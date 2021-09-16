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Впервые в Украине взрослому пациенту пересадили костный мозг от неродственного донора, - Ляшко. ФОТО

В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга взрослому человеку от неродственного донора.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня встретился с чрезвычайно мужественной и одновременно хрупкой 18-летней Еленой. Именно ей 19 августа врачи Черкасской областного онкологического диспансера совместно с командой отделения ТКМ НДСБ Охматдет впервые в стране пересадили костный мозг. Благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга в Мировом реестре удалось найти полностью совместимого донора. И наша команда врачей провела операцию", - написал он.

Впервые в Украине взрослому пациенту пересадили костный мозг от неродственного донора, - Ляшко 01
Фото: Ляшко/Facebook

Также Ляшко поблагодарил врачей, медсестер, лаборантов и всех, кто был причастен к процессу трансплантации: "Это командная работа и она удалась!"

"Мечта Элины обнять наконец-то свою маму, сегодня осуществилась.

Мы делаем все возможное, чтобы больше не нужно было ехать за границу делать трансплантацию костного мозга. И детская, и взрослая трансплантация становится доступной в Украине за средства Государственного бюджета. В проекте бюджета на 2022 г. на этот раз заложено 789 500 000 гривен на трансплантацию", - добавил Ляшко.

Впервые в Украине взрослому пациенту пересадили костный мозг от неродственного донора, - Ляшко 02

трансплантация (155) Ляшко Виктор (1364)


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16.09.2021 13:50 Ответить
То пересадиди ж кістковий, а не головний. Кістковим не думають він лише пробирає "до мозга костєй".
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16.09.2021 14:21 Ответить
Йому і той пересадити не завадило б , ну а на безриб"ї і рак риба ........
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16.09.2021 17:53 Ответить
P.S. І вже якщо серйозно говорити , то без головного у нас 73 % живуть і не паряться , а без кісткового , на жаль , капець усім причому дуже швидко ((( так що добре що хоч тепер це у нас починають робити хоча у Черкаському онкоцентрі нормальних лікарів одиниці , більшість - "працівники медичної сфери" яким глибоко пох#ю їхні пацієнти і їхні проблеми - там прямим текстом хворим кажуть у присутності свідків : " Жити хочеш - гроші знайдеш" Самі дорогі у Черкасах аптеки - у приміщенні онкоцентру , іноді можна у них придбати медикаменти з відміткою " гематологічне відділення" , хто в курсі зрозуміє що це означає (((
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16.09.2021 18:06 Ответить
отличные новости!

теперь надо 73% пересадить мозг вместо желудка в голове
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16.09.2021 22:11 Ответить
 
 