СБУ расследует обстрел города Счастье по статье "террористический акт". ФОТОрепортаж

Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту обстрела террористам "ЛНР" военных и гражданских объектов города Счастье. Во время этого обстрела использовалось вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Установлено, что утром 16 сентября боевики обстреляли район дислокации Луганского пограничного отряда в Счастье, в результате чего повреждены соседний жилой дом, военные и гражданские автомобили. Кроме того, во время обстрела минно-осколочное ранение получил руководитель военно-гражданской администрации, который прибыл на место происшествия. Сейчас чиновник госпитализирован для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам, обстрел был осуществлен из крупнокалиберных минометов, запрещенных минскими соглашениями. Также не исключается, что мины выпущены с использованием БПЛА.

На месте событий работает оперативно-следственная группа СБУ, которая допрашивает свидетелей и очевидцев, в том числе, жителей дома, пострадавшего от вражеской атаки, изучает и документирует обстоятельства преступления оккупантов.

СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

Как сообщалось ранее, 16 сентября 2021 в районе проведения ООС ранение получил глава городской военно-гражданской администрации города Счастье (Луганская область) Александр Дунец.

Читайте: Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье. ФОТОрепортаж











