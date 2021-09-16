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Новости Фото Репрессии в Беларуси
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Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста. ФОТОрепортаж

32-летний мужчина якобы принимал участие в акциях протеста в Минске год назад, рисовал на стенах тараканов и искал единомышленников в Telegram-чатах.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе расследования установлено, что фигурант неоднократно принимал участие в незаконных массовых мероприятиях в сентябре прошлого года. ... обвиняемый с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности создал в мессенджере Telegram чат", - сказано в сообщении.

Следователи уверяют, что украинец закупил баллончики с краской, изготовил трафареты и организовал нанесение на как минимум 27 зданий изображения таракана и "Пагони".

Украинцу грозит до 4 лет лишения свободы.

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Белорусский сайт "Зеркало" пишет, что подсудимого зовут Михаил Ференц. Он уроженец Донецка, с 2012 года живет в Беларуси. Украинца задержали 16 сентября прошлого года и сначала хотели выслать из Беларуси, но потом передумали.

На суде Михаил отказался давать показания, поэтому зачитали протоколы допроса, где было написано, что молодой человек решил создать чат и наносить изображения таракана, "Погони" и надписи "Дави режим по пути". Знакомым писал радикальные вещи, например: "Нужно громить авто правоохранителей, создавать макеты взрывных устройств". Был создателем чата "Смелые люди", администрировал еще несколько.

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Однако молодой человек отметил на суде, что не читал, что было написано в протоколах допроса. Их ему дали подписать, пообещав, что после этого вышлют на родину.

Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста 01
Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста 02
Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста 03
Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста 04
Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста 05

Автор: 

Беларусь (7891) репрессии (2767) суд (25096) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+2
Где визитка Яроша?

Нам янелох оманский учится у разных тиранов! В Украине тоже судят за надписи на заборах.про какого-то зелю) Позорище!
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16.09.2021 16:40
+2
Таракана рисовал????? Злодей злодейский. Интересно, сказку про таракана Чуковского уже запретили в белорашке?
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16.09.2021 16:44
+2
так само, як "Чарівний голос Джельсоміно" в ре фе
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16.09.2021 16:49
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Где визитка Яроша?

Нам янелох оманский учится у разных тиранов! В Украине тоже судят за надписи на заборах.про какого-то зелю) Позорище!
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16.09.2021 16:40 Ответить
Наш янелох оманский *
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16.09.2021 16:41 Ответить
Поярков на эту тему....

https://www.youtube.com/watch?v=CEw2iEZqMiY
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16.09.2021 16:46 Ответить
Подскажите.

Какой будет спрос в тюрьме, зоне с человека который на воле писал заявления, как потерпевший. И что делать на зоне как себя вести в таких случаях???
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16.09.2021 16:41 Ответить
Таракана рисовал????? Злодей злодейский. Интересно, сказку про таракана Чуковского уже запретили в белорашке?
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16.09.2021 16:44 Ответить
так само, як "Чарівний голос Джельсоміно" в ре фе
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16.09.2021 16:49 Ответить
какой же он украинец если по факту просто беглый дамбасянен, да еще и с 12 го года и обитающий на менцких болотах.
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16.09.2021 16:46 Ответить
свобода перемещения, не? в 2012 - при януковиче, если помните, многие либо думали уезжать, либо ехали
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16.09.2021 19:50 Ответить
А где же очередной видосик Зебила?

Или для нашего Уродца международная политика и граждане Украины не важны?
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16.09.2021 21:03 Ответить
 
 