Преподаватель "политинформации" из донецкого лицея Черная устроилась в вуз в Бахмуте. ВИДЕО+ФОТО

Ольга Черная - учитель русского языка и литературы. В донецком лицее №5 она вела уроки "политинформации", расхваливая НВФ "ДНР".

Теперь Черная работает в Горловском институте иностранных языков, который в 2014 году переехал в Бахмут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свободное радио".

"Ольга Черная - да, трудоустроена, на должности культорганизатора", - сказала журналистам директор Горловского института иностранных языков Евгения Белицкая.

При этом еще в январе 2018 года Черная проводила с детьми занятия по "политинформации" и рассказывала СМИ боевиков о том, как важны эти уроки.

"Очень важно в плане воспитательной работы, патриотической работы проводить политинформации. Почему мы называем их так: "Мы в теме?". Мы должны быть в теме, мы должны знать, чем живет наша республика", - говорила тогда Черная.

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После "политинформации" от Черной один из учеников 5-Б класса говорит: "Я категорически против возвращения нас в состав Украины. Потому что у меня на войне погибли 7 прадедушек. Один был танкистом, прошел всю войну. Бандера - не мой герой. У меня мои герои: мои семь прадедушек, маршал Жуков и Рокоссовский. Я не могу и не хочу их предать".

Черная с лета 2018 года находится в базе центра "Миротворец" как "пособник террористов ДНР, за антиукраинскую пропаганду и агитацию".

Директор Горловского института иностранных языков Белицкая говорит, что не видит никаких проблем в трудоустройстве Черной.

"Трудоустроена. И что? На нее заведено какое-то дело или что? Человек лишен каких-либо прав на территории Украины? Дело заведено на нее? Если не заведено дело, что это вообще такое? Насколько я знаю, она не лишена никаких гражданских прав. Если к ней есть какие-то претензии со стороны власти... Или лишена? Или у нас сталинский режим, и вы его представители, Свободное радио?", - заявила директор вуза.

Евгения Белицкая, директор Горловского института иностранных языков

Директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева прокомментировала ситуацию так: "Зная директора этого заведения, я не думаю, что там есть какие-то препоны (для трудоустройства Черной. - Ред.). Если есть такие факты (о политинформации в Донецке. - Ред.), пожалуйста, надо обратиться в соответствующие органы, чтобы все это было проверено, и дальше всему этому будет предоставлен ход".

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У Черной есть профиль в заблокированной в Украине соцсети "Одноклассники". Ее фотографии там украшают многочисленные георгиевские ленты. Также встречаются снимки из Москвы и публикации антиукраинского характера.

В Донецк Черная уехала после того, как военнослужащие ликвидировали ее сына-террориста Сергея Иочкова. Весной 2014 года Иочков, который до этого был руководителем департамента по борьбе с коррупцией в государственных органах, взял себе псевдо "Велес" и возглавил бахмутских сторонников организации "ДНР".

7 июня 2014 года группа боевиков во временно оккупированном Бахмуте пыталась похитить командира местной военной части Владимира Чобитка. Украинский военный получил серьезные ранения, но успел вызвать побратимов на помощь. Во время перестрелки между подкреплением и боевиками бойцы ВСУ убили нескольких нападающих. Одним из них оказался Сергей Иочков, сын Ольги Черной.