Пограничнику, убившему мужчину во время отпуска на Буковине, грозит до 15 лет лишения свободы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Инспектор пограничной службы одного из отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы предстанет перед судом за убийство человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что вечером 13 марта 2021 в одном из развлекательных заведений Вижницкого района Черновицкой области между пограничником и гражданским лицом произошел конфликт. Во время спора пограничник нанес потерпевшему 11 ножевых ранений, в результате чего 22-летний мужчина погиб на месте происшествия.

В момент совершения преступления военнослужащий находился в отпуске. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Пограничник обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.

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