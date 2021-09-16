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Взрыв в Карпатах: полицейские обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, в горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 15 сентября, в полицию позвонила жительница Ивано-Франковской, которая сообщила, что ее муж стал свидетелем взрыва в горах на Раховщине.

"По результатам первоочередных следственных действий установлено, что на пастбище Григоров, что на горе Кукол, на собственных автомобилях приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей 2 и 5 лет.

На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костер. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, произошел взрыв, в результате которого два человека, которые сидели у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Дети не пострадали", - говорится в сообщении.

Взрыв в Карпатах: полицейские обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны 01

Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила линия "Арпада". На месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв: двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них "тяжелый", - ГСЧС. ФОТО

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Взрыв в Карпатах: полицейские обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны 02

По делу будут назначены экспертные исследования, по результатам которых полицейские выяснят все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв. При этом двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них - в тяжелом состоянии.

Взрыв в Карпатах: полицейские обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны 03
Взрыв в Карпатах: полицейские обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны 04
Фото: сайт полиции

взрыв (6742) Карпаты (305) туризм (1543) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+18
более 100!!!!! лет пролежать чтобы бабахнуть нет просто слов в совпадение и роковую случайность....
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16.09.2021 13:21
+11
а представьте сколько поколений будут выгребать мины которые русня понаставила и порассыпала на востоке
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16.09.2021 14:24
+8
выбрать место для костра прямо над снарядом, это судьба..

R.I.P.
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16.09.2021 13:51
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более 100!!!!! лет пролежать чтобы бабахнуть нет просто слов в совпадение и роковую случайность....
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16.09.2021 13:21 Ответить
Черным копачам хрен так везет как этим. Сто процентно с металлоискателем место нашли под костер
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16.09.2021 14:47 Ответить
Чи часом не пробували вони "погратись" з цим снарядом?
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16.09.2021 13:22 Ответить
во-во, дети не пострадали - возможно бросили и бросились(прочь)
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16.09.2021 13:30 Ответить
Так і я про те ж.
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16.09.2021 13:31 Ответить
Офигеть ! Чтоб развести костер в Карпатах , надо сначала вскопать землю на пол метра хотя бы !
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16.09.2021 13:25 Ответить
Залишки шрепнельного снаряду. По ідеї при вибуху такого, ве навколо мало б бути посічено шрапнеллю?
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16.09.2021 13:33 Ответить
За попереднім висновком експертів, під багаттям вибухнули гранати, що залишилися в землі ще після Першої світової війни. Як відомо, в ті часи вершинами карпатських гір проходила лінія опору між Російською імперією та Австро-Угорщиною.

За інформацією видання, внаслідок вибуху загинули:

Макарчук Мирослав Мирославович, 1992 р. н.;

чоловік на ім'я Микола (прізвище уточнюється, 1985 р. н.).

Четверо людей отримали поранення, з них троє перебувають у важкому стані:

Малиш Марина Олександрівна, 1985 р. н.;

Гладиш Юлія Іванівна, 1986 р. н.;

Макарчук Лідія Мирославівна, 1990 р. н.;

Гладуник Надія, 1988 р. н.

Їх госпіталізували, медики продовжують вживати заході щодо стабілізації стану постраждалих.

Серед учасників був громадянин Великобританіїї, який травмувань не отримав.

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16.09.2021 13:40 Ответить
выбрать место для костра прямо над снарядом, это судьба..

R.I.P.
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16.09.2021 13:51 Ответить
На полигонах, такое сплошь и рядом.
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16.09.2021 18:23 Ответить
я родился в военном городке и первые 19 лет прожил в разных военных городках разных стран..

и патроны кидали в костер, и порох от сигнальной ракеты в квартире зажигали, и другие глупости делали опасные для жизни, но всё таки до жил до почти 50 лет.. значит судьба..
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16.09.2021 18:26 Ответить
Значит судьба. У меня аналогично.

Но вот например в 1990 году, восьми бойцам 2 обрСпН, не повезло буквально. Кто-то и когда-то закопал неизрасходованные боеприпасы в ложбинке, а бойцы костерок, на полевом выходе разожгли. Рвануло так, что на деревьях были мясные гирлянды.

Ли если напрячь память, то в 2014 году, на Новомсковском полигоне, погибло два бойца из оцепления. Третий, очень удачно отлить отошёл. На месте костра, лежала старая 82 мм мина.

Постоянно в голове держится абзац из наставлений, про проверку грунта, на глубину, не менее 50 см, перед разжиганием костра.
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16.09.2021 19:17 Ответить
я читал в 2011 или в 2012 году, несколько пар приехали нудиться на дикий пляж в Крыму.. заняли место, поставили палатки, искупались и решили развести костер для готовки жратвы..

ну и развели.. а там под костром лежала донная бИмба времен 2МВ в 500 кг тротилла..

жахнуло так, что ни гирлянд ни соплей.. судьба..
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16.09.2021 19:23 Ответить
И хрен бы она взорвалась.
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17.09.2021 01:42 Ответить
Ніколи!!! Ніколи не розводьте багаття на місці старого згарища.
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16.09.2021 14:02 Ответить
Та тут не вгадаєш,на якому місці безпечно розпалювати багаття: на новому, чи на старому. Просто потрібно із собою возити щуп або міношукач і на місці наміченої ватри провести перевірку на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Ну,хоч якось "страхуватись" від подібних нещасть.
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16.09.2021 20:00 Ответить
а представьте сколько поколений будут выгребать мины которые русня понаставила и порассыпала на востоке
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16.09.2021 14:24 Ответить
як таке станеться, проклять не вистачить у цілого народу, перепрошую..
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16.09.2021 16:17 Ответить
а чому "як", сумніваєся, що Донбас звільнять? Звільнять, а ту непотріб ой довго будуть знаходити і калічитись, нажаль.
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16.09.2021 18:59 Ответить
Вот это называется - фатальное событие...
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16.09.2021 14:39 Ответить
Фатальное невезение. Если только специально не бросили в костёр что то непонятное.
"Если не повезет, можно от сестры триппер подхватить."
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16.09.2021 15:07 Ответить
Хто ходе в походи, підтвердить, що туристи практично завжди багаття розводять на місці старого кострища, а не поряд. Це правильно з точки зору екології. І це усталена традиція. Думаю, що снаряд на цьому місці лежав не сто років. Його туди поклали раніше місцеві або туристи, а знайшли десь в іншому місці. Місцеві там збирають гриби, а туристи там відносно рідко ходять. Може цього літа поклали, а може і раніше. Може навіть діти це зробили: поклали, розпалили багаття щоб подивитися як вибухне. Відійшли, багаття згасло, а снаряд не вибухнув. Що робити далі? А нічого. Пішли собі і забули. А тепер інші люди розпалили багаття поверх снаряду під залишками обгорілої деревини, багаття горіло кілька годин (як пишуть у інтернеті) і в решті-решт снаряд детонував. Тепер знайти винних буде так само легко, як і тих, хто цим снарядом стрельнув під час Першої Світової війни. Мабуть легше злітати на Місяць.
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16.09.2021 17:07 Ответить
так, ((((( схоже на таку версію...
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17.09.2021 10:07 Ответить
Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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16.09.2021 17:38 Ответить
Какая то мутная история. За сто лет в обычной земле снаряд бы давно уже сгнил бы. И с трудом вериться, что в той местности за сто лет ни одного пожара не было. Почему нет фото воронки от взрыва.
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17.09.2021 01:46 Ответить
 
 