Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста. ФОТОрепортаж
32-летний мужчина якобы принимал участие в акциях протеста в Минске год назад, рисовал на стенах тараканов и искал единомышленников в Telegram-чатах.
Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе расследования установлено, что фигурант неоднократно принимал участие в незаконных массовых мероприятиях в сентябре прошлого года. ... обвиняемый с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности создал в мессенджере Telegram чат", - сказано в сообщении.
Следователи уверяют, что украинец закупил баллончики с краской, изготовил трафареты и организовал нанесение на как минимум 27 зданий изображения таракана и "Пагони".
Украинцу грозит до 4 лет лишения свободы.
Белорусский сайт "Зеркало" пишет, что подсудимого зовут Михаил Ференц. Он уроженец Донецка, с 2012 года живет в Беларуси. Украинца задержали 16 сентября прошлого года и сначала хотели выслать из Беларуси, но потом передумали.
На суде Михаил отказался давать показания, поэтому зачитали протоколы допроса, где было написано, что молодой человек решил создать чат и наносить изображения таракана, "Погони" и надписи "Дави режим по пути". Знакомым писал радикальные вещи, например: "Нужно громить авто правоохранителей, создавать макеты взрывных устройств". Был создателем чата "Смелые люди", администрировал еще несколько.
Однако молодой человек отметил на суде, что не читал, что было написано в протоколах допроса. Их ему дали подписать, пообещав, что после этого вышлют на родину.
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Нам янелох оманский учится у разных тиранов! В Украине тоже судят за надписи на заборах.про какого-то зелю) Позорище!
https://www.youtube.com/watch?v=CEw2iEZqMiY
Какой будет спрос в тюрьме, зоне с человека который на воле писал заявления, как потерпевший. И что делать на зоне как себя вести в таких случаях???
Или для нашего Уродца международная политика и граждане Украины не важны?