С начала года ГБР задокументировало факты получения взяток на сумму свыше 20 млн грн. ИНФОГРАФИКА
Почти 300 чиновников и сотрудников правоохранительных органов были пойманы в текущем году на взяточничестве, общая сумма взяток превысила 20 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
"Только за 8 месяцев 2021 года благодаря работе ГБР задокументировано получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20,8 млн грн", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что нибольшие суммы неправомерной выгоды задокументированы в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.
"Общий размер убытков, которые установлены в результате расследований работниками ГБР, составляет 167 млн грн. Также благодаря работе ГБР арестовано имущества на сумму 365 млн грн", - отмечают в Бюро.
Также за 8 месяцев текущего года сообщено о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений 482 лицам.
"Из них по статье "принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды" (ст. 368 УК Украины) относительно 282 человек, из которых: 1 чиновник категории "А", 108 полицейских, 8 прокуроров, 1 сотрудник СБУ; 20 налоговиков, 19 таможенников, 27 пограничников, 11 сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" – сообщают в ГБР.
Также уточняется, что с начала текущего года в суды направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 человека обвиняются по статье получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).
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Надо полагать что документировали только у себя, ну, в своей организации. Друг на друга. И то, не всё, а выборочно, по мелочам.