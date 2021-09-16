В Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв: двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них "тяжелый", - ГСЧС. ФОТО

В Карпатах произошел взрыв в долине горы Под-Берды во время разжигания костра туристами. Погибло два человека, еще четверо травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 сентября в 21:20 в долине Под-Берды вблизи с. Вороненко Надвирнянского района во время отдыха группы из 12 туристов (из них 2 детей 2016 и 2018 г.р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 - получил контузию", - говорится в сообщении.



Фото: ГСЧС

В 4:20 16 сентября травмированных транспортировали к подножию горы и передали медицинским работникам и госпитализировали в больницу.

В пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области отметили, что один из пострадавших - "тяжелый", а двое других пострадавших, а также двое детей находятся в удовлетворительном состоянии.

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Для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

Позже в ГСЧС сообщили, что сегодня, 16 сентября, в 10:00, в Главном управлении ГСЧС в области (ул.Франко, 6, зал оперативных совещаний) состоится брифинг относительно травмирования и гибели людей во время отдыха в горах (в долине "Под-Берды", вблизи села Вороненко Надвирнянского района).

Накануне в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Погибли два человека. Позже стало известно, что жертвами взрыва стали пресс-секретарь регионального управление ГСЧС Дарья Гречищева и ветеран АТО, сапер Алексей Кавлак. Возбуждено уголовное производство по статье о террористическом акте.