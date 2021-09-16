Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста. ФОТОрепортаж

32-летний мужчина якобы принимал участие в акциях протеста в Минске год назад, рисовал на стенах тараканов и искал единомышленников в Telegram-чатах.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе расследования установлено, что фигурант неоднократно принимал участие в незаконных массовых мероприятиях в сентябре прошлого года. ... обвиняемый с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности создал в мессенджере Telegram чат", - сказано в сообщении.

Следователи уверяют, что украинец закупил баллончики с краской, изготовил трафареты и организовал нанесение на как минимум 27 зданий изображения таракана и "Пагони".

Украинцу грозит до 4 лет лишения свободы.

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Белорусский сайт "Зеркало" пишет, что подсудимого зовут Михаил Ференц. Он уроженец Донецка, с 2012 года живет в Беларуси. Украинца задержали 16 сентября прошлого года и сначала хотели выслать из Беларуси, но потом передумали.

На суде Михаил отказался давать показания, поэтому зачитали протоколы допроса, где было написано, что молодой человек решил создать чат и наносить изображения таракана, "Погони" и надписи "Дави режим по пути". Знакомым писал радикальные вещи, например: "Нужно громить авто правоохранителей, создавать макеты взрывных устройств". Был создателем чата "Смелые люди", администрировал еще несколько.

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Однако молодой человек отметил на суде, что не читал, что было написано в протоколах допроса. Их ему дали подписать, пообещав, что после этого вышлют на родину.









