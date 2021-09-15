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Беларусь утверждает, что ее пограничный знак обстреляли с территории Украины. ФОТО

По словам белорусских пограничников, знак обстреляли из охотничьего ружья с территории Украины.

Об этом заявляет Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что знак обстреляли 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

"При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья. Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины", - сказано в сообщении.

Белорусские пограничники отметили, что проводят разбирательство.

Смотрите: Тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен на границе с Беларусью, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Беларусь утверждает, что ее пограничный знак обстреляли с территории Украины 01
Беларусь утверждает, что ее пограничный знак обстреляли с территории Украины 02
Беларусь утверждает, что ее пограничный знак обстреляли с территории Украины 03

Автор: 

Беларусь (7891) граница (5269) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+54
напоминает 39-й ...хорошая школа от пуйла у таракана
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15.09.2021 16:26
+29
Та кому вы нужны со своим бульбоГитлером...!!!
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15.09.2021 16:30
+24
Гливицька провокація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Überfall auf den Sender Gleiwitz; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Prowokacja gliwicka) - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію Sender Gleiwitz в ніч з 31 серпня 1939 року
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15.09.2021 16:29
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Правила форума Совет форумчан
Не верю!!!
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15.09.2021 16:26 Ответить
напоминает 39-й ...хорошая школа от пуйла у таракана
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15.09.2021 16:26 Ответить
промахнулся

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15.09.2021 16:53 Ответить
Або початок зимової війни у листопаді 40 го...
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15.09.2021 17:33 Ответить
Я бы и по трезвому в этот совковый герб выстрелил...
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15.09.2021 16:28 Ответить
Закрий свого вонючого рота кацап!
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15.09.2021 16:38 Ответить
Начинаеться....
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15.09.2021 16:27 Ответить
ничего не будет, это всего лишь столб пограничный.
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15.09.2021 16:28 Ответить
То мыши погрызли...
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15.09.2021 16:27 Ответить
колорадский жук
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16.09.2021 06:20 Ответить
Хосподя, что сейчас начнётся?... 1-я мировая информационная война стартанёт, пропагандоны Бульбофюрера своими горящими пуканами всё плоть до Крыма осветят, рукотворные белые ночи оформят
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15.09.2021 16:27 Ответить
Гливицька провокація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Überfall auf den Sender Gleiwitz; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Prowokacja gliwicka) - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію Sender Gleiwitz в ніч з 31 серпня 1939 року
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15.09.2021 16:29 Ответить
Два недофюрера соревнуются с их покойным учителем в насаждении нацизма среди славян.
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15.09.2021 16:53 Ответить
Та кому вы нужны со своим бульбоГитлером...!!!
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15.09.2021 16:30 Ответить
Жаль, что на этом столбе не был привязан усцатый бульбенфюрер Лука.
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15.09.2021 16:30 Ответить
Входные со стороны Беларуси.
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15.09.2021 16:31 Ответить
Пожалейте ,скабуху,захлебнется в собственном дерьме
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15.09.2021 16:31 Ответить
Сейчас кого то в крест загенерируют😂🌷×××
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15.09.2021 16:39 Ответить
"Настамнебыло"(с)
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15.09.2021 16:31 Ответить
ета такая русска-бєла-русска-я фамілія
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15.09.2021 16:38 Ответить
в фюрера лукашеску не попали? жалко.
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15.09.2021 16:32 Ответить
всего лишь в столб??? шо, ублюдки, слабо застрелить кацапо-бульбаша?
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15.09.2021 16:33 Ответить
Не добре таке. Та і ще перед провальними виборами на росіії. Типу "Ні виборам, так війні"...
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15.09.2021 16:35 Ответить
от тут вже цікаво стає.. росія не своїми руками а руками белорусів може війну почати... вибори в них геть не йдуть https://www.youtube.com/watch?v=0NMDl2UbwvY
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15.09.2021 16:39 Ответить
жаль белых русов... бабахнулись полностью...
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15.09.2021 16:35 Ответить
какой през, такая и Манийла
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15.09.2021 16:36 Ответить
Этого и ждали. Ничего нового
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15.09.2021 16:38 Ответить
совковая классика сначала провокация потом оккупация польши и финляндии...ах эти фашсты как стреляють..
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15.09.2021 16:40 Ответить
Вангеровцы пошли дальше, они завозят по пол тонны русскоязычных словарей и разбрасывают их по странам Африки и др странам для их "легального" захвата ,
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15.09.2021 16:41 Ответить
єто белорусские охотники заблудились.
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15.09.2021 16:44 Ответить
_Ясно. Внимание: враг готовится атаковать с териитории белорусии - в направлении Киева. Всем дошло? Не дошло? Значит ты тормоз!
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15.09.2021 16:45 Ответить
Яка маячня.
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15.09.2021 16:46 Ответить
Судя по повреждениям из рогатки обстреляли. Специально стравливают украинцев и беларусов .Ищи кому выгодно,но не как не Украине ввязываться в войну с еще одним государством.Недаром же путлер навез военную технику в Беларусь,сейчас начнуться провокации от Луки кремлевского.
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15.09.2021 16:47 Ответить
Нет никакого "с ещё одним государством"! Есть колония и военный союзник расии.
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15.09.2021 16:53 Ответить
Увы,Беларусь стала колонией это правда,но нужно проявлять уважения к беларусам которые любят свою родину, и над которыми издевается режим путлера-лукашенко.
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15.09.2021 19:16 Ответить
Да забор там нужен бетонный , как турки с Ираном делают ! И чем быстрее тем лучше !
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15.09.2021 16:47 Ответить
https://rus.lb.ua/world/2017/08/08/373446_turtsiya_nachala_stroit_zabor.html
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15.09.2021 16:49 Ответить
обстреляли 11 числа.... 4 дня были в коме? чего помалкивали???
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15.09.2021 16:50 Ответить
Почалось.
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15.09.2021 16:52 Ответить
МИДу срочно выразить озабоченность.
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15.09.2021 16:55 Ответить
Судячи по фото, то таке враження, що стріляли з декількох метрів. Прикордонна зона це прохідний двір? Чи це бульбофюрер сам зробив?
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15.09.2021 16:56 Ответить
Дуже "пощастило" нам з сусідами..
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15.09.2021 16:58 Ответить
Кто этой картошке с усами поверит ?
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15.09.2021 16:58 Ответить
***** же верят...вернее не могут\не хотят обличить....а там ещё больший лжец...
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15.09.2021 17:17 Ответить
как будто шашель посекла ...

