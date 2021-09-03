Реконструированное приемное отделение открыли в Конотопской ЦРБ на Сумщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Отделение экстренной медицинской помощи Конотопской центральной районной больницы им. Академика Михаила Давыдова полностью реконструировали и открыли для пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

"В каком бы критическом состоянии не попадал сюда человек, ему необходимо срочно оказать первую медицинскую помощь. И эти первые минуты, первые часы в медицинском учреждении - они главные в спасении человеческой жизни и здоровья", - подчеркнул глава ОГА Дмитрий Живицкий.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в медучреждении построили современный въезд для принятия пациентов, обустроили современное отделение для регистрации, три палаты на 4 койки для временного пребывания пациентов, реанимационную палату, профильные кабинеты врачей и других медработников, санитарную комнату для людей с инвалидностью и отдельную палату для лиц с агрессивным поведением. Приемное отделение Конотопской ЦРБ также получило современный компьютерный томограф.

Отмечается, что кроме восстановления самого здания, медучреждения получают современную медтехнику, автомобили скорой помощи. Накануне Сумщина получила 15 таких машин. Чтобы скорые доставляли пациентов в больницы в четко определенные сроки, по всей Украине и в Сумской области в частности активно ремонтируют дороги.

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Всего на реконструкцию приемного отделения экстренной медицинской помощи Конотопской ЦРБ выделили 13 млн грн. Из них 6 млн грн - из государственного бюджета и 7 млн ​​- средства городского бюджета.

Всего на Сумщине в рамках президентской программы "Большая стройка" планируют открыть 7 приемных отделений. Вскоре откроют приемные отделения экстренной медицинской помощи в Ахтырской ЦРБ и Роменской ЦРБ, в работе приемное отделение Глуховской городской больницы. Стоимость всех 7 объектов составила почти 86,6 млн гривен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник

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