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СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения "Карты поляка" документы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность жителей Черкасской и Черниговской областей. Злоумышленники подделывали документы необходимы для получения "Карты поляка".

Об этом сообщает ГУ СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, организовал преступный "бизнес" житель Черкасской области. Он привлек к "делу" 6 сообщников, в том числе двух госслужащих: сотрудника одного из ЗАГСов и государственного регистратора, которые предоставляли информацию из официальных баз данных.

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"Злоумышленники находили "клиентов" в Интернете. Рекламировали свои услуги как помощь в поиске польских корней. Вместо этого продавали фальшивые документы образца СССР, которые являются основанием для обращения в компетентные органы Республики Польша для получения "Карты поляка". В среднем каждый "пакет документов" стоил 2000 евро", - рассказали в СБУ.

В ведомстве отметили, что установлено, что к дельцам обратилось почти 300 человек. Изготовленные подделки направлялись "клиентам" почтовыми службами, а оплата услуг проводилась через банковские карточки или наличными из рук в руки.

В ходе проведения обысков по адресам проживания злоумышленников обнаружены и изъяты подготовленные бланки, печати, документы граждан (паспорта, военные билеты, удостоверения офицера, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, домовые книги, профсоюзные билеты, свидетельства о браке) и специальные устройства для изготовления карточек.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении участникам схемы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ НП в г.. Киеве и под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры г. Киев.

СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения Карты поляка документы 01
СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения Карты поляка документы 02
СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения Карты поляка документы 03
СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения Карты поляка документы 04
СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения Карты поляка документы 05
СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения Карты поляка документы 06
СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения Карты поляка документы 07
СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения Карты поляка документы 08

Автор: 

документ (398) подделка (437) Польша (8410) Черниговщина (1485) Черниговская область (1134)


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От пся крев...курва...2к евроенотов за сделку...
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16.09.2021 09:48 Ответить
карта поляка-шо за новый анекдот)0 ааххахх 2к евро карта поляка аххахххахх
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16.09.2021 09:49 Ответить
Якщо ти дебіл не дороблений, який не знає що таке Карта Поляка - це ще нічого не означає. Країна дибілів і шизофреніків блть...
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16.09.2021 11:08 Ответить
кукарекать на мамку будешь..я хоть не предатель и не подстилка и не кому не грубил..
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16.09.2021 12:00 Ответить
 
 