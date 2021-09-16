"Армия" в 50 тысяч ботов: СБУ накрыла на Харьковщине ботоферму, распространявшую заказные материалы из РФ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"За период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях, в том числе и в украинском сегменте", - говорится в сообщении.
Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. У него есть немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому он успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.
По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.
Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы.
"Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:
- срыв национальной программы вакцинации;
- оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;
- дискредитацию украинской власти.
Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленника обнаружены:
- компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
- GSM-шлюзы и SIM-банки;
- 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.
Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
Разоблачение противоправной деятельности проводили киберспециалисты Управления СБ Украины в Харьковской области совместно с следственным подразделением Нацполиции.
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а на счет модерации то не переживай . попадает всем . и банят не за убеждения а за матюки и бред . кто вам виноват что вы ересь несете а как только вас на этом ловят на мат переходите . будьте умнее и культурнее и ни кто вас банить не будет
За многолетнюю историю пребывания на этом форуме ни разу не печатал матершину. Даже слово х.йло цензурирую.)) Так воспитан. Все баны исключительно за критику его святейшества Петра.))
теперь на счет большого количества несчастных забаненых зебобов . исходя из твоей логики согластно которой ваших забаненых 85% а нормальных 15% вся лента коментариев должна состоять из одних крестиков слегка разбавленных нашими коментами . но я этого в упор не вижу . как раз полно коментов и лишь где не где остатки стертого сообщения
так что не сходится
Щас меня забанят. Спишемся позже. Я запомнил твой ник.)
кстати крестики сами по себе тоже не совсем показатель . я с вашими лаюсь здесь регулярно . так вот когда мы с оппонентом переходим рамки приличия . я имею в виду не обязательно мат а просто колличество коментов превышает допустимое для двоих в одной теме то они трутся . при чем все . и его и мои . и ни кто не смотрит за Пороха я или против
1) Путен- х.йло. 2) Крым это Украина. 3) На Востоке Украины вооруженная агрессия РФ.
По поводу всего остального возможны дискуссии, банить за которые- откровенное свинство.
Всё ещё согласны на 100% или уже меньше?))
он воно шо, Міхалич...
Покажите кого посадили??
Когда написано "каждый первый", то естественно имеется ввиду "каждый первый", а не 73%. Потому что набрасыванием говна на оппонента грешат все участники этого форума вне зависимости от политических "вподобань". И каждый считает того, кто с его мнением не согласен, придурком. Вы этого не замечали? Скорее всего - нет, так как вы не сильно понимаете прочитанное .
А у нас суды добрые, могут и условно дать.
Причина проста:
Зеленський це справжній Президент України, дії якого швидко посилюють державу, після багаторічної ганьби і грабунку країни тими, хто був у владі протягом десятків років.
Він не є ідеальним, бо ідеалів в природі не існує, проте зміни, які відбуваються з 2019 року, дуже і дуже серйозні. Саме це збісило Кремль та бісить тих, кого народ України викинув з влади геть і НАЗАВЖДИ.
Невідомо, чи захоче Зеленський балотуватися на наступний термін. Можливо, це непотрібно. Проте якщо він підійде до своєї команди з ще більшою вимогливістю, то другий термін Зеленського був би державі не менше корисним, ніж перший.
Я в шоці.