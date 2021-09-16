Разожгли огонь на месте, где уже были следы костра. Через 1,5 часа произошел взрыв, что это было, мы не знаем, - очевидец Малыш о случившемся в Карпатах. ФОТО

Туристы, которые пострадали от взрыва в Карпатах, рассказали, что разожгли огонь на месте, где ранее уже были следы костра. Сам взрыв произошел спустя 1,5 часа. Что именно взорвалось они не знают.

Об этом рассказал очевидец взрыва Орест Малыш, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не было искаженных историй, напишу коротко здесь что произошло.

Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и 2 детей наших. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше палили его до нас. Сварили есть и сидели, грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось - мы не знаем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв: двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них "тяжелый", - ГСЧС. ФОТО

Факты:

2 парня умерли

4 девушки с различными ожогами и рваными ранами

1 парень с мелкими порезами

3 ребят в порядке, без ран (все были в разных сторонах за дровами)

С детьми все хорошо, они были далеко.

Девушки в областной больнице в Ивано-Франковске. Жена в самом тяжелом состоянии и сейчас на операции. Это все, что я знаю на данный момент", - рассказал он.

"Операция закончилась. 6 часов... Врачи (герои !!!) сложили руку из того деформированного материала, который до этого назывался рукой. Как рука будет себя вести и приживется ли, пока неясно. На один глаз должна видеть. На другой, к сожалению, уже нет ... Ближайшие двое суток должны показать, справится ли Маринка с этим всем", - добавил он позже.







Как сообщалось, в Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв. При этом двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них - в тяжелом состоянии. Позже в ГСЧС сообщили, что на месте происшествия могли быть снаряды со времен войны. В полиции также сообщили, что обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны.