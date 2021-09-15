Проводятся обыски в "Киевавтодоре", КП "Киевавтодормост" и десяти дорожно-эксплуатационных управлениях по факту растраты бюджетных средств, - прокуратура. ФОТО

Киевская городская прокуратура совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве и работниками УСР в г. Киеве ДСР Украины во исполнение постановлений следственного судьи проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях КК "Киевавтодор", КП "Киевавтодормост" и 10 районных дорожно-эксплуатационных управлениях столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Подчеркивается, что следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины. В ходе указанных обысков сотрудники правоохранительных органов изымают документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах коммунальных предприятий.

Как сообщается, речь идет сведениях, касающихся приобретения и установки ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий, завышения коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов), списания топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались, использования коммунального автотранспорта в личных целях и предоставления его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды, незаконного трудоустройства и осуществления выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.













"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются", - добавили в прокуратуре.

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