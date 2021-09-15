Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты СБУ во время спецоперации в Хмельницкой области нейтрализовали наркогруппировку. Ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропных на миллионы гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Телеграмм. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис. Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи", - говорится в сообщении.
Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях. Они получали наркотики через систему так называемых "закладок". Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем.
Установлено, что организовали наркобизнес несколько жителей Хмельницкого. Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено: подготовленную к сбыту партию наркотиков на более 1,5 млн грн, оружие и более 400 патронов, средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, деньги, вероятно полученные преступным путем.
Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
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