Взрыв в Карпатах: полицейские обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, в горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 15 сентября, в полицию позвонила жительница Ивано-Франковской, которая сообщила, что ее муж стал свидетелем взрыва в горах на Раховщине.

"По результатам первоочередных следственных действий установлено, что на пастбище Григоров, что на горе Кукол, на собственных автомобилях приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей 2 и 5 лет.

На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костер. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, произошел взрыв, в результате которого два человека, которые сидели у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Дети не пострадали", - говорится в сообщении.

Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила линия "Арпада". На месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв: двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них "тяжелый", - ГСЧС. ФОТО

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По делу будут назначены экспертные исследования, по результатам которых полицейские выяснят все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв. При этом двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них - в тяжелом состоянии.





Фото: сайт полиции