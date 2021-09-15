Беларусь утверждает, что ее пограничный знак обстреляли с территории Украины. ФОТО
По словам белорусских пограничников, знак обстреляли из охотничьего ружья с территории Украины.
Об этом заявляет Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ.
Он утверждает, что знак обстреляли 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.
"При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья. Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины", - сказано в сообщении.
Белорусские пограничники отметили, что проводят разбирательство.
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+54 Игорь Васечкин #488879
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но "почерк" - бульбы и фуйла
..своим тупым колхозным Casus belli
Было бы забавно, если бы нашлась у нас запись, как картофельные погранцы подьезжают и обстреливают свой знак
https://gpk.gov.by/news/gpk/122575/
Т.е. или знак стоит к нам боком, или Беларусь повернута к нам боком )))
Треба, щоб наші розумно себе поводили і відповідно зреагували.
цікаво було б побачити розташування цього знаку відносно нашого кордону (деякі кажуть що він через річку)))...а інші що гербом може дивитися вглиб Білорусі)))... тобто мало самого фото побитого герба ... ) тай чого мовчали 5 діб? шо раз на тиждень там наряд ходить??? ))))
К слову, ваши так и не присвоили гражданство Украины нашим, которые воевали (некоторые и по сей день воюют) за Украину в 2014-2017 гг. Потому 99% обоюдны. Без обид, как есть.
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https://www.facebook.com/pumamgo/posts/4520889437954427?__cft__[0]=AZX7cUPgdV3HaYzGfXR8fcdEddy1xg6qFlUtUntCd9XahlgKvDCB17N1e7OM9YyIMHk_yW66AfVYzS3Sm3Jvivz7wObSvbbshkAA90Z4YyLl0SrA9OsAbvSfmZVkP3ItAXQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
КҐБ поки що Білорусі заявив про обстріл їхнього прикордонного знаку з боку України.
Ага - «поляки напали на німецьку погранзаставу»...
Починається...