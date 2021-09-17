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В Киеве задержали убийцу женщины-заробитчанки из Черниговской области, которая ночевала в палатке на берегу Днепра. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве нашли убийцу женщины, которая приехала в город на заработки из Черниговской области. У нее не было жилья, поэтому поселилась в палатке в Оболонском районе на берегу реки Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

В полиции напомнили, что пострадавшую с травмой головы и без признаков жизни обнаружили прохожие в палатке возле воды. За совершение тяжкого преступления фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

Правоохранители разыскивали двух мужчин, которые обоснованно подозревались в убийстве женщины на берегу реки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили их личности.

Как рассказал заместитель начальника полиции Киева Андрей Гарастюк, во время отработки территории Труханова острова сотрудники управления уголовного розыска с работниками Деснянского, Днепровского, Оболонского управлений полиции и военнослужащими Нацгвардии обнаружили фигуранта.

В Киеве задержали убийцу женщины-заробитчанки из Черниговской области, которая ночевала в палатке на берегу Днепра 01
Фото: сайт полиции

"Мы тщательно отрабатывали прилегающие территории возле места совершения преступления и соседние районы, проверяли подозрительных лиц, привлекли к совместным отработкам военнослужащих Национальной гвардии Украины. При слаженной работе всех подразделений мы обнаружили мужчину, который подходил под ориентировку, а впоследствии его узнал свидетель. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 66-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в Киеве. Другой человек теперь имеет статус свидетеля в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Следователи по согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Правоохранители обратились с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Киев (25513) Нацполиция (16458) убийство (6484) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+46
Бідна жінка. Приїхала працювати, складала копійку, видно, заощаджувала навіть на житлі, чи ще не встигла знайти, а йде холод.

І отака звірина її вбила.
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17.09.2021 09:01
+23
Яку новину не прочитаєш, іноземці то вбили, то вкрали, то ще щось. Може пора вже всіх на "історіческую родіну".
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17.09.2021 08:55
+20
Такому підозрюваному сидіти у в'язниці з дахом над головою і дармовими харчами буде за щастя.
Вбиту жінку дуже жаль.
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17.09.2021 09:12
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Что это ещё за "иностранец" ?
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17.09.2021 08:54 Ответить
молдаванин
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17.09.2021 08:57 Ответить
з ПМР..?
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17.09.2021 15:01 Ответить
Паспорта у бича нет,вот и иностранец.
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17.09.2021 08:57 Ответить
Судя по нарисованному портрету Эрнест Хемингуэй...
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17.09.2021 09:18 Ответить
до того, как начал увлекаться мучным и сладким.
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17.09.2021 09:23 Ответить
пинды..уей
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17.09.2021 09:28 Ответить
Эрнест Хемунгуэй умер в 61 году )
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17.09.2021 17:54 Ответить
А вот и нет, он умер на тысячу девятьсот лет лет позже.
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19.09.2021 08:08 Ответить
швейцарец
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17.09.2021 11:32 Ответить
Сірієць чи афганець
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17.09.2021 08:55 Ответить
а може бульбараш
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17.09.2021 10:22 Ответить
Яку новину не прочитаєш, іноземці то вбили, то вкрали, то ще щось. Може пора вже всіх на "історіческую родіну".
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17.09.2021 08:55 Ответить
Однажды пару лет назад общался с одним опером на эту тему. Он говорил что если убрать из Киева всех нацменов то среди преступлений останется процентов 8 -10 от того что сейчас есть, и то в основном бытовуха где кто-то кого-то по синьке зарезал.

Расклады такие:

- цигане: кражи, наркота;

- грузины: квартирные кражи,уличный гопстоп

- азера: мошенничества,крупные аферы, подделка документов

- кавказцы: рекет, разбой,заказные убийства и выкрадення

- армяни: мелкие мошенничества, и еще что-то (забыл) но помоему связанное с угоном авто
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17.09.2021 14:20 Ответить
Понятно.
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17.09.2021 08:57 Ответить
у нас бомжи иностранцы?
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17.09.2021 08:58 Ответить
нет, бомжиха была наша, украинка.
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17.09.2021 09:23 Ответить
тот кто ее убил бомж, читайте статью

Это - 66-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в Киеве Источник:
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17.09.2021 09:37 Ответить
це ти бомж - а она на території своєї держави, тобто дома
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17.09.2021 12:20 Ответить
слышь ты, кацапсина номерная, твои - это на паРаше, на сранях-рязанях.
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18.09.2021 00:22 Ответить
Бідна жінка. Приїхала працювати, складала копійку, видно, заощаджувала навіть на житлі, чи ще не встигла знайти, а йде холод.

