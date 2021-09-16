СБУ расследует обстрел города Счастье по статье "террористический акт". ФОТОрепортаж
Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту обстрела террористам "ЛНР" военных и гражданских объектов города Счастье. Во время этого обстрела использовалось вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Установлено, что утром 16 сентября боевики обстреляли район дислокации Луганского пограничного отряда в Счастье, в результате чего повреждены соседний жилой дом, военные и гражданские автомобили. Кроме того, во время обстрела минно-осколочное ранение получил руководитель военно-гражданской администрации, который прибыл на место происшествия. Сейчас чиновник госпитализирован для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По предварительным выводам, обстрел был осуществлен из крупнокалиберных минометов, запрещенных минскими соглашениями. Также не исключается, что мины выпущены с использованием БПЛА.
На месте событий работает оперативно-следственная группа СБУ, которая допрашивает свидетелей и очевидцев, в том числе, жителей дома, пострадавшего от вражеской атаки, изучает и документирует обстоятельства преступления оккупантов.
СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).
Как сообщалось ранее, 16 сентября 2021 в районе проведения ООС ранение получил глава городской военно-гражданской администрации города Счастье (Луганская область) Александр Дунец.
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Як https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416 повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.
Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та членів НАТО й держав-партнерів.
У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.
Уперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час маневрів заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
Вот это вот "по факту обстрела террористам "ЛНР"" Делает это "расследование" изначально бесполезным.