Взрыв в Карпатах: полицейские обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны. ФОТОрепортаж
По предварительной информации, в горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Вчера, 15 сентября, в полицию позвонила жительница Ивано-Франковской, которая сообщила, что ее муж стал свидетелем взрыва в горах на Раховщине.
"По результатам первоочередных следственных действий установлено, что на пастбище Григоров, что на горе Кукол, на собственных автомобилях приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей 2 и 5 лет.
На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костер. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, произошел взрыв, в результате которого два человека, которые сидели у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Дети не пострадали", - говорится в сообщении.
Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила линия "Арпада". На месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
По делу будут назначены экспертные исследования, по результатам которых полицейские выяснят все обстоятельства происшествия.
Как сообщалось, в Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв. При этом двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них - в тяжелом состоянии.
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За інформацією видання, внаслідок вибуху загинули:
Макарчук Мирослав Мирославович, 1992 р. н.;
чоловік на ім'я Микола (прізвище уточнюється, 1985 р. н.).
Четверо людей отримали поранення, з них троє перебувають у важкому стані:
Малиш Марина Олександрівна, 1985 р. н.;
Гладиш Юлія Іванівна, 1986 р. н.;
Макарчук Лідія Мирославівна, 1990 р. н.;
Гладуник Надія, 1988 р. н.
Їх госпіталізували, медики продовжують вживати заході щодо стабілізації стану постраждалих.
Серед учасників був громадянин Великобританіїї, який травмувань не отримав.
R.I.P.
и патроны кидали в костер, и порох от сигнальной ракеты в квартире зажигали, и другие глупости делали опасные для жизни, но всё таки до жил до почти 50 лет.. значит судьба..
Но вот например в 1990 году, восьми бойцам 2 обрСпН, не повезло буквально. Кто-то и когда-то закопал неизрасходованные боеприпасы в ложбинке, а бойцы костерок, на полевом выходе разожгли. Рвануло так, что на деревьях были мясные гирлянды.
Ли если напрячь память, то в 2014 году, на Новомсковском полигоне, погибло два бойца из оцепления. Третий, очень удачно отлить отошёл. На месте костра, лежала старая 82 мм мина.
Постоянно в голове держится абзац из наставлений, про проверку грунта, на глубину, не менее 50 см, перед разжиганием костра.
ну и развели.. а там под костром лежала донная бИмба времен 2МВ в 500 кг тротилла..
жахнуло так, что ни гирлянд ни соплей.. судьба..
"Если не повезет, можно от сестры триппер подхватить."