РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5093 посетителя онлайн
Новости Фото
4 388 32

Херсонец прятал гранаты в камере хранения одесского супермаркета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина привез с Киевщины в Одессу пять гранат. Три из них спрятал на съемной квартире, а две - в камере хранения супермаркета. Но боеприпасы нашла охрана.

Об этом сообщает Одесской районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозрительную сумку в шкафу обнаружила администрация торгового заведения и сообщила в полицию. В ходе осмотра специалисты-взрывотехники обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним. Владельца запрещенных предметов сотрудники отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 разыскали менее чем за сутки", - сказано в сообщении.

"Привез гранаты из Киевской области в Одессу для продажи или обмена. Покупателя я не нашел", - рассказал мужчина на камеру.

Также читайте: Угрожавшего взорвать гранату на Херсонщине мужчину задержали, пострадавших нет, - источник

Его задержали и сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Херсонец прятал гранаты в камере хранения одесского супермаркета 01
Херсонец прятал гранаты в камере хранения одесского супермаркета 02
Херсонец прятал гранаты в камере хранения одесского супермаркета 03
Херсонец прятал гранаты в камере хранения одесского супермаркета 04

Автор: 

граната (998) Одесса (7880) Нацполиция (16463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Редкий дебил)
Премию Дарвина ему!
показать весь комментарий
15.09.2021 17:05
+2
Хороший дядька, умный. А добрый, просто до глубины души.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:03
+2
не верьте каSSабскому звездуну

по-любому эта с.ука шото замышляла

по указке башни спаSSкой...
показать весь комментарий
15.09.2021 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хозяйновитый хлопець. Дома все пригодиться, а ховав від тещі.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:02 Ответить
Хороший дядька, умный. А добрый, просто до глубины души.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:03 Ответить
Какие-то они покоцанные, я б не взял.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:05 Ответить
Нам в АТО, весной 14 года, выдали гранаты РГД-5, 73 года выпуска))) Вот это было стрёмно, зная что их срок хранения 15 лет, ну максимум 25.

Ещё страшнее было, когда привезли гранаты РГО и РГН, а вся пластмасса на запалах была в глубоких трещинах. Все дружно отказались их брать в руки, их потом увезли обратно на склад.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:10 Ответить
гранаты пофиг..а вот запалы это да..

У меня Ф-1 хранились в сталинской упаковке..3 слоя бумаги, один слой типа фотобумаги, сверху парафинированная...все в идеальном состоянии...когда упаковку посрывали при инветаризации они даже ржаветь не начали настолько было качественное красочное покрытие...

Потом они вошли в список запрещенных типа происходит залипание холостой пробки...
показать весь комментарий
15.09.2021 17:23 Ответить
Я бы не сказал, что гранаты пофиг.
Несколько раз эти гранаты, которые 73-75 годов выпуска, взрывались прямо в воздухе, отлетев на 8-10 метров, иногда взрывались очень слабо, пусть редко но это было. А вот с гранатами 87-90 годов выпуска, такого не было.
показать весь комментарий
15.09.2021 18:13 Ответить
а взрыватель какого года?
показать весь комментарий
15.09.2021 19:13 Ответить
Так всё в одном ящике шло, 20 гранат, две банки с взрывателями по 10 штук в каждой, наверно того же года, я не смотрел на год выпуска взрывателей.
показать весь комментарий
15.09.2021 19:16 Ответить
Ну вот партии гранат должны были отправлятся на базу 1 разряда или арсенал, где сами гранаты отбирались на осмотр, перекладывались в новую укупорку, старая укупорка уходила в ремонт, и естестественно укомплектовывались новыми взрывателями...

те ф-1 что хранились у меня были 41 года выпуска, а взрыватели примерно годов 70-80х с взрывателями либо УЗРГМ-1 либо УЗРГМ-2
показать весь комментарий
15.09.2021 19:24 Ответить
Взрыватели были УЗРГМ-2, а вот год выпуска не смотрел, врать не буду.
Мы единственно, смотрели, что бы не перепутать с взрывателями мгновенного действия, для растяжек, они внешне похожи.
показать весь комментарий
15.09.2021 19:31 Ответить
уже не помню срок хранения взрывателей....если не ошибаюсь по моему 15 лет...В Украине они уже не менялись
показать весь комментарий
15.09.2021 19:17 Ответить
Гранаты и взрыватели, они одинаково по 15 лет, потом после процедуры восстановления боеспособности можно продлять хранение ещё на 10 лет, потом должна быть утилизация.
При СССР утилизировали БК на учебных стрельбах. Армия СССР в 4 миллиона, легко отстреливала миллиарды патронов и кидала миллионы гранат)
Я помню, как нас вывозили на полигон, пара Уралов полных БК и команда: С полигона не уедем, пока не выстреляем всё в ноль, и так почти каждый месяц.
показать весь комментарий
15.09.2021 19:26 Ответить
Я бы тоже отказался бы от старых гранат
показать весь комментарий
15.09.2021 20:10 Ответить
Редкий дебил)
Премию Дарвина ему!
показать весь комментарий
15.09.2021 17:05 Ответить
ти хоч би розібралось що воно таке "Премія Дарвіна", тулять дурні направо-наліво не розбираючись
показать весь комментарий
16.09.2021 06:59 Ответить
Есть пять требований к кандидатам на Премию Дарвина:

