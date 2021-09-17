В Киеве задержали убийцу женщины-заробитчанки из Черниговской области, которая ночевала в палатке на берегу Днепра. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве нашли убийцу женщины, которая приехала в город на заработки из Черниговской области. У нее не было жилья, поэтому поселилась в палатке в Оболонском районе на берегу реки Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

В полиции напомнили, что пострадавшую с травмой головы и без признаков жизни обнаружили прохожие в палатке возле воды. За совершение тяжкого преступления фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

Правоохранители разыскивали двух мужчин, которые обоснованно подозревались в убийстве женщины на берегу реки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили их личности.

Как рассказал заместитель начальника полиции Киева Андрей Гарастюк, во время отработки территории Труханова острова сотрудники управления уголовного розыска с работниками Деснянского, Днепровского, Оболонского управлений полиции и военнослужащими Нацгвардии обнаружили фигуранта.



Фото: сайт полиции

"Мы тщательно отрабатывали прилегающие территории возле места совершения преступления и соседние районы, проверяли подозрительных лиц, привлекли к совместным отработкам военнослужащих Национальной гвардии Украины. При слаженной работе всех подразделений мы обнаружили мужчину, который подходил под ориентировку, а впоследствии его узнал свидетель. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 66-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в Киеве. Другой человек теперь имеет статус свидетеля в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Следователи по согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Правоохранители обратились с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.