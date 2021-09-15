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Проводятся обыски в "Киевавтодоре", КП "Киевавтодормост" и десяти дорожно-эксплуатационных управлениях по факту растраты бюджетных средств, - прокуратура. ФОТО

Киевская городская прокуратура совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве и работниками УСР в г. Киеве ДСР Украины во исполнение постановлений следственного судьи проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях КК "Киевавтодор", КП "Киевавтодормост" и 10 районных дорожно-эксплуатационных управлениях столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Подчеркивается, что следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины. В ходе указанных обысков сотрудники правоохранительных органов изымают документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах коммунальных предприятий.

Как сообщается, речь идет сведениях, касающихся приобретения и установки ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий, завышения коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов), списания топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались, использования коммунального автотранспорта в личных целях и предоставления его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды, незаконного трудоустройства и осуществления выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.

Проводятся обыски в Киевавтодоре, КП Киевавтодормост и десяти дорожно-эксплуатационных управлениях по факту растраты бюджетных средств, - прокуратура 01
Проводятся обыски в Киевавтодоре, КП Киевавтодормост и десяти дорожно-эксплуатационных управлениях по факту растраты бюджетных средств, - прокуратура 02
Проводятся обыски в Киевавтодоре, КП Киевавтодормост и десяти дорожно-эксплуатационных управлениях по факту растраты бюджетных средств, - прокуратура 03
Проводятся обыски в Киевавтодоре, КП Киевавтодормост и десяти дорожно-эксплуатационных управлениях по факту растраты бюджетных средств, - прокуратура 04
Проводятся обыски в Киевавтодоре, КП Киевавтодормост и десяти дорожно-эксплуатационных управлениях по факту растраты бюджетных средств, - прокуратура 05
Проводятся обыски в Киевавтодоре, КП Киевавтодормост и десяти дорожно-эксплуатационных управлениях по факту растраты бюджетных средств, - прокуратура 06

"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются", - добавили в прокуратуре.

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Автор: 

дороги (2512) коррупция (8560) обыск (1896) прокуратура (5012) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+3
Зебилы... А в остальных Автодорах? Эти зеленые идиоты даже не понимают какой прецедент они создают копая под Клычка...
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15.09.2021 17:17
+2
Чтобы скрыть "велике крадивництво", нужно отвлечь лохов на стлбики и соль )) Одобряю. За столбики конечно тоже спросить надо, но это так, мелочь по карманам.
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15.09.2021 17:18
+2
он сам под себя копает...смета на Шулявский мост стартовала с 600 лямов и выросла до 2 лярдов... выкуп корпуса Большевика педаликом за 294 ляма саботируется , ждут пока выростет до 1 лярда чтобы навар был покруче...
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15.09.2021 17:21
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Зебилы... А в остальных Автодорах? Эти зеленые идиоты даже не понимают какой прецедент они создают копая под Клычка...
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15.09.2021 17:17 Ответить
он сам под себя копает...смета на Шулявский мост стартовала с 600 лямов и выросла до 2 лярдов... выкуп корпуса Большевика педаликом за 294 ляма саботируется , ждут пока выростет до 1 лярда чтобы навар был покруче...
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15.09.2021 17:21 Ответить
«Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста», - объяснил Кличко. По его словам, проектная документация не предусматривала работы на прилегающих территориях.

А вот и ссылочка: https://ru.slovoidilo.ua/2021/02/09/infografika/finansy************-most-kieve-kak-menyalas-stoimost-remonta
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15.09.2021 17:36 Ответить
тупая отмазка. перед началом строительства все это изучается на этапе проектирования...если конечно не нанимать микитася без опыта работы на таких объектах, но с опятом дачи откатов. кстати, новый приемер работы с ним - 900 лямов денег МО, заплаченные ему при 10% выполненных работ с 2018г.
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15.09.2021 17:52 Ответить
Набор буков без единой ссылки выглядит как обыкновенный бред с Вашей стороны. Что же тогда зеледенту аплодируете с его великим крадивництвом, будьте последовательным в своих высерах.
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15.09.2021 18:16 Ответить
Чтобы скрыть "велике крадивництво", нужно отвлечь лохов на стлбики и соль )) Одобряю. За столбики конечно тоже спросить надо, но это так, мелочь по карманам.
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15.09.2021 17:18 Ответить
В Україні такої корумпованої гидоти сотні тисяч !!!)))
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15.09.2021 17:20 Ответить
Яке виробництво не візьми ,навкруги крадівництво !!!)))
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15.09.2021 17:21 Ответить
Там еще копать и копать глубже
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15.09.2021 17:25 Ответить
В Кривому РогУ, Одесі, Харкові ригівську місцеву владу хоча б вполовину так шмонали, як Київську, невгодну зебілам владу шмонають.
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15.09.2021 17:30 Ответить
Ти диви, як до Кличка у Києві ніх не будували ВЗАГАЛІ, ні обшуків, нічого не було. А як за Кличка нарешті зробили дороги (в усякому разі головні), добудовують міст і метро, то зразу постійні обшуки і тільки в Києві.
ЗеЧмо як би не вдавав з себе демократа, але постійно з нього вилазить то Лукашенко, то Путін, то Янукович з Кучмою.
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15.09.2021 17:30 Ответить
Тримайся, Клічко!
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15.09.2021 17:41 Ответить
ПОРА БРАТ ПОРА!

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15.09.2021 17:55 Ответить
ти диви! і дньом і ночью копають компромат...на кличка і нікак...от барига, ааа
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15.09.2021 17:41 Ответить
Красть можно только в пользу клоуна.

https://youtu.be/cPDNb3Xx1vA
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15.09.2021 17:49 Ответить
наверное послали нахер ВЭЛЫКЭ КРАДИВНЫЦТВО?
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15.09.2021 18:58 Ответить
А шукають що, вчорашній день? Ну-ну...
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15.09.2021 19:22 Ответить
 
 