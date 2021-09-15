Херсонец прятал гранаты в камере хранения одесского супермаркета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина привез с Киевщины в Одессу пять гранат. Три из них спрятал на съемной квартире, а две - в камере хранения супермаркета. Но боеприпасы нашла охрана.

Об этом сообщает Одесской районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрительную сумку в шкафу обнаружила администрация торгового заведения и сообщила в полицию. В ходе осмотра специалисты-взрывотехники обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним. Владельца запрещенных предметов сотрудники отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 разыскали менее чем за сутки", - сказано в сообщении.

"Привез гранаты из Киевской области в Одессу для продажи или обмена. Покупателя я не нашел", - рассказал мужчина на камеру.

Также читайте: Угрожавшего взорвать гранату на Херсонщине мужчину задержали, пострадавших нет, - источник

Его задержали и сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.







