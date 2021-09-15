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До смерти избил прохожего и скрылся с места происшествия: полиция задержала во Львове 21-летнего парня. ФОТО

Сотрудники полиции Львова задержали 21-летнего мужчину, который ранее до смерти избил 38-летнего местного жителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции во Львовской области.

"14 сентября во полицию поступило сообщение от медиков одной из львовских больниц о пациенте, который был доставлен с диагнозом, в частности, "перелом основания черепа". Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

К раскрытию преступления были задействованы следственно-оперативная группа, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции №1.

До смерти избил прохожего и скрылся с места происшествия: полиция задержала во Львове 21-летнего парня 01
Фото: сайт полиции

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 38-летний львовянин. Также установлено, что телесные повреждения ему нанес неизвестный мужчина 14 сентября около 1:45 ночи на улице Шевченко во Львове во время внезапного конфликта. После этого, оставив избитого посреди улицы, злоумышленник скрылся. Травмированного мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь.

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Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность злоумышленника, 21-летнего жителя Львова, и задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

избиение (9798) Львов (4582) убийство (6484)


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Топ комментарии
+19
незрозуміло навіщо закривати обличчя бандюка? в Великобританії для прикладу, в подібних ситуаціях поліція викладає фото з обличчям злодюги щоб усі бачили на ФБ чи в місцевій газеті.
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15.09.2021 15:02
+9
тупое чувырло привыкшее только брать... ТАКИХ НАДО на атому разлагать я лично считаю что надо возвращать в Украине смертную казнь..и нет тут никакой ошибки сегодня в век генетики продвинутых технологий биотехнологий ошибки сведены практически в нуль суд должен состоять из 5-10 судей профессионалов с участием народа заседателей судей выделять на такое дело сразу 20 прокуроров каждая инстанция увеличивает число судей заседателей и прокуратуры и адвокатов на 2 и точка без мотивации да какая может быть мотивация когда один отбирает житие у другого ....такой же паритет.... ты убил-тебя умертвили ПО ЗАКОНУ... А перелом основания черепа ...и это надо было только лежащего ногами пинать и не один раз-- чтобы отбить кости в шейном отделе позвонков... тут никаким спонтанным и не пахнет аффектом и так далее душевным волнением ТУТ УМЫШЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ДЕЙСТВИЯ И СИЛА НАПРАВЛЕННАЯ НА СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА....
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15.09.2021 15:15
+5
Я хренею от таких фото от цензора .
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15.09.2021 15:02
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фигассе.... мма.... 21- летний забил 38-ми летнего...
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15.09.2021 14:58 Ответить
а что именно удивляет?
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15.09.2021 16:04 Ответить
незрозуміло навіщо закривати обличчя бандюка? в Великобританії для прикладу, в подібних ситуаціях поліція викладає фото з обличчям злодюги щоб усі бачили на ФБ чи в місцевій газеті.
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15.09.2021 15:02 Ответить
Після суду можна.
Або якщо треба щоб свідки за схожими злочинами впізнали.
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15.09.2021 15:07 Ответить
а якщо раптом виявиться що його помилково звинуватили? А хлопця вже "прославили" усюди
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15.09.2021 16:28 Ответить
Все очень просто. В райотделе за 5 или 10 000 у.е. скорее всего окажется что рафик ни в чем не виноват. Как то потом неудобно будет, фото опубликовали, а он ни ни в чем не виноват. Такое уже не первый раз наблюдаю, решают или на месте или в суде.
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15.09.2021 17:17 Ответить
Потому-что чернозадый "житель Львова".
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15.09.2021 19:11 Ответить
Я хренею от таких фото от цензора .
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15.09.2021 15:02 Ответить
это схема для вышивки, вдруг кому надо
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15.09.2021 15:06 Ответить
Клетчатый!!!
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15.09.2021 15:11 Ответить
Картатий
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15.09.2021 17:35 Ответить
Этого убийцу, срочно к Таракану в ОМОН, много нормальных уволилось, а сейчас недобор.
Он без конкурса будет в ОМОНе.
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15.09.2021 15:14 Ответить
тупое чувырло привыкшее только брать... ТАКИХ НАДО на атому разлагать я лично считаю что надо возвращать в Украине смертную казнь..и нет тут никакой ошибки сегодня в век генетики продвинутых технологий биотехнологий ошибки сведены практически в нуль суд должен состоять из 5-10 судей профессионалов с участием народа заседателей судей выделять на такое дело сразу 20 прокуроров каждая инстанция увеличивает число судей заседателей и прокуратуры и адвокатов на 2 и точка без мотивации да какая может быть мотивация когда один отбирает житие у другого ....такой же паритет.... ты убил-тебя умертвили ПО ЗАКОНУ... А перелом основания черепа ...и это надо было только лежащего ногами пинать и не один раз-- чтобы отбить кости в шейном отделе позвонков... тут никаким спонтанным и не пахнет аффектом и так далее душевным волнением ТУТ УМЫШЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ДЕЙСТВИЯ И СИЛА НАПРАВЛЕННАЯ НА СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА....
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15.09.2021 15:15 Ответить
Просто толкнуть, а тот приземлился на бордюр, других же повреждений, кроме переломаоснованиячерепа нет.
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15.09.2021 15:24 Ответить
"У 1988-му році дев"ятикласник Андрій Тягнибок (молодший брат Ярослава Тягнибока,який пізніше створив ВО Свобода) пробігаючи по шкільному коридору вдарив ребром долоні по шиї однокласника Володимира Голода,внаслідок чого переламав йому основу черепа,що стало причиною смерті"...Андрію дали три роки умовно,тато їх тоді мав знайомства у вищих компартійних сферах,був лікарем збірної по боксу і відповідно відмазав...Але сам потім застрілився з рушниці...але це вже інша історія...Я до того,що перелом основи черепа може спричини несильний,але точний удар...Точним він може стати випадково...
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15.09.2021 17:50 Ответить
З українськими судами і правоохоронною системою?
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15.09.2021 15:43 Ответить
Не известно кто на кого напал) парень мог защищаться и оттолкнуть, а тот оступился и упасть проломив основание черепа...

