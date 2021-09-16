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Разожгли огонь на месте, где уже были следы костра. Через 1,5 часа произошел взрыв, что это было, мы не знаем, - очевидец Малыш о случившемся в Карпатах. ФОТО

Туристы, которые пострадали от взрыва в Карпатах, рассказали, что разожгли огонь на месте, где ранее уже были следы костра. Сам взрыв произошел спустя 1,5 часа. Что именно взорвалось они не знают.

Об этом рассказал очевидец взрыва Орест Малыш, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не было искаженных историй, напишу коротко здесь что произошло.

Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и 2 детей наших. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше палили его до нас. Сварили есть и сидели, грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось - мы не знаем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв: двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них "тяжелый", - ГСЧС. ФОТО

Факты:

2 парня умерли

4 девушки с различными ожогами и рваными ранами

1 парень с мелкими порезами

3 ребят в порядке, без ран (все были в разных сторонах за дровами)

С детьми все хорошо, они были далеко.

Девушки в областной больнице в Ивано-Франковске. Жена в самом тяжелом состоянии и сейчас на операции. Это все, что я знаю на данный момент", - рассказал он.

"Операция закончилась. 6 часов... Врачи (герои !!!) сложили руку из того деформированного материала, который до этого назывался рукой. Как рука будет себя вести и приживется ли, пока неясно. На один глаз должна видеть. На другой, к сожалению, уже нет ... Ближайшие двое суток должны показать, справится ли Маринка с этим всем", - добавил он позже.

Разожгли огонь на месте, где уже были следы костра. Через 1,5 часа произошел взрыв, что это было, мы не знаем, - очевидец Малыш о случившемся в Карпатах 01
Разожгли огонь на месте, где уже были следы костра. Через 1,5 часа произошел взрыв, что это было, мы не знаем, - очевидец Малыш о случившемся в Карпатах 02
Разожгли огонь на месте, где уже были следы костра. Через 1,5 часа произошел взрыв, что это было, мы не знаем, - очевидец Малыш о случившемся в Карпатах 03

Как сообщалось, в Карпатах во время разжигания костра произошел взрыв. При этом двое туристов погибли, четверо травмированы, один из них - в тяжелом состоянии. Позже в ГСЧС сообщили, что на месте происшествия могли быть снаряды со времен войны. В полиции также сообщили, что обнаружили на месте происшествия осколки снаряда времен Первой мировой войны.

Автор: 

взрыв (6742) Карпаты (305) Ян Осока (1501) туристы (98)


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Топ комментарии
+8
какой капец...
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16.09.2021 16:47
+5
Просто в костре снаряд был бы заметен и взорвался бы быстрее. Я за то, что это было что-то закопаное.
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16.09.2021 17:22
+4
У меня две версии:
1) старый боеприпас глубоко,
2) красивое популярное место и какой-то ***** прикопал гранату на месте кострища, т.к. следующие кто прийдёт туда на отдых наверняка воспользуются старым местом а не будут делать новую пропалину. Зачем? Хз. По приколу.

Посмотрим что эксперты накопают. Думаю они по осколкам на 100% определят что это было.
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16.09.2021 17:20
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какой капец...
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16.09.2021 16:47 Ответить
КАРПАТСКИЙ КАПЕЦ..все как то странно... полтора часа.. горел костер..потом бабах до этого также это было место костра и наверное не одного хотя может быть и боеприпас времен 1 мировой войны только глубже засыпан был земля прогрелась где то окалина прошла по щели в жизни иногда все простое- такое сложное и наоборот.. да уж трешь- а не отдых вот так люди сидели расслабились природа и тут бац двоим уже не на этом свете.... а у иных житие ДО и После...
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16.09.2021 17:10 Ответить
Что-то мне кажется, что до этого какие-то умники решили взорвать найденный снаряд, бросив его в костер. Потом надоело ждать или захотелось пописать. В итоге снаряд в костре так и остался присыпанный углями. До следующего костра.
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16.09.2021 17:18 Ответить
Просто в костре снаряд был бы заметен и взорвался бы быстрее. Я за то, что это было что-то закопаное.
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16.09.2021 17:22 Ответить
В Крыму в начале нулевых, отец остановил авто по нужде на трассе, я(лет 12-13 было) пошел в лесок и проходя мимо кострища увидел что одно из обуглившихся бревен уж очень гладкое, сперва подумал закоптившаяся бутылка. Разворошил а там мина небольшая, наверное 82 мм, с отгнившим хвостовиком и носиком. Позвал отца тот обложил её белыми камнями чтобы было видно и по приезду в Коктебель с таксофона позвонил в милицию. Помню еще милиция сказала что это не к ним, и нужно звонить по другому номеру, дали номер а карты таксофонной не было поэтому позвонить не получилось, и мы ещё заезжали куда-то где военные бобики стояли. Так вот там где нашли мину точно площадка не для кемпинга была, там останавливаются чисто поссать и выкинуть мусор, так что у костра было только одно предназначение.
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16.09.2021 19:24 Ответить
дык это народные умельцы топили тротил, ничего удивительного, бывает
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16.09.2021 21:01 Ответить
Это единственная адекватная версия, детвора так делала всегда, среди взрослых дебилов тоже хватает. А то понапридумывают херни мол сами бросили в костер ржавые мины сидели в метре смотрели гыгы всех дурят что случайно гыгы, или секретный тайник через 100 лет поднялся из под земли и прямо в костер!
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16.09.2021 17:31 Ответить
и полтора часа грелся?

