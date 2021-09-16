Впервые в Украине взрослому пациенту пересадили костный мозг от неродственного донора, - Ляшко. ФОТО
В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга взрослому человеку от неродственного донора.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня встретился с чрезвычайно мужественной и одновременно хрупкой 18-летней Еленой. Именно ей 19 августа врачи Черкасской областного онкологического диспансера совместно с командой отделения ТКМ НДСБ Охматдет впервые в стране пересадили костный мозг. Благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга в Мировом реестре удалось найти полностью совместимого донора. И наша команда врачей провела операцию", - написал он.
Также Ляшко поблагодарил врачей, медсестер, лаборантов и всех, кто был причастен к процессу трансплантации: "Это командная работа и она удалась!"
"Мечта Элины обнять наконец-то свою маму, сегодня осуществилась.
Мы делаем все возможное, чтобы больше не нужно было ехать за границу делать трансплантацию костного мозга. И детская, и взрослая трансплантация становится доступной в Украине за средства Государственного бюджета. В проекте бюджета на 2022 г. на этот раз заложено 789 500 000 гривен на трансплантацию", - добавил Ляшко.
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