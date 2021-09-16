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СБУ расследует обстрел города Счастье по статье "террористический акт". ФОТОрепортаж

Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту обстрела террористам "ЛНР" военных и гражданских объектов города Счастье. Во время этого обстрела использовалось вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Установлено, что утром 16 сентября боевики обстреляли район дислокации Луганского пограничного отряда в Счастье, в результате чего повреждены соседний жилой дом, военные и гражданские автомобили. Кроме того, во время обстрела минно-осколочное ранение получил руководитель военно-гражданской администрации, который прибыл на место происшествия. Сейчас чиновник госпитализирован для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам, обстрел был осуществлен из крупнокалиберных минометов, запрещенных минскими соглашениями. Также не исключается, что мины выпущены с использованием БПЛА.

На месте событий работает оперативно-следственная группа СБУ, которая допрашивает свидетелей и очевидцев, в том числе, жителей дома, пострадавшего от вражеской атаки, изучает и документирует обстоятельства преступления оккупантов.

СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

Как сообщалось ранее, 16 сентября 2021 в районе проведения ООС ранение получил глава городской военно-гражданской администрации города Счастье (Луганская область) Александр Дунец.

Читайте: Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье. ФОТОрепортаж

СБУ расследует обстрел города Счастье по статье террористический акт 01
СБУ расследует обстрел города Счастье по статье террористический акт 02
СБУ расследует обстрел города Счастье по статье террористический акт 03
СБУ расследует обстрел города Счастье по статье террористический акт 04
СБУ расследует обстрел города Счастье по статье террористический акт 05
СБУ расследует обстрел города Счастье по статье террористический акт 06

Автор: 

обстрел (27151) СБУ (19898) наемники рф (2080) Луганская область (6496)


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20 вересня розпочинаються українсько-американські військові навчання RAPID TRIDENT - 2021, в яких візьмуть участь 6 тисяч військових з різних країн.

Як https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416 повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та членів НАТО й держав-партнерів.

У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.

Уперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час маневрів заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
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16.09.2021 15:39 Ответить
ЄТо полній дурдом разрушнения обстрелі мі раследуем беззубій хомяк у власти трус и предатель
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16.09.2021 15:45 Ответить
Это что за язык такой? Яка це мова?
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16.09.2021 15:49 Ответить
Хотя по смыслу верно
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16.09.2021 15:51 Ответить
Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту обстрела террористам "ЛНР" военных и гражданских объектов города Счастье. Во время этого обстрела использовалось вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Вот это вот "по факту обстрела террористам "ЛНР"" Делает это "расследование" изначально бесполезным.
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16.09.2021 15:56 Ответить
а разве не работа СБУ пресекать эти самые террористические акты? Ну скажем так "в тылу врага"? Или отжимать битки и кошмарить бизнес им куда интереснее?
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16.09.2021 15:58 Ответить
 
 