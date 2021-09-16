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В "Житлоинвестбуде" идут обыски по делу о хищении 9,9 млн грн на закупке лифтов, - прокуратура. ФОТО

Сегодня, 16 сентября, Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины проводит следственные действия в помещениях коммунального предприятия по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика по делу о хищении средств на закупках пассажирских лифтов в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Уточняется, что обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Коммунальное предприятие в период с 2019 по 2021 годы перечислило 9,9 млн грн на счета общества за поставки пассажирских лифтов. Поставщик в свою очередь перечислил указанные денежные средства на счета других обществ якобы на приобретение комплектующих к лифтам. В то же время, как установлено следствием, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями данных комплектующих и не совершали их приобретения в отчетный период. Таким образом, установлено, что финансово-хозяйственные операции по поставке комплектующих к лифтам осуществлялись исключительно с целью обналичивания денежных средств, полученных от коммунального предприятия путем осуществления мнимых сделок с условной продажей товаров", - следует из сообщения.

С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления в служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика проводятся обыски.

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В Житлоинвестбуде идут обыски по делу о хищении 9,9 млн грн на закупке лифтов, - прокуратура 01
В Житлоинвестбуде идут обыски по делу о хищении 9,9 млн грн на закупке лифтов, - прокуратура 02
В Житлоинвестбуде идут обыски по делу о хищении 9,9 млн грн на закупке лифтов, - прокуратура 03
В Житлоинвестбуде идут обыски по делу о хищении 9,9 млн грн на закупке лифтов, - прокуратура 04

Автор: 

Киев (25521) лифт (56) обыск (1896) прокуратура (5013)


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Капля в море, капля в море, а на море корабли...
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16.09.2021 15:30 Ответить
А в Україні є бодай невелчка місцина де нема корумпованих гнид ???)))
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16.09.2021 15:38 Ответить
ну при чем тут Виталик?
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16.09.2021 15:39 Ответить
Да хз. А боксёр хороший.
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16.09.2021 16:12 Ответить
Таких корумпованих гнид в Україні сотні тисяч ,крадуть в міру можливості !!!
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16.09.2021 15:40 Ответить
что ты увидела сверх естественного? "В то же время указанные субъекты хозяйствования не являются производителями данных комплектующих и не совершали их приобретения в отчетный период."

например, тебе для лифта нужно какое то реле переключатель, кнопку... в Украине все сдохло, производств нет, ты можешь купить только китай за нал на базаре. какой выход? скидывают деньги на фоп, покупают за нал, устанавливают. так делают ВСЕ!
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16.09.2021 16:16 Ответить
Саме так ,купляєш реле ,умовно кажучи,за 100 грн.і береш папірець де вказа вартість реле 500 грн. ,а різницю до кишені !!! Схема ,давня ,як світ !!))
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16.09.2021 16:43 Ответить
Це з совкових часів-Домовляєшся з головою колгоспа зробити щось за 10 тис.р.,він через правління проводить рішення на 15 тис.р. !!! Різниця 5 тис.р. -тобі,голові і прорабу !!!)))
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16.09.2021 16:48 Ответить
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16.09.2021 16:10 Ответить
 
 