но "почерк" - бульбы и фуйла
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15.09.2021 16:59 Ответить
Стреляли сбоку с территории Беларуси, герб смотрит в сторону Украины. Провокация, притом тупая.
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15.09.2021 17:01 Ответить
Судя по повреждениям, стреляли в знак справа, даже чуть сзади. Потому как входньІе отверствия справа, а несколько вьІходньІх отверствий на лицевой стороне знака. Внимательно присмотритесь к входньІм и вьІходньІм отверствиям. Одним словом, стреляли из белорусской стороньІ.
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15.09.2021 17:01 Ответить
Если совковый "герб" обращен в сторонy Украины, то стреляли явно сбоку, с восточной стороны, причем явно не издалека, судя по разлету. Фуфло какое-то.
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15.09.2021 17:09 Ответить
Даже если так - и чё?
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15.09.2021 17:05 Ответить
Ну во всяком случае его обстреляли не из табельного оружия. Ну зацепил какой-то из охотников при выстреле. Чи не событие.
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15.09.2021 17:08 Ответить
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15.09.2021 17:08 Ответить
та то ж дрг правосєків теракт проти бацьки готувало, там не видно, але вся земля під стовпом вся геть візітівками усипана, жах
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16.09.2021 06:25 Ответить
Таракан-скотина сам обстреливает: провоцирует Украину.
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15.09.2021 17:14 Ответить
что значит провоцирует? мы ни на кого нападать не собираемся, это скорее запугивание со стороны Бульбаша..

..своим тупым колхозным Casus belli
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15.09.2021 17:20 Ответить
Он допрыгается что украинцы вспомнят про отжатую совком Берестейщину которую отдали белорусам на перевоспитание, как спокойной и национально кастрированной нации
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15.09.2021 23:57 Ответить
Интересно, а с нашей стороны участки границы под видеонаблюдением?

Было бы забавно, если бы нашлась у нас запись, как картофельные погранцы подьезжают и обстреливают свой знак
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15.09.2021 17:17 Ответить
А почему молчит украинская сторона? Ведь "Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины", - сказано в сообщении". Источник:
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15.09.2021 17:19 Ответить
Это пишет бульбостанское кгб.

https://gpk.gov.by/news/gpk/122575/
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15.09.2021 17:28 Ответить
ищут Казус Белли...
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15.09.2021 17:29 Ответить


Т.е. или знак стоит к нам боком, или Беларусь повернута к нам боком )))
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15.09.2021 17:31 Ответить
Как то странно стреляли "украинские" погранцы - с боку
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15.09.2021 17:31 Ответить
і по пояс в воді)
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15.09.2021 18:01 Ответить
А ішшо наші диверсанти перейшли кордон і захопили радіостанцію...
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15.09.2021 17:39 Ответить
Не дуже приємно.

Треба, щоб наші розумно себе поводили і відповідно зреагували.
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15.09.2021 17:40 Ответить
провокації завжди неприємні...

