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При взрыве автомобиля в Днепре погиб мединструктор, член организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак, - СМИ. ФОТОрепортаж

В автомобиле Nissan Primera, который взорвался и сгорел средь бела дня в Днепре 15 сентября, находился Алексей Кавлак из Киева – член Совета общественной организации "Украинский Легион". В этом страшном ЧП погибла и его пассажирка Дарья Гречищева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL рассказали в общественной организации "Украинский Легион".

Мужчина с позывным Змей был старшим инструктором Легиона и 44-го учебного центра тактической медицины. 

Алексей вместе с другими "легионерами" приехали в Днепр еще на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях.

В частности, были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобное.

При взрыве автомобиля в Днепре погиб мединструктор, член организации Украинский Легион Алексей Кавлак, - СМИ 01
При взрыве автомобиля в Днепре погиб мединструктор, член организации Украинский Легион Алексей Кавлак, - СМИ 02

"Он часто проводил занятия, обучая людей тактической медицине. Это было его направление. Позывной "Змей", – отметил собеседник.

"Насколько знаю, он не является участником боевых действий. В "УЛ" с 2014 года, с самого начала. Инструктор по домедицинской помощи, имел много выездов для проведения тренингов в войска и на передовую. Участвовал в проектах по минной безопасности – учения проводились на территории Луганской и Донецкой областей для школьников. Еще много сделал в направлении национально-патриотичного воспитания молодежи – проект "Потомки свободных". А в последнее время начал собственный – Aid Brothers", – рассказал глава ОО "Украинский Легион" Александр Санников.

По данным местных СМИ, погибла также пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

При взрыве автомобиля в Днепре погиб мединструктор, член организации Украинский Легион Алексей Кавлак, - СМИ 03
При взрыве автомобиля в Днепре погиб мединструктор, член организации Украинский Легион Алексей Кавлак, - СМИ 04

Ранее сообщалось, что 15 сентября два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре. Нацполиция квалифицировала взрыв как теракт.

Читайте также: Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6742) Днепр (4418) смерть (9223)


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Топ комментарии
+24
Тварь, не попадайся в Украине - хреново подохнешь.
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15.09.2021 11:50
+11
Учения по изъятию биткоинов у населения.
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15.09.2021 11:53
+8
Пипец. А Бакановское СБУ чем ответит рашенским диверсантам? Проведет учения по борьбе с контрабандой?
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15.09.2021 11:51
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"Известно, что Кавлак часто проводил занятия обучения по тактической медицины. Это было его направление."

Источник:

І кому він міг настільки заважати, що його вбили?
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15.09.2021 11:48 Ответить
Тварь, не попадайся в Украине - хреново подохнешь.
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15.09.2021 11:50 Ответить
Шановний не спілкуйтеся Ви з імбецилами, такі пі.дараси як , на те не заслуговують, проте запевняю Вас що в Україні він не зявится по декільком причинам, а саме:

1.хоч прикривається прапором польщі скоріш за все він в кац.апстані, а тому відповідно ка.цап, або себе таким рахує;

2. Оскільки він ка.цап та вміє писати, а серед пі.дарососсіян це рідкість, то він вище середнього рівня розвитку, і тому що ка.цапи пінічно бояться Україну те все що з Нею звязано, ноги його тут не буде;

3.Ну і останньє але не менш важливе питання, звідки у пі.дарососіянина гроші на подорож до України?
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15.09.2021 11:56 Ответить
Не пол-Украины, а 20%. Не преувеличивайте.
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15.09.2021 12:52 Ответить
В спам, лаптерогий!
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15.09.2021 11:51 Ответить
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15.09.2021 11:52 Ответить
Самолетов , тварь ты ватная ,исчезни 😡
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15.09.2021 12:18 Ответить
Пипец. А Бакановское СБУ чем ответит рашенским диверсантам? Проведет учения по борьбе с контрабандой?
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15.09.2021 11:51 Ответить
Учения по изъятию биткоинов у населения.
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15.09.2021 11:53 Ответить
И спишут что ветеран сам себя случайно подорвал. Уже пошли первые вбросы.
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15.09.2021 12:00 Ответить
Ну да. Первый от цензора.

Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак. Источник:
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15.09.2021 13:32 Ответить
Вообще всё плохо? Погиб Алексей Кавлак, а вторая Дарья Гречищева из ГСЧС
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15.09.2021 22:17 Ответить
гнида беларузкая оффни пасть тварь
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15.09.2021 11:51 Ответить
это кцпдрил-тундропитек
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15.09.2021 11:54 Ответить
Почему не расследуются резонансные убийства ?
Тому що - их организовывают спецы более профессиональные , чем люди , которые их расследуют ( бывший разведчик Чекалкин в интервью )

рекрмендую :

Ексклюзивне Інтерв'ю з Дмитром Чекалкиним до 30 Дня Незалежності України

https://youtu.be/XptE6wkkec0

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15.09.2021 11:52 Ответить
А может та женщина была чьей то женой? Может банальная бытовуха?
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15.09.2021 11:52 Ответить
да, конечно. и путен не хйло и зеля не клоун
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15.09.2021 11:53 Ответить
гєбня не щадит никого и нигде

щадить , это только мы можем
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15.09.2021 11:54 Ответить
Вы дибилы блд! Убили одного ! Встанут сто! Это УКРАИНА!!!
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15.09.2021 11:55 Ответить
Ага, смєтуни вже бігуть!
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15.09.2021 12:07 Ответить
Украина передала России участницу террористической группировки "ДНР" Юлию Прасолову, осужденную за https://zn.ua/UKRAINE/v-sbu-pokazali-foto-organizatora-podryva-avtomobilya-polkovnika-haraberyusha-264747_.html убийство полковника СБУ Александра Хараберюша , в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Прасолову включила в обменный список российская сторона. По данным СМИ, убийца сейчас находится в Москве, сообщает мариупольское издание https://www.0629.com.ua/news/2505762/terroristku-ubivsuu-v-mariupole-polkovnika-sbu-haraberusa-obmenali-na-ukrainskih-zaloznikov-kremla "0629" .
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15.09.2021 11:57 Ответить
Стулки пельку!

Кацапня знов вільно себе чухає як навесні 14-го.
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15.09.2021 12:05 Ответить
Яке ж ти кончене...
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15.09.2021 12:23 Ответить
Ти навіть не уявляєш яке ти кончене, тобі навіть пояснити це нереально.
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15.09.2021 12:49 Ответить
нет, по моему как раз таки вы
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15.09.2021 12:52 Ответить
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15.09.2021 12:54 Ответить
А причем здесь моя скромная персона? В ссылкочках что я вам кидал на наши СМИ все есть и никакой "отсебятины".
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15.09.2021 12:58 Ответить
Я ж кажу, пояснити нереально...
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15.09.2021 13:04 Ответить
Я тут вже писав колись, що управління фСБ(у) у Дніпрі це давня злочинна організація, типове ОЗУ, де ні про яку "безпеку Украіни" не йдеться і не згадується.
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15.09.2021 12:04 Ответить
К сожалению, СБУ давно прогнила и её нужно менять. Именно не реформировать (абсолютно бесполезно), а создавать новую организацию. К сожалению, в наших условиях сделать это быстро и эффективно невозможно. Главный вопрос - кадры, где набрать новых профессионалов. Нет их у нас и не предвидится. Грустно, но правда.
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15.09.2021 15:09 Ответить
 
 