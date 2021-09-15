При взрыве автомобиля в Днепре погиб мединструктор, член организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак, - СМИ. ФОТОрепортаж

В автомобиле Nissan Primera, который взорвался и сгорел средь бела дня в Днепре 15 сентября, находился Алексей Кавлак из Киева – член Совета общественной организации "Украинский Легион". В этом страшном ЧП погибла и его пассажирка Дарья Гречищева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL рассказали в общественной организации "Украинский Легион".

Мужчина с позывным Змей был старшим инструктором Легиона и 44-го учебного центра тактической медицины.

Алексей вместе с другими "легионерами" приехали в Днепр еще на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях.

В частности, были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобное.





"Он часто проводил занятия, обучая людей тактической медицине. Это было его направление. Позывной "Змей", – отметил собеседник.

"Насколько знаю, он не является участником боевых действий. В "УЛ" с 2014 года, с самого начала. Инструктор по домедицинской помощи, имел много выездов для проведения тренингов в войска и на передовую. Участвовал в проектах по минной безопасности – учения проводились на территории Луганской и Донецкой областей для школьников. Еще много сделал в направлении национально-патриотичного воспитания молодежи – проект "Потомки свободных". А в последнее время начал собственный – Aid Brothers", – рассказал глава ОО "Украинский Легион" Александр Санников.

По данным местных СМИ, погибла также пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.





Ранее сообщалось, что 15 сентября два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре. Нацполиция квалифицировала взрыв как теракт.

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