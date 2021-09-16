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Пограничнику, убившему мужчину во время отпуска на Буковине, грозит до 15 лет лишения свободы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Инспектор пограничной службы одного из отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы предстанет перед судом за убийство человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что вечером 13 марта 2021 в одном из развлекательных заведений Вижницкого района Черновицкой области между пограничником и гражданским лицом произошел конфликт. Во время спора пограничник нанес потерпевшему 11 ножевых ранений, в результате чего 22-летний мужчина погиб на месте происшествия.

В момент совершения преступления военнослужащий находился в отпуске. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Пограничник обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Пограничнику, убившему мужчину во время отпуска на Буковине, грозит до 15 лет лишения свободы, - ГБР 01
Пограничнику, убившему мужчину во время отпуска на Буковине, грозит до 15 лет лишения свободы, - ГБР 02
Пограничнику, убившему мужчину во время отпуска на Буковине, грозит до 15 лет лишения свободы, - ГБР 03

Автор: 

Буковина (895) пограничники (1573) убийство (6484) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+7
"Электрик (сантехник, повар и т. д.), убивший мужчину во время отпуска" - вам самим не смешно такие заголовки писать? Он в отпуске, он не на службе при чём здесь его профессия?
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16.09.2021 10:15
+3
У будь-якому випадку, це нелюд і мусить сидіти за гратами.
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16.09.2021 10:53
+2
За что убил необходимо знать. А если он прокацапа зарезал, то не 15лет, а к награде представить...
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16.09.2021 10:36
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"Электрик (сантехник, повар и т. д.), убивший мужчину во время отпуска" - вам самим не смешно такие заголовки писать? Он в отпуске, он не на службе при чём здесь его профессия?
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16.09.2021 10:15 Ответить
Как это причем? Этот человек с неадекватной психикой носил табельное оружие. Сложно представить его поведение с обычными людьми в рабочее время. Ну и конечно не понятна вообше его профпригодность.
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16.09.2021 11:37 Ответить
Открою страшную тайну. Люди с неадекватной психикою попадаются на любых должностях, даже на самых высоких. Конкретно по этому случаю. Данный неадекватный человек с табельным оружием ничем не лучше неадекватного врача без табельного оружия.
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16.09.2021 13:34 Ответить
Там где есть профессиональный отбор на профпригодность, а не "кумпомог", это ЧП.
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17.09.2021 18:30 Ответить
Стесняюсь спросить, откуда вьіводьі о якобьі"неадекватной психике" погранца, где-то прочел или сам домьіслил?
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16.09.2021 14:33 Ответить
Я думаю вас тыкать незнакомым людям научила мама? Передайте ей что это некрасиво.
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17.09.2021 18:29 Ответить
Вот дебил, дадут 15 и будет каждый день сидеть и думать, нахреная я это сделал?!!
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16.09.2021 10:25 Ответить
чья бы корова мычала
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16.09.2021 11:25 Ответить
За что убил необходимо знать. А если он прокацапа зарезал, то не 15лет, а к награде представить...
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16.09.2021 10:36 Ответить
Ножичек на фото в статье кацапстаном и рюскедухом смердит...
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16.09.2021 11:32 Ответить
Там американская звезда и израильский Галил нарисованы- где там рюзьгедух, неуч?
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17.09.2021 13:20 Ответить
Быдлу не отвечаю.
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17.09.2021 14:56 Ответить
Ахаха, быдлян слился...
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18.09.2021 00:46 Ответить
В угол загнал...

наверное убиенный хорошо его достал, столько ножевых...хватило бы и два раза....
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16.09.2021 10:40 Ответить
У будь-якому випадку, це нелюд і мусить сидіти за гратами.
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16.09.2021 10:53 Ответить
Как вьі определили??? Кстати, человек мог и защищаться от нападения, что конечно же вьі не в силах допустить.
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16.09.2021 14:36 Ответить
или, на крайняк, десяток ))
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16.09.2021 14:37 Ответить
11 ножевых это несчастное хулиганство)
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16.09.2021 12:08 Ответить
Бывает первый удар ножом, только злит жертву больше, та нападет еще и еще. В результате получает попутные ранения. Если он оборонялся и не ставил цели убивать, но провокатор не унимался, то должны будут найти конценсус. Однако, если у покойного есть заинтересованная сторона, то все могут переиграть. И тогда за порез будут считать даже царапину.
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16.09.2021 20:09 Ответить
 
 