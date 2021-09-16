СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения "Карты поляка" документы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность жителей Черкасской и Черниговской областей. Злоумышленники подделывали документы необходимы для получения "Карты поляка".

Об этом сообщает ГУ СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, организовал преступный "бизнес" житель Черкасской области. Он привлек к "делу" 6 сообщников, в том числе двух госслужащих: сотрудника одного из ЗАГСов и государственного регистратора, которые предоставляли информацию из официальных баз данных.

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"Злоумышленники находили "клиентов" в Интернете. Рекламировали свои услуги как помощь в поиске польских корней. Вместо этого продавали фальшивые документы образца СССР, которые являются основанием для обращения в компетентные органы Республики Польша для получения "Карты поляка". В среднем каждый "пакет документов" стоил 2000 евро", - рассказали в СБУ.

В ведомстве отметили, что установлено, что к дельцам обратилось почти 300 человек. Изготовленные подделки направлялись "клиентам" почтовыми службами, а оплата услуг проводилась через банковские карточки или наличными из рук в руки.

В ходе проведения обысков по адресам проживания злоумышленников обнаружены и изъяты подготовленные бланки, печати, документы граждан (паспорта, военные билеты, удостоверения офицера, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, домовые книги, профсоюзные билеты, свидетельства о браке) и специальные устройства для изготовления карточек.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении участникам схемы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ НП в г.. Киеве и под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры г. Киев.















