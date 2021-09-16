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В Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв: двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них "тяжелый", - ГСЧС. ФОТО

В Карпатах произошел взрыв в долине горы Под-Берды во время разжигания костра туристами. Погибло два человека, еще четверо травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 сентября в 21:20 в долине Под-Берды вблизи с. Вороненко Надвирнянского района во время отдыха группы из 12 туристов (из них 2 детей 2016 и 2018 г.р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 - получил контузию", - говорится в сообщении.

В Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв: двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них тяжелый, - ГСЧС 01
Фото: ГСЧС

В 4:20 16 сентября травмированных транспортировали к подножию горы и передали медицинским работникам и госпитализировали в больницу.

В пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области отметили, что один из пострадавших - "тяжелый", а двое других пострадавших, а также двое детей находятся в удовлетворительном состоянии.

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Для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

Позже в ГСЧС сообщили, что сегодня, 16 сентября, в 10:00, в Главном управлении ГСЧС в области (ул.Франко, 6, зал оперативных совещаний) состоится брифинг относительно травмирования и гибели людей во время отдыха в горах (в долине "Под-Берды", вблизи села Вороненко Надвирнянского района).

Накануне в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Погибли два человека. Позже стало известно, что жертвами взрыва стали пресс-секретарь регионального управление ГСЧС Дарья Гречищева и ветеран АТО, сапер Алексей Кавлак. Возбуждено уголовное производство по статье о террористическом акте.

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Топ комментарии
+4
шифер
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16.09.2021 09:31
+3
Какой-то козёл бросил боеприпас в костёр, похоже
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16.09.2021 08:55
+3
Ничо се какие ядреные дровишки. Хорошо Ивано-Франковск не остался в руинах.
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16.09.2021 09:04
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Костер на снарядах разложили?!

Или просто парность случаев....
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16.09.2021 08:50 Ответить
Могли діти в вогонь щось кинути.. Чисто з цікавості.. А що буде?
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16.09.2021 12:13 Ответить
есть такое правило у лесных " скитальцев профессионалов " ни когда не разжигать огонь на старом пепелище . народная забава распространена довольно широко - подкладывать взрывчатые артефакты с расчётом что обязательно на нём разведут костёр
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16.09.2021 12:58 Ответить
що зи дичина...... може на ********** розпалили?
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16.09.2021 08:51 Ответить
над схроном с боеприпасами 2 мировой...
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16.09.2021 09:11 Ответить
Какой-то козёл бросил боеприпас в костёр, похоже
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16.09.2021 08:55 Ответить
Был случай когда один вполне адекватный товарищ, чтобы распалить печь засунул 5 ракет, для перебрасываея каната с корабля.
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16.09.2021 09:04 Ответить
Кстати остался жив
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16.09.2021 09:07 Ответить
питарды это хлопушки для детей не фейки..фейками
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16.09.2021 09:53 Ответить
Ничо се какие ядреные дровишки. Хорошо Ивано-Франковск не остался в руинах.
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16.09.2021 09:04 Ответить
Або,дійсно,випадково розпалили багаття над снарядом,або міною,що залишились ще із часів ВВВ, або якийсь дурень кинув у багаття вибухонебезпечний предмет.
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16.09.2021 09:11 Ответить
Колись ми пацанами розпалили багаття і теж щось почало стріляти наче там були патрони.
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16.09.2021 09:19 Ответить
шифер
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16.09.2021 09:31 Ответить
Что может взорваться в горах?

Только то, что принесли с собой.
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16.09.2021 09:55 Ответить
Таке трапляється. В тих місцях хто тільки не воював. Жахнуло щось важке, звичайні патрони не страшніше пітард.
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16.09.2021 10:00 Ответить
Небось ТОЛ из ископаемого железа-военного выплавляли, дибилы...
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16.09.2021 10:44 Ответить
Во время Первой мировой там проходила линия Арпада. Сохранились линии окопов, блиндажи, ДОТы. Не исключено, что и разожгли над боеприпасом. Но навряд ли в таком случае температура была бы достаточной чтобы рвануло. Важна глубина залегания. Только участники знают как все произошло. Окопов первой мировой по всем Карпатам много просматривается хоть и позаростало. В Горганах окопы из камней выложены.
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16.09.2021 11:36 Ответить
 
 