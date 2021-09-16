Тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами обнаружен в приграничном районе Закарпатья, - СБУ. ФОТОрепортаж
В приграничном районе Закарпатье обнаружен тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами. Правоохранители задержали мужчину, который является одним из организаторов преступной группировки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, тайник был обнаружен в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района.
В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали злоумышленника, причастного к обустройству схрона. Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия.
При осмотре тайника сотрудники СБУ обнаружили:
- почти 2 кг тротила;
- 400 г пластида;
- 10 средств для инициирования взрыва;
- 3 реактивные противотанковые гранаты;
- 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;
- 39 гранат РГД-5 и Ф-1.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему. Устанавливаются источники поступления выявленных средств поражения.
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