Слово избитый тут влепили для привлечения внимания а речь только об одной травме.
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15.09.2021 15:31 Ответить
речь идёт о травме повлекшей смерть потерпевшего
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15.09.2021 15:36 Ответить
отправляйте всех подобных выродков в афганистан к талибам для наказания... они знают что с ними делать и делают такое часто..... ну если не башку громадным мечём отделят от туловища, то как минимум ручёнки....это единственное что как ни страшно... но я не против такого суда.... а иначе никак...((
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15.09.2021 15:37 Ответить
...задержали 21-летнего парня... Який це парєнь? Бидло бандюкувате, а не парєнь...
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15.09.2021 16:44 Ответить
Диаспора - в переводе с древнегреческого "понаехавшие, мало что полезного умеющие, не признающие местных законов и нахраписто навязывающие местному населению свои первобытные обычаи, тоскующие по своей находящейся в экономической жопе исторической родине, но предпочитающие это делать издалека". До чего же все-таки лаконичен и емок древнегреческий язык...
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15.09.2021 19:09 Ответить
Я вот не могу врубить, нищая страна должна содержать биоотходы? Зачем. Усыпите вы этих тварей, да заройте в одну могилу, без креста.
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15.09.2021 21:10 Ответить
Под " фЭном " был стопудово,поэтому когда бил был" первый после Бога".Сейчас малолетки без томозов и воспитания. КИНОшек насмотрелись.В восмидесятых такого практически не было,было уважение к старшим.А сейчас страх и нюх потерян,девки- соски тоже не исключение
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15.09.2021 22:12 Ответить
Так это просто случай. Пусть этот 21летний бычок спецуру попробует там ушатать. Ага не тут то было. Тормоза воспитание, дал хороший пендель и все, нечего с ними нянчиться.
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15.09.2021 22:52 Ответить
Простые тупицы одно не учитывают, что случаи бывают всякие и стать жертвой не так то просто. А если дать достойно отпор, даже если на вас напали, один черт вы будете виноваты.
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15.09.2021 22:50 Ответить
Думаешь подраться на улице? Выбирай куда поедешь: в морг, либо в тюрьму.
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16.09.2021 11:11 Ответить
 
 