При взрыве автомобиля в Днепре погиб мединструктор, член организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак, - СМИ. ФОТОрепортаж
В автомобиле Nissan Primera, который взорвался и сгорел средь бела дня в Днепре 15 сентября, находился Алексей Кавлак из Киева – член Совета общественной организации "Украинский Легион". В этом страшном ЧП погибла и его пассажирка Дарья Гречищева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL рассказали в общественной организации "Украинский Легион".
Мужчина с позывным Змей был старшим инструктором Легиона и 44-го учебного центра тактической медицины.
Алексей вместе с другими "легионерами" приехали в Днепр еще на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях.
В частности, были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобное.
"Он часто проводил занятия, обучая людей тактической медицине. Это было его направление. Позывной "Змей", – отметил собеседник.
"Насколько знаю, он не является участником боевых действий. В "УЛ" с 2014 года, с самого начала. Инструктор по домедицинской помощи, имел много выездов для проведения тренингов в войска и на передовую. Участвовал в проектах по минной безопасности – учения проводились на территории Луганской и Донецкой областей для школьников. Еще много сделал в направлении национально-патриотичного воспитания молодежи – проект "Потомки свободных". А в последнее время начал собственный – Aid Brothers", – рассказал глава ОО "Украинский Легион" Александр Санников.
По данным местных СМИ, погибла также пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Ранее сообщалось, что 15 сентября два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре. Нацполиция квалифицировала взрыв как теракт.
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І кому він міг настільки заважати, що його вбили?
1.хоч прикривається прапором польщі скоріш за все він в кац.апстані, а тому відповідно ка.цап, або себе таким рахує;
2. Оскільки він ка.цап та вміє писати, а серед пі.дарососсіян це рідкість, то він вище середнього рівня розвитку, і тому що ка.цапи пінічно бояться Україну те все що з Нею звязано, ноги його тут не буде;
3.Ну і останньє але не менш важливе питання, звідки у пі.дарососіянина гроші на подорож до України?
Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак. Источник:
Тому що - их организовывают спецы более профессиональные , чем люди , которые их расследуют ( бывший разведчик Чекалкин в интервью )
рекрмендую :
Ексклюзивне Інтерв'ю з Дмитром Чекалкиним до 30 Дня Незалежності України
https://youtu.be/XptE6wkkec0
щадить , это только мы можем
Кацапня знов вільно себе чухає як навесні 14-го.