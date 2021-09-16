Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

ВИП-ложу на матче "Динамо-Бенфика" заполнили олигархи, депутаты, министры и крупные бизнесмены.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди, объединенные различными важными темами для разговоров. В вип-ложе был, например, Игорь Коломойский (на фото он общается с руководителем фракции президента в парламенте Давидом Арахамия) и бизнес-партнер Евгений Геллер, был руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министров Немчинов, председатель бюджетного комитета ВР Аристов, Борис Баум, конечно, Николай Тищенко, вице-премьер Уруский, владелец сети "АТБ" Геннадий Буткевич, депутат Иванук, футбольные завсегдатаи - братья Суркисы, депутат Сергей Левочкин и многие другие", - написал Ткач.

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Также на фото видно, что в ложе присутствовали второй президент Леонид Кучма, министр здравоохранения Виктор Ляшко и журналист Дмитрий Гордон.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, матч "Динамо-Бенфика" закончился ничьей.



















