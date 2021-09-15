Беларусь утверждает, что ее пограничный знак обстреляли с территории Украины. ФОТО

По словам белорусских пограничников, знак обстреляли из охотничьего ружья с территории Украины.

Об этом заявляет Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что знак обстреляли 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

"При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья. Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины", - сказано в сообщении.

Белорусские пограничники отметили, что проводят разбирательство.

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