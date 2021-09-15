Панихида в память о Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах состоялась в церкви Святого Николая Набережного в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В среду, 15 сентября, на территории церкви Святого Николая Набережного в Киеве состоялась панихида в память о Георгии Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.
В эти сентябрьские дни в Украине - День памяти погибших украинских журналистов, установленный в 2007 году по инициативе Национального союза журналистов Украины. Его цель - почтить память всех журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.
При жизни Георгий Гонгадзе был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в данной церкви двух своих дочерей.
Поминальную панихиду по погибшим журналистам отправил настоятель храма Святого Николая Набережного (ПЦУ) протоиерей Стефан Яремчук.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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