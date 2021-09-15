Вооруженные формирования РФ обстреляли из 122-мм артиллерии и 120-мм миномета грузовик украинской стороны СЦКК. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вооруженные формирования РФ на Донбассе вчера вечером обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Видео Андрей Цаплиенко

"14 сентября 2021 в 23.15 со стороны позиций ЗФ РФ, находятся в районе Шахта 6/7, был осуществлен преступный обстрел автомобиля УС СЦКК (ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК), расположенного в районе Шумы, с применением артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм", - говорится в сообщении.

В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.

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"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния, нежеланием ВФ РФ прекратить войну в Украине и исключает любые рычаги влияния принятые во всем цивилизованном мире!" - отметили в СЦКК.

"В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных минского договоренностями сил и средств", - добавили в штабе.





Фото: пресс-центр ОС