размножение - сделанная кандидатом глупость лишила его возможности произвести потомство;
совершенство - сделанная кандидатом глупость была выдающейся;
самостоятельность - глупость кандидат сделал добровольно и только над собой;
зрелость - кандидат по возрасту и психическому состоянию мог принимать ответственные решения;
правдивость - история кандидата подтверждается надёжным источником.
показать весь комментарий
16.09.2021 19:53 Ответить
от бачиш, перший пункт вже недотримано, а ти премію йому, потім другий і третій пункт, теж недотримано. але добре, що примусив тебе поцікавитись трохи більше про це, а не просто "Премія Дарвіна"
показать весь комментарий
16.09.2021 20:49 Ответить
і ще, дотримання їх всіх в сукупності дає право на премію, а не якогось одного, перший і останній пов'язані, бо видається посмертно, а про все попереднє може розповісти лише очевидець
показать весь комментарий
16.09.2021 20:51 Ответить
не верьте каSSабскому звездуну

по-любому эта с.ука шото замышляла

по указке башни спаSSкой...
показать весь комментарий
15.09.2021 17:07 Ответить
Крєндєлю втюхали МГМ як бойові, той вирішив подняцца в одєссьє. Одєська мусорня нє обучєна в таких тонкощах розбиратися. Осел влетів два рази.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:12 Ответить
Гранаты с виду вполне боевые, с чего вы решили, что это ММГ?
показать весь комментарий
15.09.2021 17:31 Ответить
Едмонд, мейбі, великий спеціаліст... Він тримав у руці бойову ргд-5 і "запомніл всє єйо трєщенкі". Я вам, Едмонт, більше скажу, - крім того, що УЗРГМ виглядає дещо інакше(особливо "спусковий ричаг"(плунжер), його(ричаг), клинять, при наявності "чєкі", а не мотають ізолентою. Там принцип коромисла. Крім того, Едмонт може ще більше "афігєть", коли йому скажуть, що там корпуси дерев'яні. Але Едмонд не "афігєє". Едмонд спєц широкого профілю
показать весь комментарий
15.09.2021 17:48 Ответить
Много слов про Эдмонда, но ответа на вопрос нету)
Задаю снова, с чего вы взяли, что это ММГ, а не боевые?

Изоленту мотают менты, когда изымают гранаты, это у них типа техники безопасности))) потом сапёры откручивают УЗРГМ и передают гранаты экспертам-взрывотехникам, для дальнейшей экспертизы.
Мы же просто одевали на запал половинку пятикубового шприца, это самый надёжный способ.

Корпуса явно металлические, с характерными вмятинами, какие есть у гранат, боеспособность которых восстанавливают после окончания гарантийного срока хранения.

УЗРГМ вполне штатный, обычная двойка.
показать весь комментарий
15.09.2021 18:02 Ответить
Ед! З повагою до тебе. Знаючи хто ти і як ти...Ти ж сам бачиш шнягу. Про ізоленту ти вже сам відписався. Ще раз - дерев'яна буйня! Учбова або реконструкторська. Персонаж канеш ще той. Або підставний, або лівий. По цій бадягі не буде чогось зареєстрованого в ЄДРВП. Цю хєрню озвучили тільки заради отої "гаварящої галави". У нас СБУ таке посте по пнєвматам. Чим ці гірші.
показать весь комментарий
15.09.2021 22:10 Ответить
Не готов сказать, что там внутри, может и пустые, но как минимум два корпуса, от реальных боевых гранат, а что там внутри, будут знать только ментовские эксперты)
Хотя и я тоже убеждён, что большую часть того, что СБУ находит в схронах, они сами сперва туда ложут)
показать весь комментарий
15.09.2021 22:23 Ответить
хер-сонец с запредельным уровнем умственного развития...
показать весь комментарий
15.09.2021 17:26 Ответить
На что же он хотел поменяться?
показать весь комментарий
15.09.2021 18:31 Ответить
судья определит
показать весь комментарий
15.09.2021 18:40 Ответить
Определит следователь, прокурор добавит, а судья приговорит)
показать весь комментарий
15.09.2021 18:46 Ответить
надо было заминировать комеру хронения..дайте ролтон и контик или я взорву))
показать весь комментарий
15.09.2021 19:36 Ответить
- Вы продаёте гронатов?

- Нет, только показываем...

- Кросивое.
показать весь комментарий
15.09.2021 23:11 Ответить
Я один понял, что они тикали
показать весь комментарий
16.09.2021 08:48 Ответить
 
 