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Тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами обнаружен в приграничном районе Закарпатья, - СБУ. ФОТОрепортаж

В приграничном районе Закарпатье обнаружен тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами. Правоохранители задержали мужчину, который является одним из организаторов преступной группировки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, тайник был обнаружен в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали злоумышленника, причастного к обустройству схрона. Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия.

При осмотре тайника сотрудники СБУ обнаружили:

- почти 2 кг тротила;
- 400 г пластида;
- 10 средств для инициирования взрыва;
- 3 реактивные противотанковые гранаты;
- 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;
- 39 гранат РГД-5 и Ф-1.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему. Устанавливаются источники поступления выявленных средств поражения.

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Тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами обнаружен в приграничном районе Закарпатья, - СБУ 01
Тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами обнаружен в приграничном районе Закарпатья, - СБУ 02
Тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами обнаружен в приграничном районе Закарпатья, - СБУ 03

Автор: 

взрывчатка (844) СБУ (19898) тайник (131) Закарпатская область (2585)


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на мадяров собирались,походу..
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16.09.2021 09:39 Ответить
цімбор непогано прибарахлився
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16.09.2021 09:54 Ответить
по всій країні мережа таких схронів, ще з довійни
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16.09.2021 11:07 Ответить
 
 