цікаво було б побачити розташування цього знаку відносно нашого кордону (деякі кажуть що він через річку)))...а інші що гербом може дивитися вглиб Білорусі)))... тобто мало самого фото побитого герба ... ) тай чого мовчали 5 діб? шо раз на тиждень там наряд ходить??? ))))
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15.09.2021 17:50 Ответить
Кучность дроби показывает,що стреляли в упор.То есть украинец подошёл и выстрелил?
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15.09.2021 17:48 Ответить
спочатку з рушницею переплисти треба
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15.09.2021 18:02 Ответить
Та може то був мушкет,або дуэльний пистоль
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15.09.2021 18:04 Ответить
Треба ж якось відпрацьовувати перед Москвою надання Лукашенко грошей, С-300,400, літаків та іншої зброї! Може то з літака стріляли мисливці-бандерівці, палювали на мирних білорусів?? Терміново навчання на кордоні та у космосі!
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15.09.2021 17:59 Ответить
При всём при том, что власть в Беларуси захвачена (с апреля 1995 года) тараканом, и по сути это БССР 2.0 (лукалэнд), оскорбления в адрес всех без исключения белорусов выглядят по-кацапски.
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15.09.2021 18:00 Ответить
та так трохи ніяково але й нас можна зрозуміти,ви союзники з кацапами і до Києва пару годин і віри вам нема,бо ваших як баранів поженуть на бійню і підете бо совкодрочерів у вас 99%-нє обіжайся пжст
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15.09.2021 18:09 Ответить
Кто эти "вы"? В стране власть захвачена, если что. Умирать за идеи руцкага мира желающих найдётся аж пара сотен.
К слову, ваши так и не присвоили гражданство Украины нашим, которые воевали (некоторые и по сей день воюют) за Украину в 2014-2017 гг. Потому 99% обоюдны. Без обид, как есть.
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15.09.2021 20:08 Ответить


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https://www.facebook.com/pumamgo/posts/4520889437954427?__cft__[0]=AZX7cUPgdV3HaYzGfXR8fcdEddy1xg6qFlUtUntCd9XahlgKvDCB17N1e7OM9YyIMHk_yW66AfVYzS3Sm3Jvivz7wObSvbbshkAA90Z4YyLl0SrA9OsAbvSfmZVkP3ItAXQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·








КҐБ поки що Білорусі заявив про обстріл їхнього прикордонного знаку з боку України.
Ага - «поляки напали на німецьку погранзаставу»...
Починається...
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15.09.2021 18:02 Ответить
Там радіостанції поблизу нема, як у Гляйвіці?
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15.09.2021 18:21 Ответить
судя по кучности дроби, стреляли по охотничьим меркам чуть ли не в упор
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15.09.2021 18:33 Ответить
Це депутат Шевченко.
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15.09.2021 18:35 Ответить
уже?
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15.09.2021 18:38 Ответить
А шо зробиш, раз так качка полетіла
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15.09.2021 18:38 Ответить
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Не хватало нам ещё и с Бульбостаном фронт открыть
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15.09.2021 19:08 Ответить
А не рука это Вейшнории?
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15.09.2021 19:09 Ответить
може самі зробили, а на нас звертають по команді путлера
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15.09.2021 19:11 Ответить
Бульбофюрер нарывается н6а большую п@@дюлину
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15.09.2021 19:32 Ответить
На месте обстрела найдена визтка Яроша,обертки от конфет "рошен",гильзы с маркировкой "сделано в Украине" и флаг правого сектора.
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15.09.2021 19:47 Ответить
коли припинення дипвідносин?
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15.09.2021 20:26 Ответить
Правильно сделали, но этого мало.
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15.09.2021 22:46 Ответить
Майнильский инцидент в новом исполнении
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15.09.2021 23:51 Ответить
Украинцы если и начнут, то сразу с возвращения Берестейщины, которую совок из-за наличия там стратегической трассы, отдал белорусам для ассимиляции, чтоб местные забыли про УПА и вообще про украинский язык.
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15.09.2021 23:54 Ответить
А що, самозванець Лукашенко бачив, що то зробили українці? А можливо це зробили його рекси, як у 1939 році кацапи обстрілювали своїх прикордонників і сказали, що це робили фіни?
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16.09.2021 12:43 Ответить
Ось тепер і зрозуміла послуга пуйлу, за яку Бацька отримає фінансову підтримку - провокація конфлікту з Україною на кордоні. Українцям негайно треба нормальна влада. Якщо пуйло почне пряму агресію міняти Зєлю на нормального буде пізно
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16.09.2021 15:55 Ответить
И еще насрали сверху
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16.09.2021 18:45 Ответить
 
 