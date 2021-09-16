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Завершен ремонт моста через реку Тиса на границе с Венгрией, - ОГА. ФОТО

Ремонта моста через реку Тиса на границе с Венгрией завершен с опережением графика.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Восстановительные работы на мосту, который является частью дороги международного значения М-06, продолжались в течение двух месяцев в рамках президентской программы "Большая стройка", их общая стоимость составила около 10 млн грн.

"Да, движение в пункте пропуска было затруднено, однако благодаря слаженному сотрудничеству пограничных служб двух стран неудобства удалось минимизировать", - рассказал Билецкий.

Новое дорожное покрытие позволит сохранить эксплуатационные возможности моста и будет способствовать более качественному обслуживанию транспортных средств, отмечают в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2020 году было восстановлено 150 км дорог к пограничным контрольно-пропускным пунктам. В 2021-2022 годах таких дорог планируется отремонтировать и построить 600 км.

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Завершен ремонт моста через реку Тиса на границе с Венгрией, - ОГА 01
Завершен ремонт моста через реку Тиса на границе с Венгрией, - ОГА 02

Автор: 

граница (5270) мост (1027) Большая стройка (728)


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Це мабуть той самий великий міст, якить звуть великою стройкою.
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16.09.2021 13:35 Ответить
Воно працює.....
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16.09.2021 13:37 Ответить
Ще *****, так фоткі зробили нібито там справді МІСТ!

Ще краще - покажіть міст Солотвино - Сігет))))
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16.09.2021 14:34 Ответить
на фотках нeмає завeршeння
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16.09.2021 14:46 Ответить
 
 