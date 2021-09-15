Реактивная система залпового огня "Верба" принята на вооружение ВСУ, - Укроборонпром. ФОТО
Реактивная система залпового огня "Верба" разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова, входящего в состав Укроборонпрома, принята на вооружение Вооруженных сил Украины.
Оьб этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
"Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезаряжаться в автоматическом режиме. Боекомплект данной РСЗО состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут", - подчеркивают в ГП.
Также отмечается, что использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность.
"Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходимым шасси от "КрАЗ" это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя", - заявили в Укроборонпроме.
Уточняется также, что "Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град", однако пусковая установка получила ряд усовершенствований, в частности, системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.
"Мы воплотили уникальные технические решения, которые позволили превзойти "Грады". Так, время на подготовку залпа удалось сократить в 5 раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих - вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, - то "Верба" полностью автоматизирована. Это значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи", - отметил директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им.Морозова Яков Мормило.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
💪✌
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45756590 Украинская армия разбегается: почему и как это остановить
БM-21 -
Дальность стрельбы максимальная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 ОФС : 40 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 КАС : 33 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 УАС : 42 000 м
"На рівні" - це якщо порівнювати з "Торнадо-Г"
Якщо бісить - попий заспокійливого.
Тобі не заспокійливе потрібно, а піти на базар та купити собі мізки, ну хоча б курині.
Саме тому я вище наводив максимальну дальність різних типів снарядів.
Але тобі це не зрозуміти.
Фактично більш ******* модифікація старого БМ-21 "Град", з аналогічною дальністю ураження.
Пасть прикрий, підарок.
БМ-21 Град розроблявся під ракети з дальністю ураження 20 км. Ракети більшої дальності розробили в Росії в 2012 році, до України їх не поставляли, і тому коли я сказав, що дальність ураження Верби, вдвічі вища від Граду, і на рівні з Торнадо - то це правда. Тільки такому недоумку як ти цього не зрозуміти.
Все ще будеш стверджувати, що "Град" на 20 км стріляє?
Скажи - що буде з підрозділом, недоумкуватий, як ото ти, командир якого не прийме до уваги можливий радіус обстрілу в 40 км?
Прощавай, телепню!
А вот пакетник это вполне нормально...штаты пошли именно таким путем..но тогда в составе должна быть дополнительная заряжающая машинка с краном или транспортером