Вооруженные формирования РФ обстреляли из 122-мм артиллерии и 120-мм миномета грузовик украинской стороны СЦКК. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вооруженные формирования РФ на Донбассе вчера вечером обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Видео Андрей Цаплиенко
"14 сентября 2021 в 23.15 со стороны позиций ЗФ РФ, находятся в районе Шахта 6/7, был осуществлен преступный обстрел автомобиля УС СЦКК (ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК), расположенного в районе Шумы, с применением артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм", - говорится в сообщении.
В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.
"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния, нежеланием ВФ РФ прекратить войну в Украине и исключает любые рычаги влияния принятые во всем цивилизованном мире!" - отметили в СЦКК.
"В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных минского договоренностями сил и средств", - добавили в штабе.
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А наслідки 122 ОФ знають?
Мінометом по рухомій цілі???😂😂😂
Три доби тому влучили в таку саму машину. Загинув воїн!
Але вас обстрілювали і три дирки
2. В 14 году, в "коробку" из 4-х пятиэтажек, в одной из которых я живу, прилетели два снаряда Града. Через один подъезд от моего, ближе к эпицентру, не только стекла, рамы повырывало из стен, в квартирах мебель покрошило, а у меня в одном окне(а их два с той стороны) один осколок пробил один стеклопакет, второй, маленький мм 3-4, продырявил профиль рамы, и всё, других проблем не было.
П.С. В ОФ снарядах 6,4кг взрывчатого вещества. Две соседки, которые сидели на лавке у подъезда, ощущений набрались конечно на всю оставшуюся жизнь, но других последствий - ни каких.
Біля мене метрів з 25 один прилетів і нічого, пишу. Перебували в окопах під час обстрілу. І нічого ГРАД тобі не зробить якщо ти нижче рівня його детонації
Реактивна система залпового вогню БМ-21 (9К51) складалась з:
пускової установки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 Індекс ГРАУ 2Б5),
122-мм некерованих реактивних снарядів (зокрема 9М22, 9М23, М-21ОФ, 9М22У, 9М22С, 9М42, 9М43, 3М16, 9М519-1…7),
Так как есть гильза - значит снаряд, но поскольку в этом снаряде есть реактивный двигатель - значит ракета
Шо, правда, снарядом???
152мм осколочная(осколочно-фугасная) ... ГРАНАТА, Карл!
100кг, это для Пиона.
Я роблю припущення: " Якщо цілеспрямований обстріл, то міна 120 глушить- арта добиває!" З трьох вхідних отворів, які вказані на фото, мені бачиться що *****---ож!
Припущення таке тому що бачив та відчував наслідки такого обстрілу!
Про Гради я написав лише для того, щоб тобі показати, що кількість і важкість пошкоджень залежить від того, наскільки близько відбувається вибух СНАРЯДА 122мм из Д-30 (так краще? ).
По-перше. Від шахти 6/7 Шуми десь кілометрів за 5, тому стріляли під невеликим кутом, а це означае що і снаряд(и) падав(ли) під невеликим кутом. Так от, якщо він(вони) падал(падали) десь метрів за 15-20 від авто і під кутом градусів 40, то левова частка осколків пішли у землю і у небо. Ті що розлітались по боках, перпендикулярно траектории постріла, автомобілю зашкодити не могли, від слова зовсім.
По-друге. Кто тобі сказав, що стрілки бажали саме знищіти авто? Може то було цілеспрямоване знущання ?
Де тільки стріляють і режим тиші чомусь є загиблі, поранені причому тяжкі та контужені. А тут обстріляли з "важкого" і тільки таке.
Сидящему в окопе и мины не страшны, и гранаты, и летающие пули, если всё это детонирует и летает за пределами окопа.