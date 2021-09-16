"Армия" в 50 тысяч ботов: СБУ накрыла на Харьковщине ботоферму, распространявшую заказные материалы из РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"За период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях, в том числе и в украинском сегменте", - говорится в сообщении.

Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. У него есть немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому он успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.

По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы.

"Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

- срыв национальной программы вакцинации;

- оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;

- дискредитацию украинской власти.

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Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленника обнаружены:

- компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

- GSM-шлюзы и SIM-банки;

- 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Разоблачение противоправной деятельности проводили киберспециалисты Управления СБ Украины в Харьковской области совместно с следственным подразделением Нацполиции.



Фото: сайт СБУ