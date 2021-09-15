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Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду, 15 сентября, на территории церкви Святого Николая Набережного в Киеве состоялась панихида в память о Георгии Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

В эти сентябрьские дни в Украине - День памяти погибших украинских журналистов, установленный в 2007 году по инициативе Национального союза журналистов Украины. Его цель - почтить память всех журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.

При жизни Георгий Гонгадзе был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в данной церкви двух своих дочерей.

Поминальную панихиду по погибшим журналистам отправил настоятель храма Святого Николая Набережного (ПЦУ) протоиерей Стефан Яремчук.

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Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 01
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 02
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 03
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 04
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 05
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 06
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 07
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 08
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 09
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 10
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 11
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 12
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 13
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 14
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 15
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 16
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 17
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 18
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 19
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 20
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 21
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 22
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 23
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 24
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 25
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 26
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 27
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 28
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 29
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 30
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 31
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 32
Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве 33

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Гонгадзе Георгий (769) журналистика (3294) Киев (25521) панихида (66) СМИ (3836) убийство (6484) Богачук Олег (1462)


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Цікаво а організатори і замовники вбивства Гонгадзе бандити Кучма і Литвин були на цій панахиді???
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15.09.2021 17:47 Ответить
А шо и кучма был на панихиде?
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15.09.2021 17:51 Ответить
Мені лишень шкода маму Георгія (Нехай з Богом спочиває)...Згорблена бабця в чорному капелюшку,не раз зустрічав її біля ринку на Різні за Оперою,мабуть жила поблизу...Так і не повірила що то тіло сина,з можновладцями не спілкувалась,інтерв"ю не давала...Кругом всі піарились на її синові,а вона мовчки затисла в собі біду і так з нею пішла на той світ...Справжня львівська пані,таких вже майже нема...
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15.09.2021 18:16 Ответить
 
 