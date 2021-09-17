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Руководитель танкового подразделения террористической группировки "Восток" заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, - контрразведка СБУ. ФОТО

Руководитель танкового подразделения террористической группировки

Шевченковский районный суд города Черновцы по материалам контрразведки СБУ заочно приговорил к 10 годам лишения свободы террориста "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, уроженец города Константиновка Донецкой области псевдо "Север" весной 2014 присоединился к группировке террористов "Восток".

"Радикально настроенный молодой человек сразу был зачислен в танковый батальон, позже стал начальником штаба этого подразделения, а затем - первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий. Террорист лично руководил танковой ротой в боях в разных "горячих точках", в частности, в так называемом "Дебальцевском котле", у Донецкого аэропорта, Иловайска, Авдеевки, Саур-Могилы, во время которых погибли украинские военные и правоохранители. За свои "подвиги" боевик был награжден наградами так называемой "ДНР"", - говорится в сообщении.

Суд признал террориста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.

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Руководитель танкового подразделения террористической группировки Восток заочно приговорен к 10 годам тюрьмы, - контрразведка СБУ 01

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контрразведка (496) приговор (1216) СБУ (19890) терроризм (18690) Донбасс (26956)


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заочно засудити це всеодно, що дистанційно зайнятися сексом
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17.09.2021 10:51 Ответить
Надо побольше судить заочно предателей Украины. А то эти шакалы потом беззаботно шляются по Киеву. А когда заочно будут их судить, то поубавится местных, желающих наниматься воевать против Украины!
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17.09.2021 10:57 Ответить
Всего к 10 годам, еще и заочно?

Даже в Чехии на 20+ лет сажают своих граждан, которые принимали участие в НВФ на Донбассе, а тут целый руководитель танкового подразделения террористов!

Не пора ли отменять УПК имени Портнова, который защищает преступников?
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17.09.2021 12:33 Ответить
а чому не вказали ім*я прізвище та по батькові. краЇна повинна знати своїх хероїв. і згоден з паном Tierre на всі сто відсотків.
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19.09.2021 19:05 Ответить
 
 