І отака звірина її вбила.
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17.09.2021 09:01 Ответить
так, пекла після смерті не існує! Пекло - тут!
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17.09.2021 09:31 Ответить
може пару грошей заробила, от за них і вбили, бо випити не було за що
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17.09.2021 10:25 Ответить
цыган
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17.09.2021 09:04 Ответить
Будьте толерантнее. Представитель ромской национальности.
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17.09.2021 13:04 Ответить
Такому підозрюваному сидіти у в'язниці з дахом над головою і дармовими харчами буде за щастя.
Вбиту жінку дуже жаль.
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17.09.2021 09:12 Ответить
Выродок-деградант убил хорошую женщину-трудягу, чтобы захватить заработанные ею 2-3 тысячи гривен.

15 лет - это детский срок за столь варварское преступление: в США этот выродок получил бы приговор 30-40 лет заключения или вообще пожизненное.
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17.09.2021 23:55 Ответить
по идее, участковый должен быть в курсе...
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17.09.2021 09:13 Ответить
на подходе еще 5000 таких иностранцев...
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17.09.2021 09:31 Ответить
Этот бесправный иностранец ТАК ВЫГОДНО "подходит" стать убийцей, что я очень досадую, что настоящий убийца будет на свободе...
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17.09.2021 09:33 Ответить
Та не "досадуй". Сообщи о настоящем убийце и все будет ОК.
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17.09.2021 10:40 Ответить
"иностранец". какой-то ха4 вонючий небось опять. женщину жаль как, шо ж она так подставилась
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17.09.2021 11:03 Ответить
Чурка одичавшая.От татаромонголов с кацапами приполз,убил женщину тварь Боже,упокой её душу...
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17.09.2021 11:10 Ответить
коломойша
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17.09.2021 11:44 Ответить
Нормальный человек к родственникам в Украину, из той же раши приехать не может, самолеты не летают, поезда не ходят, теперь еще ковид. Зато дермо всякое, сепарня, вражеская агентура, ворье всех пошибов беспрепятственно попадает и преспокойно тут живет. Зачем нам такое огромное по численности МВД, прикордонная служба, если толку от них никакого?
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17.09.2021 12:43 Ответить
автобусов полно в рашкованию катается
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17.09.2021 20:55 Ответить
У нас конкретно тетка одинокая там, возраст, плохо видит, не может она несколько суток в автобусе ехать.
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18.09.2021 10:03 Ответить
из белгорода в харьков не нужно ехать несколько суток
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18.09.2021 10:11 Ответить
Она не в Белгороде, а мы не в Харькове, прикинь. Да и я не про то, не может и не может, а ворью и бандитам это ведь не мешает.
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18.09.2021 10:17 Ответить
прикинь мне вообще насрать на вашу рашкованскую тетку. но доехать поездом до белгорода, сесть на автобус, доехать до харькова, сесть на поезд - сложнейшая задача.
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18.09.2021 10:29 Ответить
Взаимно Ваня, мне на тебя тоже. Тем более, что твои умственные способности не позволяют тебе понять, что не может она, будучи практически слепой, трястись 3000 км. с пересадками в бусе с подобными тебе.
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18.09.2021 11:53 Ответить
Мальчик, ты дурак? Поезд не метро и сейчас даже каждый день не ходит.
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19.09.2021 08:13 Ответить
что еще за "нормальный человек" из раши?
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17.09.2021 16:14 Ответить
Гореть этим убийцам в аду, за убийство невинной, бедной женщины.
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17.09.2021 22:07 Ответить
Жінку жаль. А ВБИВЦІ ПО ЗАСЛУГАМ.
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18.09.2021 07:31 Ответить
 
 