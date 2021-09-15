На подъездах к Николаеву дороги укрепят цементобетонным покрытием, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Подъезды к Николаеву по трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск вскоре получат плотное цементобетонное покрытие
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
Трасса М-14 входит в систему международных транспортных коридоров Украины и связывает южные регионы по логистическом и туристическом маршруте Одесса - Николаев - Херсон.
"Постоянно возрастающая интенсивность движения автомобильного транспорта, преимущественно грузового, наличие больших морских портов и зон курортного отдыха обусловили необходимость усиления конструктива дорожного полотна подъездных дорог к городу Николаеву. Согласно проекту здесь будет устроено плотное цементобетонное покрытие. На двух участках дороги М-14 с Одесского и Киевского направлений (км 126+000 – км 129+122 та км 139+716 – км 142+800), которые являются І категорией автотрассы, начались ремонтные работы", - говорится в сообщении.
На ремонтируемых участках будет перенаправлено движение транспорта. От села Весеннее до храма Святого Николая в Варваровке и от поворота на объездную города Николаева до Терновской кольцевой развязки перекрыто движение транспорта по одной полосе в направлении города Николаева
Передвижение автомобилей осуществляется параллельной полосой движения в двустороннем режиме.
В ближайшее время в рамках президентской программы "Большая стройка" стартует также капремонт путепровода и транспортной развязки на пересечении с трассой Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки недалеко от села Весняное.
Завершить работы на подъездных путях к Николаеву планируется до конца первого полугодия 2022 года.
В 2021 году в рамках программы президента Зеленского "Большая стройка" уже отремонтированы 10,5 километров автодороги М-14 в границах Николаева, шесть ключевых улиц и два мостовых перехода открыты для основного проезда.
Напомним, ранее сообщалось о планах по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" достроить второй проезд путепровода ХБК - Таврический в Херсоне до весны 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это типа есть обычный бетон - типа без цемента, а есть типа бетон с цементом (для конктерных пацанов от Зели) - называется цементобетон