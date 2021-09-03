Форум "Из пустоты в изобилие" установил рекорд Гиннесса сразу в двух номинациях. ФОТОрепортаж

1 сентября в Киеве состоялся масштабный онлайн-форум "Из пустоты в изобилие".

Как информирует Цензор.НЕТ, форум, продолжавшийся 24 часа, 24 минуты, 24 секунды с трансляцией на все 6 континентов на четырех языках, установил двойной рекорд.

Это стало новым двойным рекордом, который был зафиксирован прямо во время онлайн-трансляции и внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длительный международный онлайн-форум с одним модератором.

Отмечается, что модератором был Андреас Тиссен из Германии, которому принадлежит идея провести экстраординарное мероприятие, где участники со всей планеты получат инновационный образовательный контент, примут участие в благотворительном проекте "Осуществи мечту".

"Благодарность - это дверь, входя в которую ты увидишь изобилие в жизни!", - заявляет Андреас Тиссен, международный коуч и тренер с более чем 29-летним опытом работы.

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На мероприятии выступили 24 топ-спикера со всего мира, среди которых: Андреас Тиссен, Ник Вуйчич, Радислав Гандапас, Ицхак Пинтосевич, Аллан Пиз, Джон Максвелл, Тим Стори, доктор Кэролайн Лиф, Робин Шарма, Оливер Гейссельхарт, Елена Адамова, Андрей Шатырко, Евгений Войт, Светлана Спивакова, Наталья Самойленко, Лика Роман, Игорь Фостенко, Джулиен Бакхаус и другие.

Ведущими форума и ток-шоу были Лара Мазур и Сергей Лысак, а также ведущий телеканала 1+1 Юрий Горбунов.

На форуме проводились панельные дискуссии, интерактивные игры, опросы, психологические тесты и развлекательные экшены. Программа состояла из 5 блоков - самых востребованных сфер для каждого человека. Это личностный рост, здоровье, бизнес, взаимоотношения, осознанность.

Финалом мероприятия стал розыгрыш автомобиля Citroen C3 в прямом эфире! Также платформа Edufy собрала 800 тысяч гривен пожертвований для маленьких пациентов проекта "Осуществи мечту".

Как заявляют организаторы, Форум - это только первый проект в глобальной и масштабной программе от образовательной платформы Edufy.

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