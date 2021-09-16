В "Житлоинвестбуде" идут обыски по делу о хищении 9,9 млн грн на закупке лифтов, - прокуратура. ФОТО

Сегодня, 16 сентября, Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины проводит следственные действия в помещениях коммунального предприятия по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика по делу о хищении средств на закупках пассажирских лифтов в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Уточняется, что обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Коммунальное предприятие в период с 2019 по 2021 годы перечислило 9,9 млн грн на счета общества за поставки пассажирских лифтов. Поставщик в свою очередь перечислил указанные денежные средства на счета других обществ якобы на приобретение комплектующих к лифтам. В то же время, как установлено следствием, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями данных комплектующих и не совершали их приобретения в отчетный период. Таким образом, установлено, что финансово-хозяйственные операции по поставке комплектующих к лифтам осуществлялись исключительно с целью обналичивания денежных средств, полученных от коммунального предприятия путем осуществления мнимых сделок с условной продажей товаров", - следует из сообщения.

С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления в служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика проводятся обыски.

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