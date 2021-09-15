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Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ во время спецоперации в Хмельницкой области нейтрализовали наркогруппировку. Ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропных на миллионы гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ 01

"Для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Телеграмм. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис. Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи", - говорится в сообщении.

Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях. Они получали наркотики через систему так называемых "закладок". Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем.

Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ 02
Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ 03

Установлено, что организовали наркобизнес несколько жителей Хмельницкого. Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

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Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ 04

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено: подготовленную к сбыту партию наркотиков на более 1,5 млн грн, оружие и более 400 патронов, средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, деньги, вероятно полученные преступным путем.

Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ 05
Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ 06

Также смотрите: Соорганизатор интернет-магазина с партией каннабиса на 250 тыс. грн задержан в Киеве, - прокуратура. ФОТО

Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) СБУ (19898) силовики (2799) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+5
- вы шо там совсем обалдели?? хто разрешил задерживать???

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15.09.2021 16:58
+4
постійний клієнт, елітний торчок )
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15.09.2021 16:59
+2
Зєля фсьо? 😲 Схоже, феєричним ідеям і буйній фантазії прийшов кінець?
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15.09.2021 17:01
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Правила форума Совет форумчан
- вы шо там совсем обалдели?? хто разрешил задерживать???

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15.09.2021 16:58 Ответить
постійний клієнт, елітний торчок )
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15.09.2021 16:59 Ответить
Зєля фсьо? 😲 Схоже, феєричним ідеям і буйній фантазії прийшов кінець?
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15.09.2021 17:01 Ответить
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15.09.2021 17:11 Ответить
ЗеКокаинум!
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15.09.2021 18:14 Ответить
льготы офиса вжывую..
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15.09.2021 17:31 Ответить
Отличная работа парни.Вот за такое вам респект.
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15.09.2021 18:50 Ответить
здоровий президент -здорова нация
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15.09.2021 19:01 Ответить
Нет абсолютно здоровых Президентов-есть недообследованные
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15.09.2021 19:05 Ответить
 
 