Может, кто-то подложил? Кто потом "ушел за дровами".
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16.09.2021 18:30 Ответить
У меня две версии:
1) старый боеприпас глубоко,
2) красивое популярное место и какой-то ***** прикопал гранату на месте кострища, т.к. следующие кто прийдёт туда на отдых наверняка воспользуются старым местом а не будут делать новую пропалину. Зачем? Хз. По приколу.

Посмотрим что эксперты накопают. Думаю они по осколкам на 100% определят что это было.
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16.09.2021 17:20 Ответить
пздц...
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16.09.2021 16:50 Ответить
Кто-то подложил тротил по тихому
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16.09.2021 16:53 Ответить
Литой или прессованный тротил можно поджечь. Он горит без взрыва желтоватым пламенем. (с)
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16.09.2021 16:55 Ответить
уже вроде показали осколки снаряда - если раньше был костер, то вероятно маленький и/или обильные дожди потом вымыли грунт...
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16.09.2021 17:04 Ответить
Зуб даю и оторванное ухо
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16.09.2021 16:54 Ответить
был обнаружен снаряд времён Куликовской битвы !!!
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16.09.2021 16:57 Ответить
Один замерз на смерть в Карпатах пол года искали. Эти подорвались. Вывод: лутьше сидеть дома !!!
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16.09.2021 17:10 Ответить
Можливо, але ваші сусіди сірниками користуються
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16.09.2021 17:16 Ответить
У меня вот прямо щас соседка по дому матом орёт и чем-то киздит своего мужа. Уже с пол часа. Предполагаю, что муж бы с удовольствием свалил бы в Карпаты. Там тихо и красиво.
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16.09.2021 17:23 Ответить
Мне повезло, я не живу в квартире: "У мене є клаптик землі і два раба " А если серйозно, то сейчас ночью холод собачий, утром пар со рта идет и такой вот отдых дикарем очень сомнителен... ИМХО конечно
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16.09.2021 21:19 Ответить
Туристы правильные...только так и надо разжигать костер только на месте старого кострища....а не на новом месте...

Ну а в остальном если это старый снаряд не повезло просто ребятам...
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16.09.2021 17:15 Ответить
З точки зору екології-так. Але ніхто не може знати, що ті туристи в багаття після себе насипали. Я б не став ним користуватись. Як мінімум - насц-ли, це точно.
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16.09.2021 20:51 Ответить
наверное сильно разожгли.
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16.09.2021 17:18 Ответить
Нууу факт - это живой свидетель! Первое место костра прежнее, это важно. Второе сначала была приготовлена еда!!! А это час как минимум. Третье - только через полтора часа взрыв неустановленного предмета.

Т.е вариант снаряд времен наполеона просто отпадает. По всем причинам. Ну вот методы оттайки (прогрева) участка земли https://termomat.ru/stati/sposoby-progreva-grunta/ .

Из них!!!, берем самый дорогой и самый эффективный по времени прогревания(нук снаряд Наполеона должен бабакнуть!) это специализированная установка с магнетроном!!!

Имеющиеся в институте экспериментальные данные и проведённые аналитические оценки показывают, что при мощности излучения 50 кВт на частоте 915 МГц для поднятия температуры 1 м3 грунта от -10 до 0 °С потребуется 10+20 минут!!!!!. Прогрев при этом будет осуществляться послойно с удалением размороженного слоя. Разово отогреваемая площадь составит от 0,25 м2 до 0,75 м2 (в зависимости от количества излучателей-рупоров). Для достижения глубины 1м потребуется удалить 3+4 слоя!!!!. С учётом КПД генератора общая подводимая к установке мощность будет составлять 80+90 кВт.

Вы понимаете, что это умышленно подброшенный боеприпас.....НЕПОСРЕДСТВЕННО!!! в костер. Они там были не одни!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.09.2021 17:21 Ответить
Искать надо тех кто откопал и оставил в кострище мину. Видимо кинули уходя, чтоб бахнуло ради прикола. А оно не бахнуло и неизвестно сколько пролежало похожее на камень в пепелище.
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16.09.2021 17:36 Ответить
Гомо гомини - люпус эст(лат.). Человек человеку - друг, товарищ и брат!
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16.09.2021 17:43 Ответить
Ну, если тамбовского волка таким считать! Просто неточности перевода!
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16.09.2021 17:45 Ответить
Соболезнования погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. (((
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16.09.2021 18:28 Ответить
Можете "посміяться" Реальний випадок: іду з внуком по лісу - шукаємо гриби Під березою лежить Ф-1 з ПОЛОВИНОЮ підривника! Телефоную товаришу шо сидить "на інформації" Відповідає: зараз потрібні поліцаї вибухотехніки" Вони повинні організувать очеплення і ліквідацію! Питаю: " І скільки їх ждать? Я повинен очеплення кілька годин організовувать? Вони не хочуть "на хутор" прогуляться? Хай ідуть і шукають!"
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16.09.2021 18:52 Ответить
Я и на капканы в Карпатах натыкался. Идешь-идешь, и бац - капкан, прямо по пути на тропке.

Местные не сильно жалуют "диких" туристов. Они ж денег не приносят.

На 90% кто-то из местных и прикопал.
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17.09.2021 22:19 Ответить
 
 