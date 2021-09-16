С начала года ГБР задокументировало факты получения взяток на сумму свыше 20 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Почти 300 чиновников и сотрудников правоохранительных органов были пойманы в текущем году на взяточничестве, общая сумма взяток превысила 20 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

"Только за 8 месяцев 2021 года благодаря работе ГБР задокументировано получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20,8 млн грн", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что нибольшие суммы неправомерной выгоды задокументированы в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

"Общий размер убытков, которые установлены в результате расследований работниками ГБР, составляет 167 млн грн. Также благодаря работе ГБР арестовано имущества на сумму 365 млн грн", - отмечают в Бюро.

Также за 8 месяцев текущего года сообщено о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений 482 лицам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР. ФОТОрепортаж

"Из них по статье "принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды" (ст. 368 УК Украины) относительно 282 человек, из которых: 1 чиновник категории "А", 108 полицейских, 8 прокуроров, 1 сотрудник СБУ; 20 налоговиков, 19 таможенников, 27 пограничников, 11 сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" – сообщают в ГБР.

Также уточняется, что с начала текущего года в суды направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 человека обвиняются по статье получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).