2014, принимал непосредственное участие в Антитеррористических операциях на востоке Украины.

Солдат, пулеметчик 93-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 29.08.2014 года в результате расстрела военной колонны российскими войсками во время выхода из Иловайского котла в районе с. Новокатериновка.

Похоронен в г.. Никополе на Аллее почетных захоронений городского кладбища.

Указом Президента Украины № 9/2016 от 16.01.2016 года награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Указом Президента Украины № 53/2016 от 17 февраля 2016 награжден отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (посмертно).

Вечная память Герою!", - отмечается в сообщении.



















