Руководитель танкового подразделения террористической группировки "Восток" заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, - контрразведка СБУ. ФОТО

Шевченковский районный суд города Черновцы по материалам контрразведки СБУ заочно приговорил к 10 годам лишения свободы террориста "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, уроженец города Константиновка Донецкой области псевдо "Север" весной 2014 присоединился к группировке террористов "Восток".

"Радикально настроенный молодой человек сразу был зачислен в танковый батальон, позже стал начальником штаба этого подразделения, а затем - первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий. Террорист лично руководил танковой ротой в боях в разных "горячих точках", в частности, в так называемом "Дебальцевском котле", у Донецкого аэропорта, Иловайска, Авдеевки, Саур-Могилы, во время которых погибли украинские военные и правоохранители. За свои "подвиги" боевик был награжден наградами так называемой "ДНР"", - говорится в сообщении.

Суд признал террориста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.

Читайте: СБУ о задержании белорусов в Киеве: При проверке одного из хостелов выявили нелегальных мигрантов из Беларуси - их передали Госмиграции